Жижковская башня в Праге: красавица или чудовище

Привлекательная и одновременно пугающая Жижковская башня в Праге отметила 25-летие. До сих пор она остается одной из самых противоречивых достопримечательностей Праги, вызывающей у людей противоположные эмоции: от ненависти до восхищения.

Первые посетители смогли полюбоваться видом Праги со смотровой площадки и из ресторана на Жижковской телевизионной башне 17 февраля 1992 года. С того момента прошла уже четверть века, но пражане так и не привыкли к необычной достопримечательности. И сейчас башня вызывает такие же яркие эмоции, как и тогда, когда началось ее строительство в самом сердце Жижкова.

С чего все начиналось

Жижковская телевизионная башня в Праге строилась больше 7 лет. Ее фундамент начали закладывать в октябре 1985 года. После революции судьба строения оставалась какое-то время непонятной. Именно тогда проявилось широкое общественное недовольство растущей посреди города башней, которая ассоциировалась у многих людей с коммунизмом.

Некоторые пражане боялись, что Жижковская башня притянет молнию, другим не нравился ее вид, третьи не могли простить ей то, что во время строительства башни была уничтожена значительная часть Маглеровых садов и старое еврейское кладбище.

В правительстве даже прозвучали предложения снести башню и использовать ее тубус для стройки Страговского туннеля, но этого не произошло – к радости одних и гневу других горожан.

Архитектор башни Вацлав Аулицкий в интервью ČT подчеркнул, что старался разработать оригинальный проект: «С учетом того, что это спорный проект, который влияет на конфигурацию и панораму Праги, мы думали, что лучше: сделать его простым или расчлененным. Я склонялся к тому, что силуэт нужно расчленить. Поэтому башня представляет собой не одну толстую трубу, а три тонких».

Постепенно Жижковская башня в Праге приобрела современный облик. В 2000 году на ней появились знаменитые ползающие младенцы Miminka Babies от известного скульптура Давида Черного. Сначала они должны были стать временной инсталляцией, но позже их решили оставить на башне навсегда. В 2006 году достопримечательность украсили ночной подсветкой в цветах чешского триколора.

Палец Якеша, Байконур и Игла Беляка

Так как строительство телебашни завершили в конце эпохи реального социализма, она заслужила как минимум два издевательских прозвища с намеком на представителей партии и правительства: Jakešův prst (Палец Якеша) – по фамилии генсека компартии Милоша Якеша и Biľakova jehla (Игла Биляка) – в честь члена председательства Федерального собрания ЧССР Василя Биляка, который по образованию был портным. Также Жижковскую башню называли «ракетой» и «Байконуром» – за ее форму, напоминающую космическую ракету перед стартом.

4 факта о Жижковской башне в Праге - Высота башни: 216 метров. Жижковская башня – самое высокое здание Чехии. - Высота смотровой площадки: 93 метра - Количество лифтов: 2 для общественности, 1 служебный, максимальная скорость – 4 м/с - Количество ступенек: 736

Вице-Мисс конкурсов уродства

Жижковская телевизионная башня в Праге не понравилась не только местным жителям, но и иностранцам. Она не раз входила в рейтинги самых уродливых зданий Праги и мира. 5 лет назад американский портал CNN поставил ее на 4-е место в списке самых ужасных строений планеты. Пражскую башню опередили только мегаломанские отели в Пхеньяне и Дубае, а также гигантский дворец Чаушеску в Бухаресте.

8 лет назад австралийский туристический сайт VirtualTourist поставил Жижковскую телебашню на 2 место в рейтинге самых уродливых зданий мира – вслед за брутальным Механическим театром Морриса в Балтиморе, который снесли в 2013 году.

Жижковская телевизионная башня сегодня

Сейчас Жижковская башня находится в намного лучшем состоянии, чем была в феврале 1992 года. За 25 лет эксплуатации она прошла несколько ремонтов и реконструкций. Сегодня это место, откуда каждое воскресенье в прямом эфире транслируют популярное чешское шоу «Вопросы Вацлава Моравца», а также место развлечения туристов.

Чтобы подняться на Жижковскую башню, нужно заплатить больше, чем за вход на известные башни в Мюнхене или Вене. Входной билет для взрослого человека стоит 230 крон (9 евро).

Посетители попадают на смотровые площадки, которые 5 лет назад прошли капитальную реконструкцию. Кроме того, на башне можно посидеть в отреставрированном ресторане и даже остановиться в единственном номере отеля с уникальным видом на город, кроватью из конских волос и большой ванной. Ночь в таком отеле обойдется в 549 евро, или примерно 15 000 крон.

Смотровая площадка Жижковской башни Высота – 93 м Обзор – 360° Время работы – 8:00-24:00 3 тематические кабины и 1 связующая комната, где можно смотреть фильм об истории Жижковской телебашни

Изюминка смотровых площадок – удобные подвесные кресла со звуками Праги.

Любовь и ненависть

Зарубежным гостям Праги Жижковская башня не кажется такой уж уродливой. В рейтинге пользователей глобальной туристической сети TripAdvisor она даже заняла 33 место среди самых интересных пражских достопримечательностей после 1918 года и даже обогнала Танцующий дом.

Сегодня Жижковская башня пользуется высокой популярностью и в Инстаграме. По данным академика и аналитика Йозефа Шлерки, фотографии Жижкова и Виноград среди всех геолокаций широкого центра Праги публикуют чаше всего – наряду с Летной.

Как интересный фотографический объект башню в позапрошлом году порекомендовал и популярный портал Mashable, когда выбирал для своих читателей самую интересную пражскую достопримечательность.

Как бы то ни было, Жижковская башня в Праге не оставляет равнодушным практически никого: как правило, ее либо любят, либо ненавидят. А как к ней относитесь вы?

В статье использованы фотографии https://www.facebook.com/TowerParkPraha