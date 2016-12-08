Эксперты назвали 10 опасностей Рождества

Не стоит забывать, что праздники – это не только время для отдыха и семьи, но и традиционно «горячий» период для медиков, полиции и пожарных.

Фото: скриншот из фильма «Гринч – похититель Рождества», kinopoisk.ru

Чешская страховая компания UNIQA на основе собственной статистики решила составить список из 10 самых распространенных опасностей Адвента и Рождества.

1. Свечи и рождественские венки

В прошлом пожарные в Чехии часто сталкивались со случаями возгорания елок, однако сейчас таких пожаров фиксируется менее десяти в год. Вместо елок люди для создания праздничной атмосферы стали активно зажигать свечи, в том числе на рождественских венках.

Поэтому специалисты советуют родителям не забывать прятать от детей спички, а также с осторожностью относиться к электрическим свечам сомнительного происхождения – из-за них несколько пожаров происходит каждый год.

2. Генеральная уборка дома перед Рождеством

Большинство хозяек перед Рождеством старательно отмывают всю квартиру, чтобы потом украсить ее гирляндами и игрушками. Однако именно при уборке многие из них получают серьезные травмы, на первом месте среди несчастных случаев – падение с лестницы.

Кроме того, перед тем, как украсить свой дом к Рождеству, предупреждают эксперты, необходимо убедиться в исправности проводки и вспомнить правила обращения с электроприборами. Иначе дом празднично «загорится» во всех смыслах этого слова.

3. Невнимательные пешеходы

Адвент – это время, когда люди занимаются самым активным шопингом в году. В голове у всех только подарки и скидки, а еще – алкоголь, ведь рождественские рынки каждый год предлагают завидное разнообразие глинтвейна и пунша. Отсюда – невнимательность со стороны как пешеходов, так и водителей. Один переходил улицу, не посмотрев вокруг, второй – отвлекся и думал, всем ли успел купить подарки, а в результате получается авария.

Так, отмечают в UNIQA, к концу года столкновений автомобилей с пешеходами обычно на 15% больше, чем обычно.

4. «Праздничные» водители

«Праздничными» водителями в страховых компаниях называют тех, кто за рулем сидит не регулярно, а по сути – только несколько раз в год, на праздники – чтобы съездить к друзьям или родственникам, например. У таких водителей, как правило, более замедленная реакция и недостаточно развитое чувство габаритов машины. Так, в период Адвента обычно регистрируется на четверть больше столкновений автомобилей и повреждений машин на парковках.

5. Водопровод

Проблемы с водопроводом являются скорее не типично рождественскими, а типично зимними – температура может упасть очень быстро, и трубы чаще лопаются. Часто это происходит на дачах, где забыли слить воду из труб на зиму.

6. Алкоголь

Рождество в Чехии празднуют целый месяц – в это время чехи ходят по рождественским рынкам, гостям и родственникам. И везде им предлагают глинтвейн, грог, пунш, вино или сливовицу – без этого в Чехии Рождество представить сложно. Но перед тем, как что-нибудь из этого выпить, необходимо обязательно подумать, нужно ли потом вести машину или, например, заниматься спортом.

Так, некоторые после порции глинтвейна любят покататься на лыжах, а у кого-то «один бокальчик» превращается в несколько, и даже дорога домой пешком превращается в квест. Вместе с тем, напоминают эксперты, если ущерб человеком был получен из-за воздействия алкоголя, страховая компания может снизить компенсацию.

7. Взломы дач и загородных домов

По статистике Рождество и Новый год являются периодом повышенной активности преступников, особенно за городом, куда, уверены воры, точно никто не приедет на протяжении нескольких дней. Для того, чтобы дом или дача не стали убежищем для бомжей или кого-то похуже, а также чтобы найти все вещи на своих местах после праздников, нужно не забывать о безопасности как первого, так и второго этажа здания. То есть лестницы оставлять рядом с домом не надо.

8. Кража подарков

Опытные воры знают, куда смотреть, чтобы найти для себя очередную «жертву» - на это им укажет мусорный контейнер. Так, многие люди часто покупают себе на Рождество весьма дорогие подарки – новый телевизор, ноутбук или другую электронику. Благо и скидок перед праздниками хватает.

Но после таких покупок не стоит выставлять все коробки от новой техники возле мусорных контейнеров, иначе вор быстро прикинет, сколько денег он сможет получить, украв такие «подарки». В итоге ему останется только дождаться, когда семья уйдет в гости.

9. Пиротехника

Новый год в Чехии просто немыслим без салютов – фейерверки здесь обычно гремят всю ночь. Однако для многих это может закончиться трагедией. Поэтому для того, чтобы не испортить праздник ни себе, ни другим, специалисты советуют перед запуском фейерверка обращать внимание на расположенные рядом дома, сады и парковки, а также обязательно все за собой убирать, чтобы дети утром не нашли неразорвавшиеся петарды.

10. Соцсети

Не все способны устоять перед соблазном выложить фотографию своего подарка в социальную сеть. Или написать в статусе о чудесной поездке, запланированной на Рождество. Делать это нужно с большой осторожностью – все больше воров после ареста признаются, что всю необходимую для «дела» информацию просто нашли в интернете.

Счастливых праздников, и берегите себя!

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Источник: uniqa.cz

Все использованные фото: pixabay.com