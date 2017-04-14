Загадочные Яворжичские пещеры в Чехии: Откройте красоту под землей

14 апреля 1938 года, ровно 79 лет назад, в Чехии открыли самый большой и красивый подземный комплекс – Яворжичские пещеры. Сегодня эти удивительные пещеры открыты для туристов. Рекомендуем приехать сюда и посмотреть на причудливые пропасти и купола, необычные фигуры из сталактитов и уникальные гелектиты, образованные вопреки законам гравитации.

Яворжичские пещеры в Чехии – одни из самых красивых и протяженных пещер в Чехии. Они расположены под горой Шпранек у городков Яворжицко и Бржезина в живописной местности, над которой возвышается крепость Боузов. Пещеры образуют сложный комплекс из десятков пещер с высокими подземными куполами, гигантскими пропастями и длинными коридорами. Таинственную атмосферу в пещере создают и ее постоянные обитатели – летучие мыши. Считается, что именно здесь проживает крупнейшая колония летучих мышей в Чехии.

Комплекс пещер расположен на нескольких уровнях, самый большой из которых – верхний. Нижний уровень (на глубине 60 метров) самый древний, а средний – на 30 метров выше – объединен с верхней частью лабиринтом извилистых коридоров и пропастями. На данный момент открыто больше 3,5 км пещер: из них туристы могут посетить почти 800 метров. Нижний уровень пещер до сих пор не расследован полностью.

Кто открыл Яворжичские пещеры

Долгое время о существовании Яворжичских пещер под горой Шпранек никто не знал. Издавна были известны только отдельные части пещеры: Священная дыра и пропасть Затворжице. Первые письменные упоминания от неизвестного автора об этих местах датируются еще 1873 годом.

Официально нижний уровень пещер открыла группа Вилем Швеца 14 апреля 1938 года. Другие уровни пещеры постепенно обнаружили в середине прошлого века. Новые части подземных коридоров постепенно открывают спелеологи-профессионалы и любители до сегодняшних дней.

Что интересного можно увидеть в Яворжичских пещерах?

С 1939 года Яворжичские пещеры открыли для общественности. Сегодня все желающие могут увидеть самые красивые в Чехии природные украшения, образованные сталактитами и сталагмитами за десятки лет. Восхитительные образования сконцентрированы в двух куполах: Сутовом и Гигантов. Сталактиты здесь достигают впечатляющих размеров и отличаются разными формами и цветами. Вы увидите тысячи каменных сосулек, каждая из которых уникальна. Но это не все, ради чего стоит спуститься в пещеру.

Еще один необычная особенность Яворжичских пещер – множество геликтитов, которые образуются против законов гравитации. Геликтиты – это сложные сталактиты в виде вытянутых тонких палочек, которые растут в совершенно произвольных направлениях, извиваются и считаются аномалией. Самый тонкий гелектит обладает диаметром всего 1 мм. Наибольшее скопление уникальных гелектитов можно увидеть на потолке Пещеры мира.

Экскурсии по Яворжичским пещерам в Чехии

Общая длина всех известных коридоров превышает 4 км, высота – больше 60 метров. Туристам предлагают заказать одну из двух экскурсий: длинную (800 метров) или короткую (450 метров). Время экскурсий составит 40/60 минут.

Температура воздуха в пещере 7-8 ° C, относительная влажность – 99%. Поэтому обязательно берите с собой теплую одежду!

Короткая экскурсия

Маршрут – 360 метров, 40 минут

Стоимость билетов: 110 крон, 80 крон льготный, 60 крон детский

Фото и видео – 40 крон

Экскурсия начинается с Сутового купола (площадь 2000 м2), связанного с пропастью Затворжице. Самое интересное в этом месте – причудливые сталактиты и сталагмиты, включая роскошные образования разных форм и размеров на потолке. Также из Сутового Купола можно увидеть пропасть Львиную Яму, глубина которой достигает 60 метров.

Затем туристы проходят в Купол Гигантов, украшенный не меньшим количеством каменных образований. Здесь можно увидеть сталагмиты высотой больше 4 метров и причудливую стену, которую прозвали Ниагарским водопадом. Отсюда по коридору маршрут продолжается в Сказочных пещерах меньших размеров, но также с богатейшими украшениями и сталактитами всех возможных форм. Отсюда экскурсия продолжается до Священной дыры, по которой туристы выходят из пещеры.

Длинная экскурсия

Маршрут – 790 метров, 60 минут

Стоимость билетов: 130 крон, 90 крон льготный, 70 крон детский

Фото и видео – 40 крон.

Длинный маршрут проложен через Паненскую пещеру и пролегает через три связанных между собой коридора Пещеры Мира (именно здесь можно увидеть самое большое скопление гелектитов). Ширина коридоров пещер составляет 1-4 метра, а высота местами достигает 10 метров. В каждом из этих коридоров вы увидите богатые украшения из сталактитов и сталагмитов. Окончится экскурсия в куполе, впечатляющем своими размерами.

Время работы Яворжичских пещер:

Январь – Март Пн-Пт 10:00-13:00

Апрель Вт-Вс 09:00-15:00

Май-Сентябрь Вт-Вс 09:00-17:00

Октябрь Вт-Вс 09:00-15:00

Ноябрь Пн-Пт 10:00-13:00

Электронная почта: javoricko@caves.cz

Официальный сайт: www.caves.cz/cz/jeskyne/javoricske

Телефон для заказа экскурсий: +420 585 345 451

Как добраться до Яворжичских пещер

Адрес пещер: Javoříčko 783 24 Slavětín

На автомобиле можно доехать до парковки в Яворжицке, а затем по лесной тропинке около 10 минут идти пешком. GPS парковки 49°40'21.25"N, 16°55'16.43"E

До Национального парка таке ездят поезда (271 маршрут Prostějov – Chronice). Ехать на этом поезде нужно до станции Конице (Konice). Со станции по тропе с красным туристическим знаком нужно идти 12 км по Национальному парку Кладецко.

Тропа такой же длины ведет к пещерам из населенного пункта Холин (тропа с синим знаком). До остановки Холин едет поезд 273 (Senice na Hané - Červenka).

Вы можете доехать до пещеры на велосипеде по туристическим тропам. Велосипед можно оставить на парковке или у перил в комплексе пещеры (но под собственную ответственность).