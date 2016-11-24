Рождество в Праге 2017: куда пойти за зимним волшебством

Обзор рождественских ярмарок и других праздничных мероприятий в Праге от 420on.cz.

Предпраздничный период Адвент в Чехии начинается в 2016 году 27-го ноября. В этот день открываются все рождественские ярмарки, а на рынках начинают продавать елки и праздничные товары. Прага становится волшебно красивой: по всему городу светятся рождественские елки и фонарики, а в воздухе витает аромат глинтвейна и выпечки.

Рождественские выставки и ярмарки в Праге с каждым годом становятся все красивее и интереснее. Например, в рейтинге американского издания USA Today 2015 года рождественская ярмарка на Староместской площади вошла в список лучших туристических мест на Рождество.

Мы составили для вас подборку мест, куда можно отправиться за праздничным настроением.

Ярмарка на площади Мира (náměstí Míru)

Традиционная ярмарка на центральной площади района Винограды в Праге открылась в этом году первой в городе. Перед костелом св. Людмилы появилась красивая елка и больше 70 киосков с праздничными товарами. Как всегда, здесь можно купить приятные подарки и сувениры к Рождеству и, конечно, угоститься пуншем, глинтвейном, печеными каштанами, блинчиками или мясом на гриле.

В этом году в ярмарке участвует много общественных объединений: деньги с продажи сувениров пойдут на помощь нуждающимся.

Открыто: ежедневно с 10 до 19:00, с 20 ноября по 24 декабря

Ярмарка на Тыловой площади (Tylovo náměstí) в Праге 2

Ярмарка на Тыловой площади, расположенная в нескольких минутах ходьбы от площади Мира, пользуется популярностью среди местных жителей. Здесь нет потрясающих украшений, но зато можно купить натуральные продукты, моравские калачи, медовые пряники, картофельные закуски, рождественские деликатесы, вино и мелкие подарки ручной работы.

Открыто: ежедневно с 10 до 19:00, с 23.11 по 24.12.2016.

Главная рождественская ярмарка Праги на Староместской площади

Главная и самая красивая рождественская ярмарка страны в 2016 году будет оформлена в стиле старочешской пряничной деревни. Дизайнеры решили сделать акцент на натуральных материалах: деревянные праздничные киоски художники расписали вручную. По всему периметру ярмарки выставят больше 50 живых елок, чтобы посетители могли почувствовать приятный аромат хвои, знакомый всем с детства.

26 ноября в 17:30 на Староместской площади в первый раз зажгут елку под классическую музыку композитора Джоаккино Россини. Шоу с иллюминацией будет повторяться до 6 января каждый час (17:30, 18:30, 19:30, 20:30). В этот же день откроются и все киоски с угощениями и сувенирами.

Открыто: ежедневно с 10:00 до 24:00 (киоски с угощениями), киоски с продуктами – с 10:00 до 22:00.

Рождественская ярмарка на Пражском граде

Вторая по значимости ярмарка Чехии откроется на Пражском граде 25 ноября прямо на площади У святого Йиржи за Собором св. Вита. Здесь будет работать 34 киоска с традиционными чешскими товарами и ремеслами. В рамках культурной программы выступит множество детских коллективов и школ. Горячие напитки в этом году будут подавать в специальных красивых горшочках.

27-го ноября в 15:00 на Пражском граде торжественно зажгут рождественскую елку, любоваться которой можно будет до самого Рождества.

Открыто: Пн-Пт 9:00-19:00, Сб-Вс 9:00-20:00, с 25.11 по 6.1.2017

trhynahrade.cz



Благотворительная рождественская ярмарка у дворца на Малой-Стране

С 25 по 27 ноября во дворе Велкопршеворского дворца на Лазеньской улице (Мала-Страна) пройдет традиционная благотворительная ярмарка. Это уникальная возможность попасть в сказочное место, доступ к которому в обычные дни закрыт. В субботу, 26 ноября в 12:00, на ярмарке выступит старейший хор мальчиков в мире из Германии.

Адрес: Velkopřevorský palác, Lázeňská 2, Praha 1 – Malá Strana, 118 00

vanocevpraze.cz

Фермерская рождественская ярмарка на Анделе

Рождественская ярмарка на пешеходной зоне Андел в пражском районе Смихов предложит большой выбор товаров: косметику, ароматические свечи, масла, украшения, игрушки, платочки и салфетки (все ручной работы), качественные чаи и, конечно, карпов.

Открыто: С 10 до 19:00, с 26.11.2016 по 23.12.2016

Ярмарка на площади Республики

Рождественская ярмарка в Праге напротив торгового центра «Палладиум» открывается 25-го ноября. В киосках под открытым небом предложат полный ассортимент традиционных рождественских товаров: адвентные венки, декорации, игрушки, подарки, елочные украшения, книги, открытки, календари, сладости, искусственные елки, свечи, керамика, биопродукты, деликатесы и многое другое. Здесь можно будет не только купить приятные товары, но и выпить глинтвейн, пунш или другие согревающие напитки, а также попробовать горячие колбаски на гриле.

Открыто: ежедневно с 10:00 до 19:00, с 25. 11 по 24.12.2016

vanocevpraze.cz

Рождественская ярмарка на Вацлавской площади

Киоски с рождественским ассортиментом будут расположены в верхней и нижней частях Вацлавской площади. Эта ярмарка предназначена, в первую очередь, для туристов, поэтому закрывается она позже других и работает дольше.

Открыто: ежедневно с 10:00 до 22:00, с 26. 11. 2016 по 6. 1. 2017.

Рождественские выставки в Праге

Выставка рождественских миниатюр

25.11.2016 - 1.1.2017

С 25-го ноября в Ботаническом саду Факультета естествознания Карлова университета откроется традиционная выставка, которая покажет посетителям волшебный мир миниатюр на рождественскую тематику. Среди экспонатов можно будет увидеть маленькие елочки с миниатюрными игрушками, мини-вертепы, композиции по библейским сюжетам и др. Также на выставке будут продавать миниатюрные рождественские подарки и открытки.

Открыто: ежедневно с 10:00 до 17:00.

Билеты: полный – 50 крон, дети до 6 лет бесплатно

Адрес: Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2 - Nové Město, 128 01

vanocevpraze.cz

Выставка рождественских вертепов в Клементинуме

С 23-го ноября по 8 января в Клементинуме в центре Праги будет работать выставка исторических вертепов: от барокко до конца Второй мировой войны. На выставке можно увидеть деревянные вертепы ручной работы со всей Чехии, а также менее традиционные композиции из бумаги, сахара, воска, глины и других материалов. Все желающие смогут сделать собственную фигурку из марципана в мастерской.

Открыто: ежедневно с 9:00 до 18:00, с 24.12 по 31.12 – с 9:00 до 15:00.

Вход: 50 крон полный, 30 крон льготный.

Адрес: Galerie Klementinum, Křižovnická 190, Praha 1 - Staré Město, 110 00

Выставка: От языческого солнцестояния до христианского Рождества

Betlémská kaple, Betlémské náměstí 4, Praha 1 - Staré Město, 110 00

Чешское Рождество в контексте европейского празднования рождения Иисуса Христа занимает уникальное место. Этот христианский праздник с языческими корнями одновременно связан с магией и гаданиями. Выставка приоткроет посетителям те времена, когда люди отмечали зимнее солнцестояние. Вы узнаете, как в древности определяли этот день, какие были обряды и традиции. Кроме того, на выставке можно будет увидеть большой выбор рождественских экспонатов: вертепы, елки, украшения, ремесла.

Открыто: каждый день с 09:00 до 18:0, 24.12 и 31.12 - с 9:00 до 14:00, 25.12 и 1.1.2017 - с 13:00 до 18:00.

Билеты: 70 крон – полный, 35 крон льготный.

vanocevpraze.cz