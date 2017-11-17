17 ноября в Чешской Республике празднуется День борьбы за свободу и демократию

С 2000 года этот день стал государственным праздником.

День борьбы за свободу и демократию в Чехии (его также называют Международным днем студентов) впервые праздновали 17-го ноября 2000 года. С того времени этот день стал официальным государственным праздником. Дата 17-е ноября связана с двумя значимыми историческими событиями в истории страны.





Трагическая история праздника: что произошло 17-го ноября 1939 года

Первое историческое событие случилось 17-го ноября 1939 года. В этот день началось широкое преследование чешских студентов немецкими оккупантами. Студентов хотели наказать за политическую демонстрацию в день чехословацкого государственного праздника 28-го октября. При подавлении демонстрации оккупанты начали стрелять в людей. Они попали в девять человек, двое из которых вскоре скончались от ран.

Погребение студента Яна Оплетала (Jan Opletal) стало еще одной мощной демонстрацией против фашистов. По приказу Гитлера 17-го ноября в Чехии были закрыты все высшие учебные заведения, а их имущество конфисковали на весь оккупационный период. Нацистами было арестовано более тысячи чешских студентов, многие из них были казнены и отправлены в концентрационные лагеря.





Антикоммунистическая демонстрация студентов 17-го ноября 1989 года

Во второй раз в истории Чехии студенческая кровь пролилась снова 17-го ноября, но уже в 1989 году, когда запланированный студенческий парад в честь памяти жертв нацистской оккупации 1939 года перерос в дисциплинированную, но антикоммунистическую демонстрацию. Шествие направилось в центр Праги, где было жестко подавлено с привлечением сил правопорядка. При разгоне демонстрации пострадали 600 человек.

Это событие послужило сигналом к забастовке студентов, после – к забастовке театров и целому ряду манифестаций и демонстраций граждан, к которым, несмотря на страх перед возмездием со стороны коммунистических властей, присоединились разные организации и заводы в Праге, а затем и в других чешских городах.





В это время был организован Гражданский форум (Občanské forum) как орган политической оппозиции. Главной целью объединения была отмена руководящей роли коммунистической партии, зафиксированной в конституции, и вступление на путь к демократическому обществу и свободным выборам. После многочисленных утомительных и сложных обсуждений, наконец, было организовано так называемое Правительство народного понимания (Vláda národního porozumění), в котором коммунисты впервые с 1948 года представляли меньшинство. Тогдашний президент ушел в отставку, а 29-го декабря в качестве нового президента был избран Вацлав Гавел (Václav Havel). Настало очень тяжелое, но одновременно и радостное время: после сорока лет тоталитаризма чешскому государству предстояло научиться свободно и ответственно жить в демократическом режиме.





Памятник студентам, пострадавшим при демонстрации 1989 года

По адресу Народни тршида, 16 (Národní třída) в Праге на месте жестокой расправы с демонстрантами была установлена памятная доска в честь трагического события. Она оформлена в виде бронзовой ладони с пальцами, поднятыми в виде буквы V с датой 17.11.1989. Каждый год в этот день люди приносят сюда цветы и оставляют возле памятника зажженные свечки.

День борьбы за свободу и демократию в Чехии, или Международный день студентов, подтверждает важную политическую роль студенчества в истории. В Чешской Республике этот праздник имеет еще большее значение, так как он символизирует и конец коммунистической власти в Чехословакии.