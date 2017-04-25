В Чехии растет спрос на недвижимость за границами Праги и Брно

Строительство многоэтажных жилых домов в Чехии все чаще переносят за пределы Праги и Брно. Интерес к такому жилью высокий, так как купить его можно дешевле, чем в городах.

На чешском рынке недвижимости наблюдается новая тенденция. Жители крупных городов все чаще приобретают квартиры в отдаленных населенных пунктах. И если раньше в таких поселках строили только частные дома, то теперь девелоперы застраивают их многоэтажными зданиями. Цены на жилье в них дешевле, поэтому спрос растет.

Например, по данным девелоперской компании Trigema, в Праге за январь – март 2017 года продали 1350 квартир: на 15% меньше, чем в прошлом году. За это же время девелоперы продали под Прагой 1430 квартир: на 17% больше, чем годом ранее.

«Мы ожидаем, что в Праге впервые с 2009 года количество проданных новых квартир в этом году снизится, но в регионах (Южноморавский, Среднечешский или Пльзеньский край) кривая продаж, наоборот, продолжит расти», – прокомментировал Марцел Соурал, председатель представительства Trigema.

Пока самым крупным рынком недвижимости вне Праги остаются Среднечешский и Южноморавский края. Многие жители этих краев ездят работать в Прагу и Брно, но жить предпочитают за границами городов из-за более доступных цен. Поэтому в последние месяцы девелоперы запустили несколько проектов жилых домов и в отдаленных от Праги населенных пунктах, где строительство откладывалось несколько лет.

Высокие цены на жилье вытесняют людей и за границы Брно:

«Люди хотят жить в Брно, но либо не могут найти вариант, либо не могут себе его позволить», – говорит Франтишек Шундржих, специалист по маркетингу в местной девелоперской компании Trikaya. По его словам, темпы строительства за городом стремительно растут.

«Это явление мы называем субурбанизацией, так как в поселках под Брно строят уже не частные дома, а типичную городскую застройку – многоэтажные жилые здания», – описывает тенденцию Шундржих.

По его словам, за первый квартал 2017 года девелоперы в Брно продали 220 квартир: на 42% меньше, чем год назад. Прошлый год с точки зрения продаж в Брно, как и в Праге, был рекордным. Но специалисты считают, что в этом году это не повторится. Новая квартира в Брно на данный момент стоит около 61 тысячи крон за квадратный метр: на 9% дороже, чем в прошлом году.

Из этой тенденции выбивается Пльзеньский край, где, по данным Trigema, с января по март было продано 260 квартир: почти столько же, сколько за целый 2016 год.

«Спрос высокий как на новостройки, так и на вторичное жилье, – рассказывает Вероника Мартинкова, маклер пльзеньского агентства недвижимости Pubec. – В Пльзене на данный момент не хватает арендной недвижимости, поэтому под городом покупают жилье как в целях инвестиций, так и для проживания студентов и преподавателей. Причем среди покупателей много пражан».

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Источник: ihned.cz