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Средняя цена на новые квартиры в Праге в первом полугодии выросла на 24%

Средняя цена на новые квартиры в Праге в первом полугодии выросла на 24%

artyommm 862 0
В среднем один квадратный метр в пражской новостройке сейчас стоит 94 тысячи крон.
Средняя цена на новые квартиры в Праге в первом полугодии выросла на 24%

В первом полугодии средняя цена на новостройки повысилась на 24% и составила 94 тысячи крон за один квадратный метр. В конце первого квартала недвижимость продавалась дешевле на 6,2%. Количество проданных квартир в межгодовом сравнении сократилось на 3,5% и составило 2 750. 

Несмотря на то, что в последнем квартале на рынке недвижимости в Праге стало появляться больше предложений в новостройках, темп повышения цен не замедлялся. Стабилизации цен могло бы способствовать большее количество новых проектов, которое бы позволило лучше удовлетворить спрос покупателей. До тех пор, пока предложение и спрос не сравняются, давление на цены будет сильным. Об этом говорит председатель представительства Trigemа Марцел Соурал.

По словам эксперта, в этом году средняя цена поднимется до 100 тысяч крон за один квадратный метр. Цены на квартиры в новостройках стали стремительно расти во второй половине 2015 года. За последние три года они увеличились почти на 70%.

Во втором квартале девелоперы продали 1 550 квартир. Высокий спрос можно объяснить и стремлением многих покупателей получить как можно скорее ипотеку, пока не начали действовать более строгие ограничения Нацбанка (это произойдет в октябре). Поэтому рост продаж ожидается и в третьем квартале, а потом, по прогнозам экспертов, наступит спад.

Фонд новых квартир в Праге, выставленных на продажу, насчитывает 4 350 объектов, что на 1/5 больше в межгодовом сравнении. Как говорит Соурал, это связано со стартом продаж нескольких крупных проектов с более чем 100 квартирами в Праге 5, 8 и 9. Количество продаваемых квартир колеблется в пределах 4 000 с середины 2016 года. Четыре года назад в это же время на рынке насчитывалось 7 000 объектов в новостройках.

Источник: ceskenoviny.cz

 

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Темы
квартиры покупка недвижимости продажа недвижимости Прага
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