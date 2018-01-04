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Какие квартиры в Праге покупали иностранцы в прошлом году

Какие квартиры в Праге покупали иностранцы в прошлом году

Vladislava M 100 0
По статистике за третий квартал 2017 года, покупателями 8% новых квартир в Праге стали иностранцы. Среди них лидируют россияне.
Какие квартиры в Праге покупали иностранцы в прошлом году

В третьем квартале 2017 года иностранцы купили в Праге 8% новых квартир в девелоперских проектах. Больше всего среди них было русских. Больше 30% квартир продали в городской части Прага 10, затем следует Прага 5 с 30% и Прага 9 с 10%. Такие данные предоставила компания Deloitte на основании последнего исследования.

«Среди всех сегментов жилья иностранцы чаще всего покупали квартиры в девелоперских проектах, что свидетельствует о высоком зарубежном спросе на современную и новую недвижимость в Праге. На данный момент город воспринимают как безопасное место с историческим центром и высоким уровнем жизни», – прокомментировал аналитик из агентства Deloitte Петр Гана.

В третьем квартале 2017 года в Праге продали 5348 квартир, из них 80% составили стандартные транзакции. Остаток пришелся на приватизацию, перевод кооперативной квартиры в частную собственность или продажу внутри семьи.

Среди стандартных транзакций половина сделок пришлась на девелоперские проекты, второе место по популярности заняли кирпичные дома (22%), панельные дома (20%) и коттеджи (8%).

Чаще всего квартиры покупали частные лица без семьи, на них пришлось 64% сделок. Супружеские пары становились покупателями примерно в 35% случаев. В остальных случаях недвижимость приобретали юридические лица.

Что касается возраста, то чаще всего квартиры в Праге покупали люди от 31 до 40 лет.

«Это самый распространенный возраст для оформления ипотеки», – добавил эксперт.

В девелоперских проектах, кирпичных и панельных домах доля этой возрастной группы покупателей составила 36-37%.

«Квартиры в панельных домах чаще всего покупают молодые люди от 21 до 30 лет», – уточнил эксперт.

Если говорить о количестве покупателей женщин и мужчин, то разница незначительная. В девелоперских проектах квартиры чаще покупали женщины (52%), в остальных категориях жилья преобладали мужчины.

Среди городских частей больше всего квартир в многоэтажных кирпичных домах продали в Праге 3 (больше 20%). По количеству продаж в панельных домах лидирует Прага 4 (почти 40%). Прага 9 заняла первое место по продажам частных домов (20%), почти столько же коттеджей продали в Праге 4.

 

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недвижимость покупка недвижимости Прага иностранцы статистика
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