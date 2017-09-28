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28 сентября – День святого Вацлава и чешской государственности

28 сентября – День святого Вацлава и чешской государственности

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28 сентября в Чехии отмечают государственный праздник: День святого Вацлава и чешской государственности. Почему эти два события объединили в один день? Какой вклад внес правитель в развитие своего народа? Читайте об истории праздника в нашем материале.
28 сентября – День святого Вацлава и чешской государственности

День чешской государственности (Den české státnosti) – государственный праздник, который отмечают 28 сентября с 2000 года. В этот день от руки своего брата погиб чешский князь св. Вацлав (sv. Václav). Поэтому изначально планировалось, что праздник будет называться «День чешской государственности – Святой Вацлав», однако впоследствии решено было оставить только первую часть названия.

История праздника

День св. Вацлава до 31 декабря 1951 г. считался просто памятным. В 1929 г. в празднованиях по случаю сватовацлавского миллениума (тогда прошла ровно тысяча лет со дня его гибели) принимал участие первый президент Чехословакии Т.Г. Масарик, который в преддверии праздника 27 сентября 1929 г. выступал перед широкой общественностью на Вацлавской площади. Там он передал почетный флаг Святовацлавскому кавалерийскому полку. 

Большим событием, приуроченным к празднованию этого дня, считается ежегодный Святовацлавский крестный ход в городе Стара-Болеслав. Кульминацией хода каждый раз становится богослужение, которое проводят чешские бискупаы на Марианской площади (до 1990 г. она, кстати, называлась Вацлавской). В юбилейный 2009 г. на католическую церемонию по случаю празднования дня Святого Вацлава в Чехию приезжал папа римский Бенедикт XVI, который провел две службы: одну в Брно, а другую, в день смерти св. Вацлава, – в Стара-Болеслав.

Почему святой Вацлав?

Святой Вацлав не случайно считается покровителем всего чешского народа. В день своего воцарения на престоле он заявил, что желает устроить жизнь в государстве таким образом, чтобы кругом был мир, порядок и справедливость. Князь многое сделал для распространения христианства в Чехии, был набожным и всегда подавал пример своему народу. Правитель старался избежать кровопролития с помощью переговоров, и только если конфликт не удавалось разрешить мирным путем, брал в руки оружие. 

Вацлав был очень образованным человеком, он хорошо говорил на латыни и греческом языке, владел глаголицей. Правитель считал, что чешский народ, который занимает такую маленькую территорию, сможет выжить только в том случае, если будет нравственным и образованным. Только это поможет сохранить ему независимость вблизи агрессивных соседей. Большой вклад в христианское воспитание Вацлава внесла его бабушка Людмила, которая впоследствии также была канонизирована.

Именно с указа этого чешского правителя началось строительство самого величественного в Чехии храма – Собора Святого Вита. Но языческая элита не хотела принимать христианские порядки, навязываемые князем. В результате сговора, в котором большую роль сыграл младший брат Вацлава Болеслав, чешский правитель и вся его семья были убиты. Впоследствии Болеслав возвел Вацлава в ранг святых и сделал небесным покровителем Чехии.
 



С 14 века культ Вацлава в Чехии был признан на официальном уровне. Ежегодно 28 сентября в соборе Святого Вита и других храмах страны проходил молебен. В эти дни к мощам святого, которые до сих пор находятся в г. Стара-Болеслав, шли паломники со всех уголков Чехии. Каждый год, 28-го сентября, пражский архиеписком проводит на Марианской площади основную службу, завершающую крестовый ход - Святовацлавское шествие.

Теперь, когда этот праздник приобрел и светское значение, президент в этот день награждает медалью Св. Вацлава всех, кто сделал значительный вклад в процветание и развитие страны, а в Национальном театре в Праге звучит чешский гимн. Также по случаю праздника проводят музыкальный фестиваль духовной музыки «Святовацлавские торжества» (Svatováclavské slavnosti), куда часто приезжают выступать и православные хоры.
 

 

 

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Темы
праздники Чехия традиции
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