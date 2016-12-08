Все, что нужно знать о сертификатах энергоэффективности зданий в Чехии

Мы собрали всю важную информацию о сертификатах энергоэффективности зданий в Чехии и в понятной форме «вопрос-ответ» рассказываем об этом с учетом обновлений в законе на 2016 год.

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Как узнать, сколько денег будет уходить на содержание дома, квартиры или офиса и сделать правильный выбор при покупке / аренде? Вот уже несколько лет каждый продавец или арендатор обязан оформлять сертификат энергоэффективности зданий (Průkaz energetické náročnosti budov, PENB).

Этот документ очень похож на энергетическую маркировку, например, холодильников. Он классифицирует объекты недвижимости на три класса в зависимости от объема потребляемой энергии: от А (самые экономичные) до G (самые энергетически затратные, а значит – дорогие в обслуживании).



Кто обязан делать сертификат энергоэффективности в Чехии?

В обязательном порядке сертификат оформляют застройщики и владельцы всех новостроек. Также в эту группу входят объекты недвижимости:

- полностью или частично сдаваемые в аренду (поправка в законе вступила в силу с января 2016 г. и распространяется как на жилые квартиры/дома, так и офисные помещения),

- выставленные на продажу,

- подвергшиеся существенной реконструкции (ремонт 25% общей площади фасада: утепление, замена окон, кровли, дверей и т.п.).



Что будет, если я продам или сдам в аренду квартиру без сертификата?

Согласно закону, подписание договора продажи или аренды возможно только при наличии заранее составленного сертификата энергоэффективности. В противном случае продавцу или арендатору (физлицу) грозит штраф 100 тысяч крон, юрлицу – 200 тысяч крон.



Когда получать сертификат при строительстве нового дома или его перестройке?

Если вы только собираетесь строить или перестраивать дом, то получить сертификат энергоэффективности здания нужно до того, как вы будете подавать заявление на разрешение для строительных работ. Сертификат необходимо приложить к заявлению или уведомлению о строительстве.



Если я делаю ремонт в квартире, нужно ли оформлять сертификат энергоэффективности?

Для цельных частей недвижимости (обычно это квартиры в многоквартирном доме) сертификат энергоэффективности нужен только при продаже.



Какая информация отражается в сертификате энергоэффективности на квартиру?

Владелец квартиры получает сертификат энергоэффективности всего здания, в котором находится его собственность, а не отдельной жилплощади.

Владельцы и управляющие многоквартирных домов и административных зданий не обязаны массово оформлять сертификат энергоэффективности. Этот документ нужен только тогда, когда необходимо продать одну из частей дома (обычно речь идет о квартире).



Нужен ли сертификат энергоэффективности на кооперативную квартиру?

Для кооперативных квартир делается исключение, так как в их случае осуществляется не продажа, а перевод права на использование. При сдаче такой квартиры в аренду составляется договор субаренды – и снова сертификат не нужен.



Как получить сертификат энергоэффективности на квартиру?

Собственник квартиры должен попросить или подать письменное заявление в товарищество собственников с просьбой предоставить заверенную копию сертификата энергоэффективности на дом. Если сертификата пока нет, то он может заменить его счетами за энергию за последние три года. При этом до того момента, пока сертификат не будет изготовлен, собственник обязан указывать в объявлениях о продаже квартиры самый невыгодный класс энергоэффективности – G.



Нужен ли сертификат энергоэффективности на старый дом?

На дома, построенные до 1947 года и без капитального ремонта в последующем, не распространяется правило получения сертификата энергоэффективности при продаже или аренде, если стороны об этом договорятся письменно. При этом здание автоматически будет относиться к наихудшему классу энергоэффективности – G.



Кто отвечает за информацию об энергоэффективности здания в объявлениях о продаже?

Отвечает тот, кто подал объявление. Если квартиру или дом продает агентство недвижимости, то оно обязано попросить у собственника сертификат. Если документ пока не готов, то в объявлении нужно указывать наихудший класс. За размещение объявления о продаже недвижимости без информации об энергоэффективности агентству или собственнику (в зависимости от того – кто его подал) грозит штраф в размере 100 тысяч крон.

Если при продаже квартиры через агентство покупатель не получит сертификат энергоэффективности, ответственность за это возлагается на собственника.



Нужен ли сертификат энергоэффективности на дачу?

Если строение предназначено для отдыха (обычно – это дача) и используется только в отдельные периоды года, то на него не требуется получать сертификат энергоэффективности. При этом общий объем потребляемой энергии не должен превышать 1/4 объема, которая бы потребовалась при проживании круглый год.



Кто проверяет сертификаты энергоэффективности?

Контролирует соблюдение правил Государственная энергетическая инспекция. Она проверяет все – от объявлений до передачи сертификата покупателю или арендатору. Предполагается, что проверки будут касаться каждого 20-го сертификата. Контролируют не только новые, но и ранее выданные сертификаты.

Чтобы Министерству промышленности и торговли и Государственной энергетической инспекции было легче проверять качество документов, каждый сертификат обладает персональным идентификационным номером. По нему легко проверить специалиста, выдавшего документ, а также уникальность сертификата.



Кто выдает сертификаты?

Список экспертов в области энергетики, которые наделены правом выдавать сертификаты энергоэффективности, можно найти на сайте Министерства промышленности и торговли.



Сколько стоит получить сертификат энергоэффективности в Чехии?

Заплатить придется несколько тысяч крон. Окончательная стоимость зависит от размеров дома и конкретного специалиста. Единые для всех цены не были установлены.



Сколько лет действителен сертификат?

Если здание не реконструировали, не перестраивали и не обновляли более 25% площади фасада, то сертификат энергоэффективности будет считаться действительным в течение 10 лет с момента выдачи.