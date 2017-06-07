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Что происходит с ипотеками в Чехии и почему они снова дешевеют

Что происходит с ипотеками в Чехии и почему они снова дешевеют

Vladislava M 1302 0
Несмотря на временное повышение ставок по ипотечным кредитам за первый квартал 2017 года, ипотеки снова стали доступнее. Разбираемся, почему банки снижают ставки, чего ждать дальше и кто лидирует на рынке ипотек.
Что происходит с ипотеками в Чехии и почему они снова дешевеют

Желающие купить квартиру или дом в Чехии могут получить кредит даже на более выгодных условиях, чем в последние месяцы. С начала 2017 года ипотеки в Чехии дорожали из-за новых ограничений Нацбанка, но теперь процентные ставки снова стали падать. Причиной называют конкуренцию между банками в борьбе за новых клиентов.

Уже на прошлой неделе ставки по ипотечным кредитам понизил Air Bank. Со вчерашнего дня ставки поплыли вниз в Ипотечном банке, UniCredit Bank и Wüstenrot. По мнению экспертов, которые долгое время следят за рынком, вскоре ставки понизят и другие банки. В игре остаются не только новые желающие купить жилье, но и рекордное количество клиентов с действующими кредитами, которые смогут бесплатно перейти в другой банк и выплачивать кредит на более выгодных условиях.

Чего ждать дальше?

Эксперты считают, что дальнейшее снижение ставок коснется ипотечных кредитов на 70-80% стоимости недвижимости. Это связано с тем, что Нацбанк требует выдавать кредиты клиентам, у которых есть собственные сбережения. Финансовые институты могут выдавать только 15% кредитов на сумму больше, чем на 80% стоимости жилья. Верхняя граница такого кредита – 90% стоимости.

Какие чешские банки лидируют по ипотечному кредитованию?

Очевидным лидером по ипотекам за первый квартал 2017 года стал банк Česká spořitelna. Об этом говорят данные Министерства регионального развития. Этот банк впервые за 8 лет опередил группу ČSOB, которой принадлежит лидер рынка – Ипотечный банк.

Банк Česká spořitelna за первые три месяца 2017 года отметил среднегодовой рост объема новых ипотек на 61% и повысил долю на кредитном рынке на 7%, заняв 33% рынка. У группы ČSOB за этот же период объемы новых ипотек выросли на 28%, благодаря которым она удержала долю 30% рынка.

Тройка крупных банков продолжает доминировать на чешском ипотечном рынке. Česká spořitelna, группа ČSOB и Komerční banka за первый квартал выдали ипотечные кредиты на сумму 41,8 млрд крон, заняв вместе 78% рынка. Такую же долю рынка они занимали за аналогичный период прошлого года.

По статистике министерства, за 1-й квартал 2017 года объем новых ипотек в Чехии вырос на 27% до рекордных 53,5 млрд крон.

 

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Источник: ihned.cz

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ипотеки недвижимость продажа недвижимости
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