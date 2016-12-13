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Почему ипотеки в Чехии в 2017 году подорожают и станут менее доступными

Почему ипотеки в Чехии в 2017 году подорожают и станут менее доступными

artyommm 970 0
Со следующего года рынок ипотек в Чехии ожидают очередные изменения, которые должны существенно повлиять на рынок недвижимости в целом.
Фото: pixabay.com
Почему ипотеки в Чехии в 2017 году подорожают и станут менее доступными

Ипотеки в Чехии станут менее доступными, более дорогими, но погашать кредит на жилье будет легче. Кроме того, должен замедлиться рост цен на недвижимость. Чешский Нацбанк опасается, что клиенты, получающие ипотеку на 100% стоимости жилья, окажутся финансово несостоятельными и не смогут платить по счету. 

В связи с этим регулятор начал давить на банки, чтобы они были более избирательны в привлечении клиентов и предоставляли кредиты только тем, у кого есть собственные сбережения на покупку недвижимости (не менее 5% от ее стоимости). В апреле 2017 года этот порог должен повыситься до 10%. Тогда ипотеки будут выдаваться только под 90% стоимости жилья. 

Кроме того банки не смогут предоставлять неограниченное число кредитов. С середины следующего года может вступить в силу закон, который сделает постановления Нацбанка обязательным для банков страны (сейчас они носят рекомендательный характер). В результате некоторые клиенты не могут получить ипотеку, спрос на недвижимость упадет, квартиры перестанут расти в цене.

Также нужно учесть, что с этого года в Чехии, согласно новому закону, налог на приобретение недвижимости (4%) платит покупатель (если это не первая продажа). Таким образом, с весны следующего года взять квартиру в ипотеку в Чехии сможет только тот клиент, который оплатит из собственных сбережений 14% ее стоимости. 

Выходом из положения для покупателей может стать сочетание ипотеки и кредита. При этом при оформлении второго займа нужно хорошенько подумать, чтобы не попасть в затруднительную ситуацию с погашением долгов. 

Молодые семьи, у которых есть хотя бы один ребенок до 6 лет, смогут получить к ипотеке кредит из Государственного фонда развития жилья на сумму до 600 тысяч крон. Но все равно без собственных накоплений не обойтись, так как условия государственного кредитования не такие выгодные, как раньше.

Ключевым изменением в выдаче ипотек станет более тщательная проверка платежеспособности клиентов. Ипотечный договор могут признать недействительным, если платежеспособность будет неверно или недостаточно определена. Большинство банков больше не предоставляет кредиты без справок о доходах. Доход индивидуальных предпринимателей будет высчитываться не на основании оборота в налоговой декларации, а налоговой базы.

Но есть и хорошая новость: согласно новому закону о потребительском кредитовании клиенты банков смогут досрочно погашать ипотеки без штрафов. Закон позволяет один раз в год погасить 25% кредита без санкций, несмотря на срок окончания фиксированного периода. Если  кредитополучатель умрет, надолго заболеет или станет инвалидом, погасить ипотеку полностью можно будет бесплатно.

При продаже недвижимости спустя 24 месяца банки смогут начислить клиенту к оплате только 1% досрочно погашенного кредита, но не более 50 тысяч крон. К остальным можно будет предъявить требование погасить реальные расходы банка в связи с досрочным погашением кредита.

Банки опасаются, что могут потерять часть дохода от процентов. И хотя вряд ли чехи начнут массово выплачивать целиком ипотечные кредиты, для ряда банков это может стать сигналом для повышения процентных ставок. Некоторые крупные банки уже подняли на несколько десятых процента ставки по ипотекам с длительным периодом фиксации. 

Источник: novinky.cz

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Темы
ипотеки недвижимость банки кредитование
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