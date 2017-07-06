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6-го июля – День памяти Яна Гуса

6-го июля – День памяти Яна Гуса

Vladislava M 2950 0
6 июля в Чехии отмечают государственный праздник в честь памяти проповедника и реформатора Яна Гуса, который стал национальным героем чешского народа. В стране проходят богослужения и торжества.
6-го июля – День памяти Яна Гуса
6-го июля в Чехии государственный праздник – День памяти великого чешского реформатора и проповедника Яна Гуса, которого сожгли 6-го июля 1415 года в немецком городе Констанц на Боденском озере на границе со Швейцарией.
 
За непрекращающуюся веру в правду и следование божьим заповедям его осудили на смерть. Гус стал моральным образцом для многих поколений своих последователей.
 
Ян Гус – пример настоящей веры
 
Ян Гус родился в 1369 году в чешском городке Гусинце у Прахатиц. Благодаря своему усердию и настойчивости он быстро стал бакалавром, а позже и мастером. В 1400 году его посвятили в священники, а через два года он уже был проповедником в пражской Вифлеемской часовне. В своих проповедях Гус критиковал тогдашнее положение церкви и требовал возвратиться к христианскому образу жизни.
 
Философским образцом для Яна Гуса был Джон Уиклиф, учение которого распространилось в Чехии в конце XIV века. Гус открыто защищал его книги, чем настроил против себя церковную верхушку.
 
Идеи Яна Гуса
 
Гус имел большое влияние на чешского короля Вацлава IV. Он повлиял и на издание Кутногорского декрета (1409), который изменил соотношение количества голосов в университете –  3:1 в пользу чехов против иностранцев. Это привело к тому, что иностранные студенты стали уходить, а университет приобрел чешский характер и стал более открытым к реформаторским течениям.
 
После открытого выступления Яна Гуса против продажи индульгенций на него посыпались проклятия. В Праге запретили проводить церковные обряды, пока в ней присутствовал Гус. Тогда проповедник уехал в деревню и под защитой господина Яна из Усти продолжал свое учение.
 
Смертная казнь за реформаторские взгляды
 
В 1414 году Зигмунд Люксембургский пригласил Яна Гуса на церковный собор в Констанце у Боденского озера, где ему обещали безопасность. Гус и там хотел защищать свои взгляды, но в скором времени был арестован. Когда даже после личных настояний членов собора он не отказался от своего учения, его осудили на смертную казнь. 6-го июля 1415 года Яна Гуса сожгли.
 
Казнь Гуса вызвала огромное негодование у его приверженцев. Влиятельные представители чешской аристократии послали церковному собору протестное письмо с 452 печатями. Народ был уверен, что Гуса осудили за его проповедническую деятельность, в которой он защищал правду и придерживался Священного писания.
 
Через год по этой же причине на смерть осудили и последователя Гуса, Иеронима Пражского. Смерть двух чешских проповедников привела к большому напряжению в чешском королевстве. Через несколько лет оно вылилось в гуситскую революцию.
 
Наряду с этим Ян Гус стал важной личностью для реформационного движения по всей Европе. Его учение значительно изменило духовные настроения в Европе в XV – XVI вв.
 
День памяти Яна Гуса в современной Чехии
 
Теперь 6-го июля по всей Чешской Республике проходят экуменические богослужения, во время которых вспоминают творчество и наследие Яна Гуса, одной из самых ярких личностей в чешской истории.
 
Самым известным мероприятием, связанным с этим праздником, является богослужение в Вифлеемской капелле, в котором участвуют главные деятели страны. Аналогичные акции проходят в Гусинце и колыбели последователей Гуса – Таборе.
 
Для рабочих людей этот праздник приятен и тем, что это государственный выходной. Поэтому многие жители Чехии продлевают себе отпуск на государственный праздник св. Кирилла и Мефодия, который отмечают 5-го июля, и День памяти Яна Гуса.
 
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