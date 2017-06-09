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Квиз: Какой чешский город подходит вам для жизни?
Квиз: Какой чешский город подходит вам для жизни?
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Жизнь в Чехии может быть очень разной. Все зависит от города, где вы находитесь. Что ближе вам: спокойствие маленького городка, бурлящая столица или жизнь на природе? Предлагаем пройти развлекательный квиз от нашего портала и узнать, какой чешский город подходит вам для жизни больше всего.
Квиз состоит из 10 простых вопросов! В каждом из них нужно выбрать один вариант ответа.