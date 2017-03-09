Airbnb в Праге: сколько можно заработать и к чему это приводит

Airbnb и другие сервисы краткосрочной аренды оказывают большое давление на стоимость аренды на длительный срок. Предложение недвижимости в Праге для постоянных квартирантов сокращается.

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Как пишет ihned.cz, доступные ипотеки предоставляют жителям Чехии возможность покупать жилье не только для улучшения жилищных условий, но и для бизнеса – сдачи в аренду. Большинство при этом выбирает краткосрочную аренду, которая особенно популярна среди туристов.

Объявление о сдаче квартиры владелец может опубликовать на Airbnb или других подобных сервисах. Доход от краткосрочной аренды может в три раза превышать заработок от сдачи квартиры на длительный срок. Собственники это подметили, и в центре Праги, где особенно много туристов, снять квартиру надолго стало сложнее.

Цены на аренду постоянно растут

Феномен краткосрочной сдачи частного жилья оказывает влияние не только на гостиничный бизнес, но и на стоимость аренды в Чехии, в первую очередь – в Праге. По информации специалистов, с 2015 по 2016 гг. количество квартир в столице, которые можно снять через Airbnb, увеличилось на 3 тысячи.

Всего в 2016 году в базе сервиса насчитывалось более 7 тысяч квартир, доступных для краткосрочной аренды. Для сравнения: на сайтах, посвященных недвижимости в Праге, можно найти объявления о сдаче в аренду 2 400 – 2 700 квартир.

Владелец двухкомнатной квартиры в центре Праги может сдавать ее на длительный срок и каждый месяц получать в среднем 20 тысяч крон. Но если сдавать жилье туристам, заработать можно в три раза больше.

Какие квартиры больше всего подходят под Airbnb

Самые подходящие варианты для краткосрочной аренды находятся в Праге 1 и 2. Эксперты считают, что в Праге ограничено количество квартир, которые больше всего соответствуют потребностям пользователей Airbnb. Речь идет о небольших квартирах в широком центре столицы Чехии, а именно – в Праге 1, на Виноградах, Жижкове и Смихове.

Сложнее всего сейчас снять квартиру на длительный срок в районах Старе-Место и Мала-Страна. Причина не только в том, что всю «свободную» недвижимость ее владельцы стараются сдать туристам, но и в спросе со стороны кинематографистов. Они, как правило, ищут обставленные квартиры в Праге 1 и арендуют их на 1 месяц или на срок до полугода.

8-15 тысяч в месяц за «двушку» в Праге – реально ли?

Снять двухкомнатную квартиру в Праге за 8-15 тысяч крон в месяц сейчас очень сложно, - говорят эксперты. Если какое-то предложение и появляется, то на просмотр придет сразу несколько человек. Квартирантов можно найти в тот же день.

Цены на аренду каждый год растут на 10-20% вне зависимости от района. В первую очередь это касается небольших квартир. Объяснить это можно хорошей ситуацией в экономике и массовым переездом людей из поселков в города. Сервис Airbnb повышение цен только подогревает: особенно в привлекательных районах и широком центре Праги, где невозможно проводить массовую застройку жилья.

Чем «опасна» краткосрочная аренда для владельцев квартир?

Владельцы квартир, которые раньше сдавали свои квартиры на длительный срок, теперь все чаще выбирают краткосрочную аренду, чтобы заработать больше. Но нужно учитывать, что постоянная смена жильцов требует дополнительных затрат времени и денег, сопровождается более сильным износом квартиры и напряженными отношениями с соседями – из-за шума от гостей и постоянного движения в подъезде. Эти факторы нередко становятся причиной того, почему собственник решает снова сдавать квартиру на длительный срок.

Как запретить краткосрочную аренду

Риелторы встречаются и с такими ситуациями, когда товарищество собственников пытается ограничить краткосрочную аренду в своем доме. Но закон не на их стороне, поэтому даже запрет, выпущенный товариществом, не запрещает сдавать жилье туристам. Тем не менее, на такого арендодателя можно пожаловаться, если удастся доказать, что в подъезде стало появляться много неизвестных людей и вырос риск ограбления жильцов.

В США сервису Airbnb грозит регулирование. В американском штате Нью-Джерси сейчас обсуждается закон, который бы позволил городам регулировать или вообще запретить этот сервис, позволяющий туристам снимать жилье в 191 стране мира, включая Чехию. Согласно законопроекту, собственники жилой недвижимости не могли бы после вступления его в силу сдавать жилье, которое является их основным местом проживания, на срок менее 30 дней.

В Нью-Йорке также хотят ужесточить работу сервиса. Если закон примут, то владельцев жилья, которые подадут объявление на Airbnb или другой подобный сайт, будут штрафовать. Нововведение может коснуться 40 тысяч собственников недвижимости. В настоящее время снять квартиру на длительный срок в Нью-Йорке или Сан-Франциско крайне сложно. Арендодатели получают сотни долларов за ночь от гостей, и это намного прибыльнее, чем сдавать жилье на длительный срок.

В прошлом году Airbnb и другие подобные сервисы запретили в Берлине – из-за растущих цен на аренду. За нарушение владельцам жилья грозит штраф. Запрет не распространяется на сдачу комнат. В других городах Европы, например, в Лондоне, Airbnb с нынешнего года по собственной инициативе ограничило срок, на который один собственник может сдавать свое жилье без лицензии. В столице Великобритании лимит установлен на 90 дней в год, в Амстердаме – на 60 дней.