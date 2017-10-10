Прага Моцарта: Как великий композитор влюбился в столицу Чехии

29 октября 2017 года в Праге отметят один из замечательных юбилеев высокого искусства – 230 лет со дня первой постановки оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан» в Театре Сословий. Эту оперу великий композитор написал специально для Праги: он влюбился в этот город и хотел снова туда вернуться. Последние такты для оперы Моцарт дописывал прямо перед концертом, поэтому музыкантам пришлось читать ноты с листа и играть без репетиции. Но об этом позже. А сейчас давайте вернемся к тому, как начиналась история любви Моцарта к Праге.

Впервые Моцарт вместе со своей женой Констанцией посетил Прагу 11 января 1787 года. Граф Тун гостеприимно принял их в своем дворце. Сегодня в этом здании располагается британское посольство (Thunovska 14). К моменту приезда композитора в Прагу, он уже был очень популярен и любим среди всех слоев публики. Славу он приобрел благодаря опере «Свадьба Фигаро», премьера которой прошла в Вене годом ранее.







Дом, в котором жил Моцарт (Садско, Чехия), Фото: Гуржий Тамара Впервые в Праге опера «Свадьба Фигаро» была поставлена в театре Ностица (сейчас Stavovske divadlo). Успех был ошеломляющий, она сразу приобрела небывалую популярность среди пражан. Различные части партитуры адаптировались для всевозможных инструментов. Любители музыки мгновенно раскупали все только что отпечатанные тиражи нот. Под мелодии из «Фигаро» танцевали везде, и даже уличные музыканты развлекали прохожих музыкой из этой оперы.

Итак, сбылась мечта пражан увидеть своего кумира. 20 января 1787 года Моцарт лично дирижировал «Свадьбу Фигаро». За несколько дней до этого в театре с аншлагом прошел его сольный концерт. После концерта Вольфганг дирижировал своей Симфонией Ре мажор, так называемой Пражской (KV 504). Затем он целый час импровизировал на темы различных мотивов «Фигаро». По отзывам самих пражан, они еще никогда не переживали ничего подобного.



В том же 1787 году Моцарт навестил своего близкого друга, профессора Немечка, в городке Садска (Sádska), который находится в тридцати километрах от Праги. На доме, где он проживал, висит памятная табличка. В исторической справке городка написано, что профессор Немечек был не только первым и лучшим биографом великого Моцарта, но и воспитывал двух его сыновей после смерти композитора.

После четырех недель пребывания в Праге Моцарту нужно было возвращаться в Вену. Уезжая, композитор пообещал написать новую оперу, которая будет поставлена в Праге в следующем году. Моцарту так хотелось поскорее вернуться в ставший любимым город, что к октябрю того же 1787 года новая опера «Дон Жуан» была уже почти готова.





Памятная доска на доме, в котором жил Моцарт (Садско, Чехия), Фото: Гуржий Тамара Памятная доска на доме, в котором жил Моцарт (Садско, Чехия), Фото: Гуржий Тамара

Следующее путешествие композитора в Прагу состоялось 1 октября. В дороге его сопровождала жена Констанция, которая ожидала четвертого ребенка. Семья прибыла в Прагу 4 октября. С собой Моцарт вез неоконченную партитуру заказанной оперы «Дон Жуан».

Вольфганг и Констанция с радостью приняли предложение старых друзей Душеков и остановились в их доме в Бертранке в районе Смихов (Smichov), где сейчас находится Музей Моцарта.

Йозефа Душек была знаменитой певицей, ее муж – прославленным и талантливым клавиристом. В Бертранке постоянно устраивались приемы для всего аристократического общества Богемии.



Премьеру оперы «Дон Жуан» назначили на 14 октября в Сословном театре, но партитура увертюры еще не была закончена. Как говорил отец Моцарта Леопольд, его сын любил все оставлять на последний момент. Премьера несколько раз откладывалась, и наконец-то, 29 октября на вилле Душека, в день концерта композитор дописал легендарных 292 такта увертюры.

Из-за проблемы с нотами начало выступления было отложено еще на час. Буквально перед началом представления музыкантам раздали ноты партитуры увертюры. Оркестр играл ее без репетиции, с листа.





Все получилось великолепно, и премьера прошла успешно. Публика носила Моцарта на руках. Даже от императора Иосифа он получил гонорар «за Дон Жуана» – 50 дукатов. Как утверждает Дж. Райс, в течение 1782 – 1792 гг. это был единственный случай, когда композитор получил плату за оперу, заказанную не в Вене.

Последний визит гениального композитора в Прагу состоялся в конце августа 1791 года, в год его смерти. Моцарт вез партитуру последней оперы «Милосердие Тита». Завершил он ее по пути из Вены в Прагу. Премьера прошла 30 сентября, но эту оперу публика встретила без восторга. Императрица якобы крикнула из своей ложи: «Немецкие помои!» И все же в декабре того же года четыре тысячи человек явились на заупокойную службу в честь композитора, которая прошла в соборе св. Николая на Мала-Стране под звуки гениального «Реквиема».