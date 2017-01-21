25 вещей, которые сводят с ума жителей Праги

Жизнь в столице Чехии Праге нельзя назвать идеальной, как может показаться из окна туристического автобуса. Сами пражане прекрасно знают, как этот город сводит их с ума. 25 раздражающих пунктов перечисляет журналист Зузана Кашутова.

Фото: @reifabre, Instagram.com

1. Брусчатка. Не имеет значения, наденете вы прогулочные кроссовки или лабутены. На пражской брусчатке падают в любой обуви.

2. Велодорожка в Модржаны. Основной инстинкт говорит пражанам перейти с брусчатки на единственную ровную дорогу – и бороться там за жизнь с велосипедистами, роллерами, бегающими собаками и еще тысячами прохожих.

3. Ветер в метро. Входя в пражское метро, лучше снимать шляпу и не оставлять маленьких собачек без присмотра. Маленький смерч сметает на своем пути все, включая тщательно уложенные прически.

4. Сигнал в метро. Нет ничего хуже, чем услышать внезапный, оглушающий сигнал поезда в пражском метро – ну разве что позвонить начальнику или стоять в очереди за билетами.

5. Тротуары на Вршовице. В любом другое районе Праги улицы регулярно убирают: только на Вршовице тротуары почему-то до сих пор засыпаны грязью и мусором.

@reifabre, Instagram.com

6. Интервалы на пешеходных переходах на Легерской и Сокольской. Две объединенные зебры нельзя за один раз не то что перейти, но даже перебежать. На переход дороги светофор дает всего несколько секунд!

7. Синие зоны. Если вы не хотите тратить деньги на карту парковки в синей зоне, у вас практически нет шансов припарковаться в городе. Вы можете попытаться приткнуться куда-то, но еще до того, как успеете сказать «штраф», на вашем лобовом стекле появится штрафной бланк. Кстати, в ближайшее время платных синих зон в Праге станет еще больше.

8. Вездесущие эвакуаторы. На что в Праге могут надеяться автомобилисты, так это на то, что неправильно припаркованный автомобиль сразу же эвакуируют. Без жалости. Эвакуируют даже полицейских!

9. Дорожные работы на летних каникулах. Как только в Праге наступает июнь, во всех районах происходит одно и то же: рабочие начинают раскапывать дороги и все остальное. Конечно, эти работы нужно проводить, когда город пустой, но многих жителей это раздражает.

10. Забитые эскалаторы. Туристы как будто специально стоят с левой стороны на эскалаторах пражского метро, игнорируя тот факт, что другие люди могут спешить на поезд. Когда вы просите их подвинуться, то в ответ слышите пассивный и одновременно агрессивный вздох. Пражане привыкли стоять с правой стороны эскалатора, но Транспортное предприятие хочет это изменить, так как такое распределение нагрузки быстрее портит эскалаторы.

11. 17-й трамвай. Трамвай №17 немилосердно и часто неожиданно поворачивает на станцию Stromovka, откуда пассажирам приходится бежать на Výstaviště: особенно, если они спешат на поезд.

12. Покупки в Ikea. Добраться до магазина легко, но это не отменяет того, что шопинг в Ikea превращается в ад. Вы должны пройти километры, чтобы купить какой-нибудь чайник или зеркало.

13. «Олени» на белых BMW. Они паркуются на тротуарах, блокируют трамваи и чувствуют себя в городе королями.

14. Запахи в 22 и 9 трамваях. Кажется, что вся вонь мира собирается именно в этих популярнейших трамваях Праги.

15. Распроданные хот-доги на площади Мира. Бытует легенда, что самые лучшие сосиски в рогаликах можно попробовать на площади Мира в Праге. Но купить их практически невозможно. Вы подходите к киоску в надежде, у вас уже текут слюни, но вы снова видите разочаровывающую табличку vyprodáno.

@reifabre, Instagram.com

16. Зоны «отдыха». На набережной толпятся хипстеры, в зоопарке и ботаническом саду – родители с воинственными колясками, на Стромовке – десятки бегунов, в Дивоке-Шарке каждые 5 минут можно наступить на мину. Где же найти тишину и спокойствие, чтобы побыть в одиночестве?

17. Платные туалеты в Макдоналдсе. Общественные туалеты в Праге ужасны, а чтобы попасть в приличный туалет в Макдоналдсе, придется заплатить.

18. Францисканский сад. Красивый парк, где можно было бы спокойно заняться глубокой медитацией, если бы не нужно было преодолевать неприятный путь, чтобы в него попасть.

19. Вездесущие торговые центры. Как только в Праге появляется свободное место, там тут же вырастает торговый центр.

20. Воздух. Иногда он становится таким густым, что его можно резать. К счастью, пражане замечают это только тогда, когда выезжают на дачу.

@reifabre, Instagram.com

21. Попрошайки. Вы можете любить благотворительность, но если дадите денег всем, кого встретите от метро до Тыловой площади, то окажетесь сами с протянутой рукой.

22. Вацлавская площадь после 10 вечера. После наступления темноты на Вацлавак выходят зазывалы в бордели, наркодилеры, девушки легкого поведения и пьяницы. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, с недавнего времени полиция начала зачистку Вацлавака.

23. Автобус до зоопарка. Если вы хотите доехать до зоопарка, то вам придется делить автобус с тремя детскими садами и десятью мамами с колясками.

24. Спешка. Потому что даже если вы никуда не спешите, вы вынуждены спешить.

25. Движение на улице 5. Května. С недавнего времени разрешенную скорость для автомобилей на этой улице повысили с 50 до 80 км/ч. Но большинство водителей не замечает знака и все равно продолжает ездить со скоростью 50 км/ч.

Источник: cilichili.cz, Зузана Кашутова