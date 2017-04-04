Где и какие квартиры инвесторам сейчас советуют покупать в Праге

Чешский Нацбанк ужесточает условия выдачи ипотек, процентные ставки растут, а цены на квартиры повышаются. Почему даже при таких условиях вкладывать в квартиры в Праге все равно выгодно?

И хотя стоимость аренды и цены на квартиры в Чехии не прекращают повышаться, а процентные ставки по ипотекам начали понемногу подниматься, инвестировать в недвижимость в Праге по-прежнему выгодно. Главное, выбрать «правильную» квартиру, и здесь многое зависит от ее расположения в городе. В ближайшие несколько лет особенно востребованными будут жилплощади в пражском Карлине, на Смихове и в Голешовице, – пишет ihned.cz.

Доступные ипотеки в последние годы позволяли все большему количеству жителей Чехии покупать жилье. Влезать в долг было не страшно, так как экономика страны показывает хороший результат. Наибольший спрос в Чехии сложился на квартиры в Праге. В столице недвижимость самая дорогая, но зато сдать в аренду ее намного легче, да и в будущем она может подорожать, а значит принести дополнительный доход.

Население Праги будет расти

Прага также привлекает инвесторов тем, что сюда постоянно прибывают новые жители – как сами чехи, так и иностранцы, которым нужно где-то жить. Эта тенденция с большой вероятностью будет наблюдаться и дальше.

В период с 2014 по 2020 гг. численность населения чешской столицы может вырасти приблизительно на 30-45 тысяч человек. Об этом говорится в анализе демографического развития Праги, проведенного по заказу Института планирования и развития. Согласно одному из трех наиболее правдоподобных прогнозов на будущее, к 2050 году в Праге будет жить 1,49 млн человек.

Небольшие квартиры в удобных районах

В районах Карлин, Смихов и Голешовице девелоперы собираются строить новые кварталы и тысячи квартир. В Карлине сейчас в основном возводят квартиры небольшой площади (одно- или двухкомнатные), которые больше всего подходят для инвестирования. Дома планируют сдать весной 2019 года, но уже 2/3 квартир в них забронированы.

Квадратный метр в домах по девелоперскому проекту Port Karolína в Карлине стоит более 90 тысяч крон. В такие квартиры вкладывают деньги люди с доходами выше среднего, готовые подождать возврата вложений. В Праге вернуть деньги от покупки недвижимости быстро не получается – из-за их высокой стоимости. В то же время, если покупать жилье в центре или рядом с ним, то можно рассчитывать что со временем оно будет только дорожать, в отличие от квартир на окраинах.

С апреля банки выдают ипотеки максимум на 90% стоимости недвижимости, но большинству клиентов все равно нужно иметь более 20% собственных средств на покупку квартиры. Состоятельных покупателей это нововведение не касается, так как многие из них берут ипотеку только на 50-70% стоимости жилплощади.

Сколько можно заработать на аренде

Ежегодно на сдаче квартиры в аренду в Праге можно заработать около 3% от ее стоимости. Если собственник будет сдавать ее на короткий срок туристам, то, по мнению Airbnb, доходы могут быть в несколько раз выше.

Где в Праге самая дорогая ежемесячная аренда квартиры 40 м2:

Прага 1 (только новостройки) - 20 541 крона

Прага 2 (вторичное жилье и новостройки) - 19 038 крон

Прага 1 (вторичное жилье) - 16 232 кроны

Прага 3 (только новостройки) - 15 451 крона

Прага 5 (вторичное жилье и новостройки) - 15 316 крон

Прага 8 (только новостройки) - 13 691 крона

Если говорить о других городах Чехии, то там ежегодный доход от сдачи жилья в аренду может достигать 5% от его стоимости. Но инвестор сталкивается с меньшей ликвидностью вложений и большими рисками, связанными в первую очередь с колебаниями на локальных рынках труда.

Кроме Праги обычно рекомендуют вкладывать в жилье в крупных студенческих городах: в Брно, Пльзене, Оломоуце или Градец-Кралове. Брно, кроме того, считается центром IT в Чехии, и туда приезжает много иностранцев.

Интересная ситуация с ценами на квартиры сложилась в городе Рыхнов-над-Кнежноу, где живет всего 11 тысяч человек. Там стоимость жилья и аренды может сравниться с отдельными районами Праги. Косвенно на это влияет близкое расположение автомобильного завода Škoda Auto – в Квасинах. Люди переезжают в Рыхнов ради работы, и пары предпочитают снимать жилье, а не жить в общежитии. Из-за этого снять квартиру в городе практически невозможно. Поэтому сейчас, по словам местных риелторов, недвижимость в городе покупают в основном не для проживания, а для последующей сдачи в аренду – в качестве инвестиций и получения дополнительного дохода.