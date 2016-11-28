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Эра дешевых ипотек в Чехии закончилась: банки начали повышать ставки по кредитам

Эра дешевых ипотек в Чехии закончилась: банки начали повышать ставки по кредитам

AfoninaAnna 833 0
За последние пару лет в Чехии ипотеку не взял только ленивый, однако доступность таких кредитов в ближайшее время ощутимо сократится, предупреждают эксперты.
Фото: pixabay.com
Эра дешевых ипотек в Чехии закончилась: банки начали повышать ставки по кредитам

Основной причиной таких изменений станет вступление в силу (с декабря) нового закона о кредитовании, который должен облегчить досрочное погашение, а также рефинансирование кредитов. И если для большинства потребителей такие нововведения весьма полезны, то для банков они означают повышение рисков, а соответственно, и подорожание услуг.

При этом чехи уже успели оформить ипотек на сумму в размере 750 миллиардов крон. Только в этом году, говорят эксперты, объем выданных ипотек превысит 200 миллиардов крон – на фоне стабильно растущей экономики и низких ставок по кредитам.

Вместе с тем, чешские банки уже начали реагировать на новый закон. Так, первым банком, который повысил ставки по ипотеке, стал Komerční banka (с ноября). С декабря его примеру собираются последовать также Hypoteční banka, Raiffeisenbank и UniCredit Bank. Однако, предупреждают специалисты, высокая конкуренция на банковском рынке не позволит банкам увеличивать ставки слишком быстро.

Новый закон о кредитовании также повышает ответственность банков перед клиентами, которым кредитные учреждения обяжут озвучивать точные расходы по кредиту с учетом всех комиссий в год. У клиента, в свою очередь, будет еще три года после выдачи кредита, когда он сможет оспорить оценку банка своей кредитоспособности и добиться такой ежемесячной выплаты, которая ему по карману, даже если это всего 100 крон.

Не стоит забывать и об ограничениях величины ипотеки, рекомендованных Нацбанком – на всю стоимость недвижимости взять кредит в Чехии с недавних пор стало невозможно. Таким образом Нацбанк пытается ограничить доступность ипотек в стране. Сейчас их выплачивают уже 600 тысяч чехов, при этом только с января до начала ноября количество заемщиков выросло на 100 тысяч человек.

Эксперты банка опасаются, что если не ограничить доступность ипотек искусственно, то их начнут выдавать людям, которые в случае повышения ставок и замедления экономики кредиты не потянут, и это негативно отразится на стабильности банков. Так, с апреля следующего года заемщику в Чехии необходимо будет накопить как минимум 10% от стоимости жилья, прежде чем идти за кредитом в банк.

В связи с этим новые правила кредитования могут стать проблемой для молодых семей – для них накопить на первый взнос по ипотеке станет еще сложнее.

Источник: Hospodarske Noviny

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Темы
кредитование ипотеки недвижимость покупка недвижимости банки Чехия
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