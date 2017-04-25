Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
10n 5 °C
В Чехии растет спрос на недвижимость за границами Праги и Брно

В Чехии растет спрос на недвижимость за границами Праги и Брно

Vladislava M 372 0
Строительство многоэтажных жилых домов в Чехии все чаще переносят за пределы Праги и Брно. Интерес к такому жилью высокий, так как купить его можно дешевле, чем в городах.
В Чехии растет спрос на недвижимость за границами Праги и Брно

На чешском рынке недвижимости наблюдается новая тенденция. Жители крупных городов все чаще приобретают квартиры в отдаленных населенных пунктах. И если раньше в таких поселках строили только частные дома, то теперь девелоперы застраивают их многоэтажными зданиями. Цены на жилье в них дешевле, поэтому спрос растет.

Например, по данным девелоперской компании Trigema,  в Праге за январь – март 2017 года продали 1350 квартир: на 15% меньше, чем в прошлом году. За это же время девелоперы продали под Прагой 1430 квартир: на 17% больше, чем годом ранее.

«Мы ожидаем, что в Праге впервые с 2009 года количество проданных новых квартир в этом году снизится, но в регионах (Южноморавский, Среднечешский или Пльзеньский край) кривая продаж, наоборот, продолжит расти», – прокомментировал Марцел Соурал, председатель представительства Trigema.

Пока самым крупным рынком недвижимости вне Праги остаются Среднечешский и Южноморавский края. Многие жители этих краев ездят работать в Прагу и Брно, но жить предпочитают за границами городов из-за более доступных цен. Поэтому в последние месяцы девелоперы запустили несколько проектов жилых домов и в отдаленных от Праги населенных пунктах, где строительство откладывалось несколько лет.

Высокие цены на жилье вытесняют людей и за границы Брно:

«Люди хотят жить в Брно, но либо не могут найти вариант, либо не могут себе его позволить», – говорит  Франтишек Шундржих, специалист по маркетингу в местной девелоперской компании Trikaya. По его словам, темпы строительства за городом стремительно растут.

«Это явление мы называем субурбанизацией, так как в поселках под Брно строят уже не частные дома, а типичную городскую застройку – многоэтажные жилые здания», – описывает тенденцию Шундржих.

По его словам, за первый квартал 2017 года девелоперы в Брно продали 220 квартир: на 42% меньше, чем год назад. Прошлый год с точки зрения продаж в Брно, как и в Праге, был рекордным. Но специалисты считают, что в этом году это не повторится. Новая квартира в Брно на данный момент стоит около 61 тысячи крон за квадратный метр: на 9% дороже, чем в прошлом году.

Из этой тенденции выбивается Пльзеньский край, где, по данным Trigema, с января по март было продано 260 квартир: почти столько же, сколько за целый 2016 год.

«Спрос высокий как на новостройки, так и на вторичное жилье, – рассказывает Вероника Мартинкова, маклер пльзеньского агентства недвижимости Pubec. – В Пльзене на данный момент не хватает арендной недвижимости, поэтому под городом покупают жилье как в целях инвестиций, так и для проживания студентов и преподавателей. Причем среди покупателей много пражан».

Агентство недвижимости от нашего портала поможет Вам найти подходящее жилье в Праге и Чехии и решить все вопросы, связанные с покупкой. Звоните нам по номеру +420 212 247 420 или пишите по электронной почте realty@420on.cz. 
Подробности смотрите на сайте realty.420on.cz.

Источник: ihned.cz

Рассказать всем:
Темы
недвижимость продажа недвижимости инвестиции Чехия
Читайте
по теме 
В Праге критически не хватает новых квартир: За год цены выросли на 20%
19.04.2017 15:08 Рынок недвижимости
В Праге критически не хватает новых квартир: За год цены выросли на 20%
1108 0
Успеть в последнюю минуту: Жители Чехии взяли в банках рекордное число ипотек
19.04.2017 11:14 Экономика
Успеть в последнюю минуту: Жители Чехии взяли в банках рекордное число ипотек
1149 0
Чехия заплатит эмигрантке почти 1,5 млн крон
06.04.2017 15:57 Общество
Чехия заплатит эмигрантке почти 1,5 млн крон
2311 0
Видео: Одна из самых дорогих квартир в Праге выставлена на продажу
05.04.2017 07:12 Новостройки
Видео: Одна из самых дорогих квартир в Праге выставлена на продажу
2360 0
Последние новости:
25
апреля
Чехия установила рекорд по пивоварению и потреблению пива
25.04.2017 15:51 Экономика
Чехия установила рекорд по пивоварению и потреблению пива
381 0
Украина хочет расширить экономическое сотрудничество с Чехией
25.04.2017 15:19 Экономика
Украина хочет расширить экономическое сотрудничество с Чехией
379 0
Чехия заняла 4 место с самым низким долгом по ЕС
25.04.2017 11:51 Экономика
Чехия заняла 4 место с самым низким долгом по ЕС
508 0
На Целетной улице в центре Праги сегодня утром прогремел выстрел
25.04.2017 11:38 Общество
На Целетной улице в центре Праги сегодня утром прогремел выстрел
1459 0
В Праге пьяный молодой человек упал с 9 этажа и пытался самостоятельно вернуться домой
25.04.2017 10:27 Общество
В Праге пьяный молодой человек упал с 9 этажа и пытался самостоятельно вернуться домой
888 0
24
апреля
Видео: Валерий Меладзе выступил с сольным концертом в Праге
24.04.2017 18:41 Интервью
Видео: Валерий Меладзе выступил с сольным концертом в Праге
827 0
Премию Евросоюза 2017 года в области литературы получила писательница из Праги
24.04.2017 16:27 Культура
Премию Евросоюза 2017 года в области литературы получила писательница из Праги
527 0
На дереве в пражском парке повесился мужчина
24.04.2017 15:31 Общество
На дереве в пражском парке повесился мужчина
1747 0
Отдых в Чехии этим летом подорожает
24.04.2017 10:46 Экономика
Отдых в Чехии этим летом подорожает
1263 0
Видео: Иностранец с фальшивым паспортом предложил полиции взятку за «маленькую помощь»
24.04.2017 10:28 Общество
Видео: Иностранец с фальшивым паспортом предложил полиции взятку за «маленькую помощь»
1454 0


Мобильная версия