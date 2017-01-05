Обзор: сколько стоят квартиры в разных районах Праги

Цены на квартиры в Праге по-прежнему растут. Два работающих человека со средними зарплатами в семье не могут позволить себе взять ипотеку на трехкомнатную квартиру без риска однажды не справиться с ее погашением. Дешевле всего жилье можно приобрести в девятом или десятом районах, где на покупку квартиры в панельном доме или новостройке достаточно ежемесячно зарабатывать 50 тысяч крон «чистыми».
Думаете о том, чтобы купить в ипотеку новую трехкомнатную квартиру на Жижкове? Для этого раньше необходимо было зарабатывать хотя бы 70-80 тысяч крон после вычета налогов каждый месяц, но теперь, согласно методике Чешского национального банка, такая ипотека попадает в категорию риска.
Подобная ситуация обстоит и с покупкой квартиры в двух центральных районах (Прага 1 и Прага 2). Думать о своем жильем там «разрешается» только в том случае, если чистая зарплата превышает 100 тысяч крон в месяц. Даже для приобретения квартиры площадью 75 кв м в панельном доме на окраине Праги семья должна зарабатывать хотя бы 50 тысяч крон в месяц.
|
Прага 1
|
Цена крон/м2
|
Цена кв. 75м2
|
Доход до LTI 5
|
Новостройка (рынок)
|
138 036
|
10 352 700
|
136 311
|
Кирпич
|
101 434
|
7 607 550
|
100 166
|
Панель
|
-
|
-
|
-
|
Новостройка (предл.)
|
125 255
|
9 394 125
|
123 689
|
Прага 2
|
|
|
|
Новостройка (рынок)
|
108 394
|
8 129 550
|
107 039
|
Кирпич
|
75 148
|
5 636 100
|
74 208
|
Панель
|
-
|
-
|
-
|
Новостройка (предл.)
|
121 414
|
9 106 050
|
119 897
|
Прага 3
|
|
|
|
Новостройка (рынок)
|
80 196
|
6 014 700
|
79 193
|
Кирпич
|
62 250
|
4 668 750
|
61 472
|
Панель
|
55 635
|
4 172 625
|
54 940
|
Новостройка (предл.)
|
70 608
|
5 295 600
|
69 725
Данные для этого обзора цены были взяты с портала CenováMapa.org, который в сотрудничестве с компанией Deloitte обрабатывает информацию из договоров, зарегистрированных в кадастре недвижимости, и прайс-листы девелоперов.
Рискованность ипотеки рассчитывалась исходя из параметров Чешского национального банка: рискованным считается такой кредит, сумма по которому превышает более чем в пять раз чистый доход семьи за год. Этот параметр кредита в отношении доходов специалисты обозначают как LTI (loan-to-income).
Таким образом, семья из двух человек со средним заработком может взять ипотеку только на 79% стоимости квартиры, чтобы ее кредит не попадал в зону риска. И этого хватит только на квартиру в панельном доме. Исключение составляет Прага 9, где семья все-таки может купить в кредит квартиру в кирпичном доме и не попасть в зону риска.
Недавно средняя стоимость новой квартиры в Праге достигла 5 млн крон, а в самых престижных районах – еще выше. К ценовой отметке 5 млн крон приближается жилая недвижимость в Праге 4, 5, 9 и 10.
Для получения ипотеки на вышеуказанные квартиры покупатель должен располагать 21% от их стоимости. Даже при покупке жилья в панельном доме нужно иметь более 800 тысяч крон, а если хочется новостройку, то и более миллиона. Покупая вторичное жилье, нужно учитывать, что еще как минимум 100 тысяч крон может уйти на налог на перерегистрацию недвижимости, который теперь взимается с покупателя.
|
Прага 4
|
Цена крон/м2
|
Цена кв. 75м2
|
Доход до LTI 5
|
Новостройка (рынок)
|
64 516
|
4 838 700
|
63 710
|
Кирпич
|
58 597
|
4 394 775
|
57 865
|
Панель
|
50 809
|
3 810 675
|
50 174
|
Новостройка (предл.)
|
75 382
|
5 653 650
|
74 440
|
Прага 5
|
|
|
|
Новостройка (рынок)
|
64 983
|
4 873 725
|
64 171
|
Кирпич
|
59 557
|
4 466 775
|
58 813
|
Панель
|
48 884
|
3 666 300
|
48 273
|
Новостройка (предл.)
|
88 057
|
6 604 275
|
86 956
|
Прага 6
|
|
|
|
Новостройка (рынок)
|
76 883
|
5 766 225
|
75 922
|
Кирпич
|
64 509
|
4 838 175
|
63 703
|
Панель
|
-
|
-
|
-
|
Новостройка (предл.)
|
81 005
|
6 075 375
|
79 992
|
Прага 7
|
|
|
|
Новостройка (рынок)
|
84 754
|
6 356 550
|
83 695
|
Кирпич
|
61 143
|
4 585 725
|
60 379
|
Панель
|
56 306
|
4 222 950
|
55 602
|
Новостройка (предл.)
|
90 754
|
6 806 550
|
89 620
Основатель сервиса CenováMapa.org и владелец портала Hyposervis Милан Рочек считает рост цен на квартиры в Праге оправданным только частично – в отношении новых квартир, где изменения в ценообразовании стали реакцией на сокращение предложения.
Рост цен на вторичное жилье, в особенности в панельных домах, намного выше, чем на новостройки, при этом разумных причин для этого нет: предложение старых квартир не сократилось. Ежеквартально в Праге продается одинаковое количество квартир, растет только число людей, которые хотят их купить. Эксперт добавляет, что не последнюю роль в этом сыграли спекуляции многих продавцов. По его словам, они выставляют свою недвижимость по заведомо завышенным ценам, не испытывая необходимости в ее продаже. Но если находится человек, готовый заплатить большие деньги, то они готовы заключить сделку.
|
Прага 8
|
Цена крон/м2
|
Цена кв. 75м2
|
Доход до LTI 5
|
Новостройка (рынок)
|
67 457
|
5 059 275
|
66 614
|
Кирпич
|
59 316
|
4 448 700
|
58 585
|
Панель
|
52 664
|
3 949 800
|
52 006
|
Новостройка (предл.)
|
83 849
|
6 288 675
|
82 801
|
Прага 9
|
|
|
|
Новостройка (рынок)
|
58 031
|
4 352 325
|
57 306
|
Кирпич
|
49 253
|
3 693 975
|
48 637
|
Панель
|
49 022
|
3 676 650
|
48 409
|
Новостройка (предл.)
|
62 867
|
4 715 025
|
62 081
|
Прага 10
|
|
|
|
Новостройка (рынок)
|
61 643
|
4 623 225
|
60 872
|
Кирпич
|
61 228
|
4 592 100
|
60 463
|
Панель
|
51 731
|
3 879 825
|
51 084
|
Новостройка (предл.)
|
63 352
|
4 751 400
|
62 560
Девелоперов вынуждают повышать цены на новостройки чиновники, не давая разрешения на строительство новых домов. В результате за последние два месяца жилье в новостройках подорожало на 7%. При этом девелоперы признают, что цены на квартиры не соответствуют зарплатам жителей Чехии. Это подтверждает и исследование компании KPMG, которая узнала, сколько годовых зарплат потребуется на покупку жилья в разных городах Центральной Европы.
Оказалось, что «дешевле» всего обойдется свое жилье в Кельне, где на его покупку хватит 5,2 годовой зарплаты. В Гамбурге, Берлине и Варшаве – от 6,2 до 6,4 годового дохода, в Будапеште – 8,8, в Братиславе – 8,9, в Вене – 9,9, а в Праге – 11,5 годовой зарплаты.
Источник: idnes.cz