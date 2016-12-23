Праге нужно срочно изменить подход к строительству жилья

Чтобы жилье в столице оставалось доступным для обычных людей, властям нужно строить по 5 тысяч квартир в год. Но за последние 5 лет было построено всего чуть больше 4 тысяч квартир.

Фото: pixabay.com

По оценкам экспертов, к 2030 году население Праги увеличится на 93 тысячи человек, также значительно вырастет средний размер квартиры на душу населения. Согласно исследованию, проведенному Институтом планирования и развития Праги, Экономической палатой и консалтинговой компанией Deloitte, в предстоящие 14 лет город будет нуждаться в более чем 82 тысячах квартир. И если данный спрос не будет удовлетворен, это вызовет большие проблемы.

В среднем, для того, чтобы построить к 2030 году необходимое количество жилья, в год в Праге нужно сдавать около 5,5 тысяч новых квартир. Однако для столицы эта цифра пока совершенно нереальная – так, за последние пять лет в городе было построено всего 4,3 тысячи новых квартир.

Если ситуация в ближайшее время не изменится, то на фоне роста спроса при дефиците предложения цены продолжат расти, и через некоторое время жилье станет просто недоступно обычным людям. Многим придется переехать в Среднечешский край и добираться до работы на машине, что усугубит ситуацию с пробками.

«Если город хочет сохранить цены на жилье на приемлемом уровне, ему нужно активизировать строительство. Это относится не только к Праге в целом, но и к отдельным ее районам», - говорится в исследовании.

Девелоперские компании уже давно жалуются на пражских чиновников, так как из-за бюрократии получение разрешения на строительство может тянуться годами – по оценкам девелоперов, подготовительный этап строительства занимает около 8 лет.

«Для того, чтобы все изменилось, нужна политическая поддержка, изменения в законодательство и другое отношение со стороны чиновников», - отметил глава девелоперской компании Central Group Душан Куновски.

В Институте планирования и развития Праги также считают, что столице нужно учиться работать и с площадями в центре города, которые можно переоборудовать в жилье, а не концентрироваться на строительстве исключительно на окраинах.

«В Праге в настоящее время имеется 1400 гектаров таких площадей. Если бы мы строили жилье для новых жителей в расчете около 150 человек на 1 гектар, нам бы хватило практически половины этих площадей, или около 620 гектаров», - подчеркнули в институте.

Согласно новому плану стратегического развития Праги, около 39% нового строительства будет вестись именно в центре столицы. На окраинах, в свою очередь, в ближайшие годы будет построено около 20% нового жилья.

Из-за повышенного спроса на недвижимость на фоне низких ставок по ипотеке цены на жилье в Чехии, в том числе вторичное, продолжают активно расти, особенно в столице. Так, в среднем цена за квадратный метр недвижимости в Праге превышает 70 тысяч крон – это в два раза больше, чем в большинстве регионов.

Источник: Hospodarske Noviny