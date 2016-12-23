«Мы не полные идиоты, и у нас есть Uber»: чешский писатель привел 10 причин своей любви к Чехии

«Чехи переоценивают свое пиво, но недооценивают себя. Хотя пиво у нас – очень даже ничего», - отметил чешский писатель.

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Ранее мы уже писали о том, почему иммигранту стоит гордиться тем, что он живет в Чехии, и теперь будет любопытно узнать, как чех отвечает на похожий вопрос. Известный чешский журналист и писатель, главный редактор портала iHNed (относится к изданию Hospodářské noviny) Милош Чермак попытался не без юмора сформулировать 10 причин любви к своей стране. Портал 420on.cz решил перевести для своих читателей самые яркие формулировки.

1. У чехов неплохой характер

У нас не самое лучшее пиво, не самые красивые девушки, не самые талантливые хоккеисты. Прага – не самый красивый город, чешский язык – не самый богатый, мы не снимаем необычные фильмы и не пишем удивительные книги, да и чешский юмор никого особо не впечатляет. По крайней мере, так думают большинство чехов. Но все это у нас есть на очень приличном уровне.

Мы не яростные патриоты, но сохраняем свое национальное достоинство и можем покритиковать друг друга - это тоже часть чешского характера. У нас нет южной пылкости или северного хладнокровия. Мы где-то посередине и, может, даже не знаем, кто мы.

У нас нет таких моментов в истории, за которые бы нам было слишком стыдно, но и почти нечем гордиться. Самые популярные национальные герои – солдат Швейк и Яра Цимрман. Оба выдуманные. Один – абсолютный дурак, второй – гений. Но первый был таким дураком, что выглядел умным, а второй был таким умным, что вел себя по-глупому.

2. Мы не полные идиоты

В Чехии можно бесплатно получить высшее образование, как, например, в Дании, Швеции, Норвегии, Франции, Словении, Австрии и Германии. А если вы будете учиться хорошо, то университет заплатит вам стипендию. Для людей из многих стран, включая США, это что-то невероятное. Президент Обама выплачивал кредит за обучение до 40 лет.

В мировых рейтингах чешские вузы не могут конкурировать с лучшими университетами США и Европы, но дают солидное и признаваемое на международном уровне образование. Мы не дураки, но ведем себя глупо – это сказывается на школах. По последним данным этого года, в математике мы чуть выше среднего уровня по странам ОЭСР, по чтению и естественным наукам – ниже среднего.

3. Мы можем смеяться над президентом

Скажем прямо, это не очень тяжело. Смеяться над Милошем Земаном могут даже люди вообще без чувства юмора. Это все равно, что жаловаться на почту или на дорожные службы, которые снова проспали снегопад.

Мы часто завидуем словакам, у которых есть Андрей Киска, и они могут им гордиться. Но действительно ли нам будет интересно каждый день по телевизору наблюдать за умным, образованным и хорошо выглядящим мужчиной, который добился большего, чем мы? (Внимание, сарказм!)

Непонятно, смог бы лучший президент принести нам лучшую жизнь. Наверно, нет. Поэтому психологически гораздо выгоднее иметь президента, над которым можно посмеяться. И мы ценим тот факт, что можем делать это публично – далеко не во всех странах это возможно (нельзя, например, в Нидерландах или Польше).

То есть у нас в Чехии высоко развита свобода слова. И как общество мы весьма либеральны. Мы не выносим экстремизма. Чехи переоценивают свое пиво, но недооценивают себя. Хотя пиво у нас – очень даже ничего.

4. У нас есть Uber

В отличие от Парижа, Лондона или Нью-Йорка в Праге Uber не вмешивается в жестко регулируемый конкурентный рынок, потому что сфера услуг такси долго позорила Чехию по всему миру. Но с Uber в Праге теперь можно ездить быстро и с комфортом, поэтому у пражан нет повода ненавидеть этот сервис. То, что компания Uber решила работать в Чехии, это хороший знак.

5. У нас есть Томаш Чупр

Slevomat, Dámejídlo, Rohlík – эти три сервиса, которые 31-летний бизнесмен Томаш Чупр позаимствовал у мира. Как минимум в Праге эти сервисы улучшают жизнь людей, которые хотят сэкономить, заказать еду в ресторане или просто что-то купить онлайн. Это кажется незначительным, но на самом деле играет большую роль.

Потому что показывает, что в Чехии действительно можно заниматься бизнесом и построить успешную компанию, ведь Чехия в Евросоюзе предлагает одни из самых благоприятных условий для бизнесменов. Не только в Праге, но и в Брно и Остраве существуют акселераторы для стартапов.

Да и новые технологии в Чехии приживаются быстро. Например, по использованию бесконтактных карт наша страна одна из мировых лидеров. У нас неплохое интернет-покрытие. И еще есть Seznam – то есть Чехия является одной из немногих стран, где рынок не принадлежит только Google.

6. У нас не страшно болеть

Да, мы жалуемся на свои поликлиники и на традицию будить пациентов в больницах в 6 утра, а обязательный регулярный осмотр у доктора больше напоминает военную комиссию – наверняка врачи других стран подумают, что это мог бы выдумать только какой-нибудь местный писатель, подражающий Кафке.

Но если уж человеку и придется где-то заболеть, то Чехия – не такой уж и плохой выбор. По качеству медпомощи мы – в лучшей половине наиболее развитых стран мира. По количеству врачей и мест и больницах – выше среднего. Ожидаемая продолжительность жизни в Чехии - 78,3 лет, это ниже среднего, но цифра в последние 10 лет активно растет. А детская смертность у нас – самая низкая в мире.

Медицина, конечно, во многом финансируется из нашего кармана, но это означает и то, что любой человек, вне зависимости от благосостояния, сможет получить помощь.

7. Мы не верим в Бога

Согласно прошлогоднему опросу компании Gallup, Чехия находится на третьем месте после Китая и Швеции в списке стран, где живет больше всего атеистов или агностиков. Так, в Чехии таких людей – 75% населения. Для сравнения, в Китае к атеистам или агностикам причисляет себя 90% жителей, в Швеции – 76%.

Примерно такие же результаты показал опрос Pew Research Center в 2012-м и Евробарометра в 2010-м. Последнее исследование выявило и такой интересный факт: после Швеции, Эстонии и Исландии в Чехии наибольшей процент населения, которое не верит в Бога, но считает, что «некие высшие силы» существуют.

8. Здесь безопасно

В Чехии нет землетрясений, больших наводнений, цунами, ураганов, крокодилов, кобр, ядовитых пауков, акул, эпидемий смертельных болезней и торнадо. Пока что здесь нет и террористов. Да и снега толком нет – люди паникуют даже после того, как нападает 2 сантиметра.

Согласно индексу Global Peace, Чехия – шестая самая безопасная страна мира после Исландии, Дании, Австрии, Новой Зеландии и Португалии. По количеству убийств на душу населения мы где-то в самом конце списка. Не то чтобы нам никогда не хотелось кого-то убить, просто в большинстве случаев мы или передумаем, или сможем договориться.

9. Германия близко

Скажем прямо, не всегда в истории соседство с Германией было плюсом, но сейчас однозначно это преимущество, так как Германия на данный момент – самая экономически и политически стабильная страна Европы. Некоторые шутят, что чехи – это не славяне, а немцы, которые оказались такими ленивыми, что даже не выучили немецкий язык.

Широкая славянская душа – это хорошо, но мы рады, что под влиянием немцев и евреев в ней появился хоть какой-то порядок.

Да и немцы нас любят – мы для них, как Škoda: они помогают нам стать надежнее и элегантнее, но мы все равно должны оставаться немного хуже Volkswagen. Пока все остается на своих местах, мы продолжим быть большой счастливой семьей.

10. Вот эти вот туристические знаки на тропах

Несмотря на то, что мы – густонаселенное промышленное государство, у нас огромное количество туристических троп. Наши туристические обозначения – лучшие в мире и вообще являются чешской национальной чертой. В Чехии заблудиться в лесу совершенно невозможно – значки красной, синей или желтой трассы будут везде. И хотя эта мелкая деталь и вообще глупость, чехи доводят эту глупость до совершенства.

Источник: Hospodarske Noviny