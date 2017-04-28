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Почему 1 мая в Чехии отмечают День Любви

Почему 1 мая в Чехии отмечают День Любви

Vladislava M 1428 0
Первомай в Чехии сегодня – это не только День солидарности трудящихся, о котором еще помнят чехи постарше, но и День любви. Как и где отмечается относительно новый праздник, читайте в нашей статье.
Почему 1 мая в Чехии отмечают День Любви

Был поздний вечер – юный май,
Вечерний май – томленья час.
И горлинки влюбленный глас
Звучал, тревожа темный гай.

Карел Гинек Маха

 

Первое четверостишье поэмы «Май» 1836 года Карела Гинека Махи сегодня процитирует, наверное, каждый второй молодой человек в Чехии. Именно это произведение поэта стало символом современного Первомая и Дня любви в Чешской Республике. Еще пару десятков лет назад 1 мая здесь был днем с митингами по защите прав трудящихся, как и в других странах Восточной Европы. Но новое поколение придало этому дню романтичный оттенок, чтобы вволю отдыхать и наслаждаться весной. Так на смену труду пришла любовь.

Сегодня в этот день принято целоваться с возлюбленным под цветущим деревом: как правило, под черешней. Считается, что первомайский поцелуй позволит любви продлиться как минимум до следующего года! А вот если возлюбленный не поцелует свою избранницу, то их любовь может… засохнуть.

Поэтому весь день в городе можно встретить гуляющие влюбленные пары. Особенно много их в Петршинских садах, где как раз растут деревья черешни. Кроме того, на склоне Петршина холма установлен памятник К. Махи, к которому ежегодно приходят пражане, чтобы почтить память автора известного стихотворения Máj и основоположника чешского романтизма.

 

 

Вглубь истории

С одной стороны, праздник довольно молод, а с другой – имеет явные языческие корни. Так, по приданиям, в Древнем Риме существовала богиня Майя, покровительница земли и плодородия, в честь которой был назван последний весенний месяц – май. А в первый день этого месяца устраивали торжества в честь того, что природа пробуждается после зимы. Однако во время христианизации Европы церковь начала бороться с этим языческим праздником, и к концу XVIII века он практически перестал существовать.

В 2003 году основатель The Love Foundation Гарольд У. Беккер предложил праздновать Всемирный день любви – «символический день безусловной любви», и уже с 2004 года начались первые мероприятия в разных городах мира. На сегодняшний день жители более чем 150 стран Европы и Азии, а также граждане США отмечают этот праздник ежегодно.

 

 

Как отметить 1 мая в Праге в этом году

В этом году 1 мая в Праге возле Петршинской башни с 11 до 17 часов пройдут традиционные праздничные концерты и исторические шоу. А еще посетители смогут не только послушать выступления артистов, но и сделать «селфи» с бумажной копией Махи – зонтик, веер, шляпы и другой реквизит для соответствия популярному чешскому поэту вам предоставят на месте. Вход на праздник свободный. 

Автор: Юлия Кочержук

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отдых праздники Прага
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