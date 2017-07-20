Грибной сезон в Чехии 2017: Что, где и когда собирать

Микологи рассказали, куда ехать в июле за грибами в Чехии и когда начнется грибной сезон. Также читайте о том, как правильно собирать грибы и чего стоит опасаться.

Все чешские грибники знают, что грибы практически не растут в засушливом июле, так как им требуется влажный климат. Высокий грибной сезон в Чехии начинается лишь во второй половине августа.

Тем, кто хочет попытать удачу и попробовать найти грибы в лесу в середине лета, эксперты советуют отправляться на север Чехии – в высокорасположенные места, где удерживается влажность. Также специалисты предупреждают, что нужно быть осторожными и не собирать все, что хоть чем-то напоминает гриб.

Микологи утверждают, что в 2017 году все съедобные грибы в Чехии вырастут к концу августа.

«Если вы хотите искать грибы уже сейчас, поезжайте в леса Краловоградецкого края, Йизерских гор или Крконоше. В остальных областях Чехии с грибами беда, в Моравии и вовсе настоящая Сахара», – описывает актуальную ситуацию в июле миколог Йиржи Полчак.

Самые популярные грибы в Чехии: Hřib kovář (Дубовик крапчатый)

Hřib smrkový (Боровик, белый гриб)

Liška obecná (Лисичка)

Holubinky (Сыроежка)

Bedla (Зонтик)

Грибной сезон в Чехии начинается во второй половине августа и длится до октября.

В июле 2017 года грибы в Чехии не растут ни в Южночешском, ни в Среднечешском крае. Таким образом, единственным местом, где можно попытать удачу грибникам, остается север страны или горные леса. В середине лета за грибами лучше отправляться в лиственные леса, а в течение высокого сезона – в хвойные.

Больше всего грибам нужны тепло и влажность. Также важна здоровая окружающая среда и общий симбиоз растений в лесу. Специалисты просят грибников быть осторожными. С каждым годом мест, где могут расти грибы, в Чехии становится меньше из-за расширения городов.

Как правильно собирать грибы

«По правилам нужно осторожно доставать гриб из грибницы и закапывать ямку. Ни в коем случае гриб нельзя срезать у земли: после этого остаток гриба просто сгниет в ней. Лучше всего – аккуратно вырвать гриб: тогда через 10 дней при идеальных условиях на его месте вырастет новый», – советует миколог Йиржи Полчак.

Совет: Если вы нашли гриб под деревом, осмотрите территорию вокруг него. Часто под одним деревом растет несколько грибов.

Возле полей, дорог и в любых засоренных местах грибы собирать не рекомендуется. В период, когда в лесах ничего не растет, не нужно брать все грибы, которые вы встретите на своем пути.

В чешских лесах растут и опасные для жизни, ядовитые грибы. Это паутинник горный, пантерный мухомор, энтолома ядовитая, волоконница патуйяра.

Внимание, штраф

Не все съедобные грибы в Чехии можно собирать. Многие из них охраняются по закону. Постановление №395/92 определяет охраняемые виды грибов в Чехии, которые запрещено собирать на любой стадии их развития. За сбор таких грибов грозит штраф от 5 до 50 тысяч крон. К ним относится, например, Боровик королевский, Боровик моравский и еще около двух десятков видов грибов (указаны в списке Seznam zvláště chráněných druhů rostlin, который является приложением к постановлению).

Распознать грибы в лесу поможет специальное приложение для Android от чешских программистов. Для того, чтобы им воспользоваться, не нужно подключаться к интернету. Достаточно сфотографировать гриб – и программа сама распознает его вид. Но полностью полагаться на приложение не стоит: лучше применить его как интересное вспомогательное пособие.