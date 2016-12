Несправедливая история: первые открытия в исследованиях конопли принадлежат чехам

Чехи первыми открыли лечебные свойства конопли, но об этом теперь почти никто не вспоминает. Виной всему железный занавес, из-за которого научные труды не доходили до мирового научного сообщества.

Ученые Университета в Оломоуце исследовали коноплю и ее лечебные свойства еще в 50-е гг. прошлого века. Тогда удалось открыть, что препараты из этого растения могут заглушать боль и в некоторых случаях лечить воспаления. Чехи могут гордиться несколькими научными открытиями, но работы чешских ученых были опубликованы за железным занавесом, поэтому сегодня их цитируют не так часто, как труды конкурентов.

Чешский полигистор (ученый, занимающийся сразу несколькими науками), профессор микробиологии Ян Кабелик после Второй мировой войны вплотную занялся изучением лекарственных свойств растений. В конопле он открыл неизвестное ранее антибактериальное вещество, которое назвали канабидиоловой кислотой.

Она обладает также противовоспалительным действием и помогает снимать недомогание. В 1954 году Ян Кабелик вместе с коллегами выпустил монографию «Конопля как лекарство», которая была призвана доказать, что официальная медицина в 20 веке незаслуженно забыла об этом лекарственном растении. После этого начались медицинские испытания препаратов на основе конопли на реальных пациентах. Сегодня, когда речь заходит об изоляции канабидиоловой кислоты, ученые в первую очередь цитируют Отто Ойгена Шульца и Герта Хаффнера, научный труд которых был опубликован три года спустя.

Подобная ситуация произошла и с профессором Йиржи Шантавым, который в 1964 году выпустил статью, в которой описал структуру и абсолютную конфигурацию тетрагидроканнабиола (ТНС). Это вещество, содержащееся в конопле, обеспечивает «эффект гашиша», как называл это явление профессор Кабелик. Тем не менее, в самом популярном каталоге научных статей Web of Science передовые открытия чехословацких ученых не представлены. Университетский журнал, где они были опубликованы, в эту базу не входит. Зато отыскать цитируемую тысячу раз статью из американского журнала Journal of the American Chemical Society (1964 года), авторами которой являются звезды в области исследования канабиса из Израиля Мешулам и Гаони, труда не составит.

По словам профессора Шиманека, оломоуцкие биохимики окончательно прекратили заниматься фитохимией в конце 80-х гг., так как к тому моменту изучать уже было нечего.

Для справки

Коноплю использовали для лечения воспалений и снятия болей народные целители и врачи. Западная медицина признала это растение только в первой половине 20 века. В США ее исключили из списка разрешенных лекарств в 1942 году. В Британии это произошло 10 лет спустя. После Второй мировой войны воспаления начали лечить новыми чудодейственными препаратами – антибиотиками.

Возвращению конопли для использования в медицинских целях способствовали отчаявшиеся пациенты, которым не помогали современные лекарства. Первый закон, который позволил снова использовать коноплю в лечебных целях, в США приняла Калифорния – 20 лет назад. Курение марихуаны по медицинским показаниям официально разрешено в 8 штатах. В Чехии лечиться коноплей законно позволили в 2013 году.

Источник: ihned.cz