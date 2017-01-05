Обзор: сколько стоят квартиры в разных районах Праги

Эксперты в области недвижимости проанализировали цены, по которым продавались квартиры в Праге в третьем квартале 2016 года.

Цены на квартиры в Праге по-прежнему растут. Два работающих человека со средними зарплатами в семье не могут позволить себе взять ипотеку на трехкомнатную квартиру без риска однажды не справиться с ее погашением. Дешевле всего жилье можно приобрести в девятом или десятом районах, где на покупку квартиры в панельном доме или новостройке достаточно ежемесячно зарабатывать 50 тысяч крон «чистыми».

Думаете о том, чтобы купить в ипотеку новую трехкомнатную квартиру на Жижкове? Для этого раньше необходимо было зарабатывать хотя бы 70-80 тысяч крон после вычета налогов каждый месяц, но теперь, согласно методике Чешского национального банка, такая ипотека попадает в категорию риска.

Подобная ситуация обстоит и с покупкой квартиры в двух центральных районах (Прага 1 и Прага 2). Думать о своем жильем там «разрешается» только в том случае, если чистая зарплата превышает 100 тысяч крон в месяц. Даже для приобретения квартиры площадью 75 кв м в панельном доме на окраине Праги семья должна зарабатывать хотя бы 50 тысяч крон в месяц.

Прага 1 Цена крон/м2 Цена кв. 75м2 Доход до LTI 5 Новостройка (рынок) 138 036 10 352 700 136 311 Кирпич 101 434 7 607 550 100 166 Панель - - - Новостройка (предл.) 125 255 9 394 125 123 689 Прага 2 Новостройка (рынок) 108 394 8 129 550 107 039 Кирпич 75 148 5 636 100 74 208 Панель - - - Новостройка (предл.) 121 414 9 106 050 119 897 Прага 3 Новостройка (рынок) 80 196 6 014 700 79 193 Кирпич 62 250 4 668 750 61 472 Панель 55 635 4 172 625 54 940 Новостройка (предл.) 70 608 5 295 600 69 725

Данные для этого обзора цены были взяты с портала CenováMapa.org, который в сотрудничестве с компанией Deloitte обрабатывает информацию из договоров, зарегистрированных в кадастре недвижимости, и прайс-листы девелоперов.

Рискованность ипотеки рассчитывалась исходя из параметров Чешского национального банка: рискованным считается такой кредит, сумма по которому превышает более чем в пять раз чистый доход семьи за год. Этот параметр кредита в отношении доходов специалисты обозначают как LTI (loan-to-income).

Таким образом, семья из двух человек со средним заработком может взять ипотеку только на 79% стоимости квартиры, чтобы ее кредит не попадал в зону риска. И этого хватит только на квартиру в панельном доме. Исключение составляет Прага 9, где семья все-таки может купить в кредит квартиру в кирпичном доме и не попасть в зону риска.

Недавно средняя стоимость новой квартиры в Праге достигла 5 млн крон, а в самых престижных районах – еще выше. К ценовой отметке 5 млн крон приближается жилая недвижимость в Праге 4, 5, 9 и 10.

Для получения ипотеки на вышеуказанные квартиры покупатель должен располагать 21% от их стоимости. Даже при покупке жилья в панельном доме нужно иметь более 800 тысяч крон, а если хочется новостройку, то и более миллиона. Покупая вторичное жилье, нужно учитывать, что еще как минимум 100 тысяч крон может уйти на налог на перерегистрацию недвижимости, который теперь взимается с покупателя.

Прага 4 Цена крон/м2 Цена кв. 75м2 Доход до LTI 5 Новостройка (рынок) 64 516 4 838 700 63 710 Кирпич 58 597 4 394 775 57 865 Панель 50 809 3 810 675 50 174 Новостройка (предл.) 75 382 5 653 650 74 440 Прага 5 Новостройка (рынок) 64 983 4 873 725 64 171 Кирпич 59 557 4 466 775 58 813 Панель 48 884 3 666 300 48 273 Новостройка (предл.) 88 057 6 604 275 86 956 Прага 6 Новостройка (рынок) 76 883 5 766 225 75 922 Кирпич 64 509 4 838 175 63 703 Панель - - - Новостройка (предл.) 81 005 6 075 375 79 992 Прага 7 Новостройка (рынок) 84 754 6 356 550 83 695 Кирпич 61 143 4 585 725 60 379 Панель 56 306 4 222 950 55 602 Новостройка (предл.) 90 754 6 806 550 89 620

Основатель сервиса CenováMapa.org и владелец портала Hyposervis Милан Рочек считает рост цен на квартиры в Праге оправданным только частично – в отношении новых квартир, где изменения в ценообразовании стали реакцией на сокращение предложения.

Рост цен на вторичное жилье, в особенности в панельных домах, намного выше, чем на новостройки, при этом разумных причин для этого нет: предложение старых квартир не сократилось. Ежеквартально в Праге продается одинаковое количество квартир, растет только число людей, которые хотят их купить. Эксперт добавляет, что не последнюю роль в этом сыграли спекуляции многих продавцов. По его словам, они выставляют свою недвижимость по заведомо завышенным ценам, не испытывая необходимости в ее продаже. Но если находится человек, готовый заплатить большие деньги, то они готовы заключить сделку.



Прага 8 Цена крон/м2 Цена кв. 75м2 Доход до LTI 5 Новостройка (рынок) 67 457 5 059 275 66 614 Кирпич 59 316 4 448 700 58 585 Панель 52 664 3 949 800 52 006 Новостройка (предл.) 83 849 6 288 675 82 801 Прага 9 Новостройка (рынок) 58 031 4 352 325 57 306 Кирпич 49 253 3 693 975 48 637 Панель 49 022 3 676 650 48 409 Новостройка (предл.) 62 867 4 715 025 62 081 Прага 10 Новостройка (рынок) 61 643 4 623 225 60 872 Кирпич 61 228 4 592 100 60 463 Панель 51 731 3 879 825 51 084 Новостройка (предл.) 63 352 4 751 400 62 560

Девелоперов вынуждают повышать цены на новостройки чиновники, не давая разрешения на строительство новых домов. В результате за последние два месяца жилье в новостройках подорожало на 7%. При этом девелоперы признают, что цены на квартиры не соответствуют зарплатам жителей Чехии. Это подтверждает и исследование компании KPMG, которая узнала, сколько годовых зарплат потребуется на покупку жилья в разных городах Центральной Европы.

Оказалось, что «дешевле» всего обойдется свое жилье в Кельне, где на его покупку хватит 5,2 годовой зарплаты. В Гамбурге, Берлине и Варшаве – от 6,2 до 6,4 годового дохода, в Будапеште – 8,8, в Братиславе – 8,9, в Вене – 9,9, а в Праге – 11,5 годовой зарплаты.

Источник: idnes.cz