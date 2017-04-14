КВИЗ: Что вы знаете о чешских пасхальных традициях?

В эти выходные в Чехии и других странах отметят Пасху. Чехия славится необычными пасхальными традициями, которые сохранились во многих городах до сих пор. Проверьте свои знания: насколько хорошо вы знаете чешскую Пасху?

В эти выходные, 15 и 16 апреля, в Чехии будут отмечать католическую Пасху. Празднование продолжится и в понедельник. Надеемся, что вы уже успели погулять по пасхальным ярмаркам в Праге, купить сувениры, попробовать зеленое пиво и подготовиться к празднику. А теперь предлагаем проверить, как хорошо вы знаете чешские пасхальные традиции, которые занимают важное место в местной культуре. Чтобы освежить ваши знания, почитайте о традиции стегания женщин на Пасху и вкуснейших пасхальных сладостях, которые готовят чешские хозяйки.