Как в Праге «кидают» с арендой квартир: история одного мошенничества

На чешских сайтах, специализирующихся на объявлениях о продаже и аренде недвижимости, нередко появляются особенно привлекательные предложения. Но прежде чем на них откликаться, лучше лишний раз подумать.

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На чешских порталах с объявлениями о продаже и аренде недвижимости все чаще появляются особенно выгодные предложения, с помощью которых мошенники пытаются выманить залог у заинтересованных арендаторов. Преступники пользуются доверием пользователей к известным брендам в этой сфере, например, Sreality и Airbnb. Кроме того, мошенники размещают объявления от лица реальных агентств недвижимости.

История чеха, который попался на удочку мошенникам

Чешский новостной портал iDnes.cz рассказал историю 29-летнего Якуба (редакция знает его полное имя, а также видела его переписку с мошенниками и заявление в полицию; пострадавший пожелал остаться анонимом). Он столкнулся сразу с тремя обманчивыми предложениями. На одно из них он, к сожалению, «клюнул».

На сайте RealHit.cz он с женой нашел объявление о субаренде квартиры после ремонта (1+1 42 кв. м) в районе Коширже. За нее просили 6 700 крон в месяц, а это приблизительно половина от того, за сколько подобные квартиры сдаются. Якуб написал человеку, разместившему объявление. Рекламодатель, представившийся владельцем, сразу же откликнулся.

Он написал с бесплатной электронной почты по-английски и сообщил, что он поляк, квартиру выгодно купил, пока работал в Чехии. Теперь он вернулся домой, а недвижимость хочет сдать в аренду. Мошенник сразу же предложил прийти на просмотр, но с уточнением, что сам присутствовать не сможет, а ключ передаст через посредника – компанию Airbnb. Только ей нужно отправить залог (если квартира не понравится, посредник его вернет). Внести нужно было сразу две месячные оплаты и залог – всего 27 тысяч крон.

Позже с Якубом действительно связался человек с упоминанием Airbnb в адресе электронной почты – office.airbnb@europe.com. Он отправил номер банковского счета в Италии, куда нужно было перевести деньги. Якуб с женой это сделал и ждал дальнейших инструкций.

Дело шло к развязке

А тем временем появлялись и другие заманчивые предложениям. Наконец пара натолкнулась на подобное привлекательное объявление (женщина из Лондона якобы хотела дешево сдать квартиру в Праге, доставшуюся ей в наследство). Потом были другие объявления. Одно из них, например, опубликовали на сайте Sreality от имени агентства Real Spektrum Boskovice (RSB). Якуб откликнулся на предложение и снова получил знакомый ответ: отправьте деньги и получите ключи.

Тут уже чех понял, что допустил ошибку. Тогда он написал непосредственно в RSB и получил ответ, что кабинет агентства на сайте Sreality был взломан и с него теперь распространяют ложные объявления. Якуб обратился в полицию, звонил в банк в надежде остановить перевод. Он стал жертвой классического интернет-мошенничества. Только здесь преступники поработали более тщательно, ссылаясь на вызывающие доверие у людей компании.

На что нужно было обратить внимание

Те, кто хорошо знает систему Airbnb и принципы ее работы, сразу бы заподозрили что-то неладное. Во-первых, сервис выступает посредником по приему платежей между хозяином и гостем и специализируется только на краткосрочной аренде. Во-вторых, сотрудники Airbnb не носят никому ключи: об этом должен позаботиться сам хозяин. И в-третьих, сервис принимает только платежи банковской картой через свой сайт и никогда не просит клиентов делать перевод на его счет.

Что касается Sreality, то подозрение должно было вызвать то, что с клиентом общается сам владелец, а не риелтор. При этом если собственник живет за границей, то с самого начала было бы разумно, если бы его представляло в Чехии агентство.

Раскрыть обман каждый может легко и без чьей-либо помощи: достаточно зайти на сайт кадастра недвижимости. Любой адрес в Чехии можно проверить и узнать список владельцев квартир и домов. Если среди них нет того, кто вам предлагает аренду, то на это нужно сражу же обращать внимание.

Почему сайты не удаляют объявления мошенников?

На портале Sreality сообщили, что не в состоянии проверить тысячи объявлений, которые публикуются на сайте каждый день. Поэтому желающим снять квартиру остается только проявлять бдительность и благоразумие в случае заманчиво «выгодных» предложений.