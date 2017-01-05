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Обзор: сколько стоят квартиры в разных районах Праги

Обзор: сколько стоят квартиры в разных районах Праги

artyommm 1603 0
Эксперты в области недвижимости проанализировали цены, по которым продавались квартиры в Праге в третьем квартале 2016 года.
Обзор: сколько стоят квартиры в разных районах Праги

Цены на квартиры в Праге по-прежнему растут. Два работающих человека со средними зарплатами в семье не могут позволить себе взять ипотеку на трехкомнатную квартиру без риска однажды не справиться с ее погашением. Дешевле всего жилье можно приобрести в девятом или десятом районах, где на покупку квартиры в панельном доме или новостройке достаточно ежемесячно зарабатывать 50 тысяч крон «чистыми».

Думаете о том, чтобы купить в ипотеку новую трехкомнатную квартиру на Жижкове? Для этого раньше необходимо было зарабатывать хотя бы 70-80 тысяч крон после вычета налогов каждый месяц, но теперь, согласно методике Чешского национального банка, такая ипотека попадает в категорию риска.

Подобная ситуация обстоит и с покупкой квартиры в двух центральных районах (Прага 1 и Прага 2). Думать о своем жильем там «разрешается» только в том случае, если чистая зарплата превышает 100 тысяч крон в месяц. Даже для приобретения квартиры площадью 75 кв м в панельном доме на окраине Праги семья должна зарабатывать хотя бы 50 тысяч крон в месяц.

Прага 1

Цена крон/м2

Цена кв. 75м2

Доход до LTI 5

Новостройка (рынок)

138 036

10 352 700

136 311

Кирпич

101 434

7 607 550

100 166

Панель

-

-

-

Новостройка (предл.)

125 255

9 394 125

123 689

Прага 2

 

 

 

Новостройка (рынок)

108 394

8 129 550

107 039

Кирпич

75 148

5 636 100

74 208

Панель

-

-

-

Новостройка (предл.)

121 414

9 106 050

119 897

Прага 3

 

 

 

Новостройка (рынок)

80 196

6 014 700

79 193

Кирпич

62 250

4 668 750

61 472

Панель

55 635

4 172 625

54 940

Новостройка (предл.)

70 608

5 295 600

69 725

Данные для этого обзора цены были взяты с портала CenováMapa.org, который в сотрудничестве с компанией Deloitte обрабатывает информацию из договоров, зарегистрированных в кадастре недвижимости, и прайс-листы девелоперов. 

Рискованность ипотеки рассчитывалась исходя из параметров Чешского национального банка: рискованным считается такой кредит, сумма по которому превышает более чем в пять раз чистый доход семьи за год. Этот параметр кредита в отношении доходов специалисты обозначают как LTI (loan-to-income).

Таким образом, семья из двух человек со средним заработком может взять ипотеку только на 79% стоимости квартиры, чтобы ее кредит не попадал в зону риска. И этого хватит только на квартиру в панельном доме. Исключение составляет Прага 9, где семья все-таки может купить в кредит квартиру в кирпичном доме и не попасть в зону риска.

Недавно средняя стоимость новой квартиры в Праге достигла 5 млн крон, а в самых престижных районах – еще выше. К ценовой отметке 5 млн крон приближается жилая недвижимость в Праге 4, 5, 9 и 10. 

Для получения ипотеки на вышеуказанные квартиры покупатель должен располагать 21% от их стоимости. Даже при покупке жилья в панельном доме нужно иметь более 800 тысяч крон, а если хочется новостройку, то и более миллиона. Покупая вторичное жилье, нужно учитывать, что еще как минимум 100 тысяч крон может уйти на налог на перерегистрацию недвижимости, который теперь взимается с покупателя.

Прага 4

Цена крон/м2

Цена кв. 75м2

Доход до LTI 5

Новостройка (рынок)

64 516

4 838 700

63 710

Кирпич

58 597

4 394 775

57 865

Панель

50 809

3 810 675

50 174

Новостройка (предл.)

75 382

5 653 650

74 440

Прага 5

 

 

 

Новостройка (рынок)

64 983

4 873 725

64 171

Кирпич

59 557

4 466 775

58 813

Панель

48 884

3 666 300

48 273

Новостройка (предл.)

88 057

6 604 275

86 956

Прага 6

 

 

 

Новостройка (рынок)

76 883

5 766 225

75 922

Кирпич

64 509

4 838 175

63 703

Панель

-

-

-

Новостройка (предл.)

81 005

6 075 375

79 992

Прага 7

 

 

 

Новостройка (рынок)

84 754

6 356 550

83 695

Кирпич

61 143

4 585 725

60 379

Панель

56 306

4 222 950

55 602

Новостройка (предл.)

90 754

6 806 550

89 620

Основатель сервиса CenováMapa.org и владелец портала Hyposervis Милан Рочек считает рост цен на квартиры в Праге оправданным только частично – в отношении новых квартир, где изменения в ценообразовании стали реакцией на сокращение предложения.

Рост цен на вторичное жилье, в особенности в панельных домах, намного выше, чем на новостройки, при этом разумных причин для этого нет: предложение старых квартир не сократилось. Ежеквартально в Праге продается одинаковое количество квартир, растет только число людей, которые хотят их купить. Эксперт добавляет, что не последнюю роль в этом сыграли спекуляции многих продавцов. По его словам, они выставляют свою недвижимость по заведомо завышенным ценам, не испытывая необходимости в ее продаже. Но если находится человек, готовый заплатить большие деньги, то они готовы заключить сделку.
 

Прага 8

Цена крон/м2

Цена кв. 75м2

Доход до LTI 5

Новостройка (рынок)

67 457

5 059 275

66 614

Кирпич

59 316

4 448 700

58 585

Панель

52 664

3 949 800

52 006

Новостройка (предл.)

83 849

6 288 675

82 801

Прага 9

 

 

 

Новостройка (рынок)

58 031

4 352 325

57 306

Кирпич

49 253

3 693 975

48 637

Панель

49 022

3 676 650

48 409

Новостройка (предл.)

62 867

4 715 025

62 081

Прага 10

 

 

 

Новостройка (рынок)

61 643

4 623 225

60 872

Кирпич

61 228

4 592 100

60 463

Панель

51 731

3 879 825

51 084

Новостройка (предл.)

63 352

4 751 400

62 560

Девелоперов вынуждают повышать цены на новостройки чиновники, не давая разрешения на строительство новых домов. В результате за последние два месяца жилье в новостройках подорожало на 7%. При этом девелоперы признают, что цены на квартиры не соответствуют зарплатам жителей Чехии. Это подтверждает и исследование компании KPMG, которая узнала, сколько годовых зарплат потребуется на покупку жилья в разных городах Центральной Европы.

Оказалось, что «дешевле» всего обойдется свое жилье в Кельне, где на его покупку хватит 5,2 годовой зарплаты. В Гамбурге, Берлине и Варшаве – от 6,2 до 6,4 годового дохода, в Будапеште – 8,8, в Братиславе – 8,9, в Вене – 9,9, а в Праге – 11,5 годовой зарплаты.

Источник: idnes.cz

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