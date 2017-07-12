Идея на выходные: Почему стоит посетить Озеро Садска под Прагой

Всего в 36 км от Праги находится живописное озеро Садска. О том, чем может быть интересно путешествие по его окрестностям, рассказала наша читательница Тамара Гуржий.

Озеро Садска (Sadska), которое находится всего в 36 км от Праги, расположено в черте одноименного городка. Добираться до него из Праги удобнее всего на автомобиле. Ехать нужно по направлению к Подебрадам (Poděbrady). Также можно доехать на общественном транспорте – с автобусной остановки возле станции метро «Черный мост» (Cerny most). Вам нужен автобус №398, который едет до города Садска (Sadska). Там нужно пересесть на автобус №443 и доехать до остановки возле гостиницы «Голубая звезда» (Modrá hvězda).

Дорога к гостинице "Голубая звезда"

Гостиница «Голубая звезда» осталась в городе Садска еще с тех времен, когда он был популярным курортом. Здание находится на углу между направлениями на озеро и ближайшую деревню Градиштко (Hradištko). Эту гостиницу увековечил известный чешский писатель-прозаик Богумил Грабал в своей книге «Я обслуживал английского короля» (Obsluhoval jsem anhlického krále).

Дача писателя находилась в близлежащем поселке Керско, и по пути к ней он зашел в ресторан этой гостиницы перекусить. Там писатель пообщался с официантом, который и рассказал любопытному посетителю историю своей жизни. Вдохновленный рассказом, Грабал уединился на даче в Керско – и через восемнадцать дней книга была готова. Это произошло в 1971 году, но первое легальное издание этой книги произошло только в 1989 году. В 2006 году чешский режиссер Йиржи Менцель снял красочный одноименный художественный фильм по сценарию этой книги.

Гостиница "Голубая звезда"

Зайти в ресторан этой гостиницы и представить, как здесь обедал легендарный писатель, можно и сейчас. Это отличное место, чтобы немного отдохнуть, выпить пива, перекусить традиционной чешской едой и отправиться пешком к озеру. Пешая прогулка может занять где-то 15 минут. По выходным к берегу озера также приезжают лавки на колесах, где можно купить колбаски, лангоши, жареную картошку и, конечно, пиво.

Побережье озера Садска

Само озеро Садска – искусственного происхождения. Оно появилось на месте песчаного карьера в 80-е годы. К нему примыкает природный парк Керско-Боры (Кеrsko-Bory), а рядом течет река Эльба. Озеро полностью очищено от прибрежных зарослей, оборудовано туалетами и контейнерами для мусора. Поэтому отдыхать здесь можно вполне комфортно.

Во времена, когда этого водоема еще не было, город Садска был очень популярным курортным местом. Сейчас это в прошлом, так как медики уже не рекомендуют пить воду из источника больше стакана в день. Поэтому летом главная достопримечательность города Садска – это его замечательное озеро, на берегу которого вы можете приятно провести свободное время.

Озеро Садска

Так как никаких специальных развлечений на озере нет, желательно взять с собой велосипед. Вы получите море положительных эмоций, путешествуя вокруг озера и вдоль реки Эльбы (Laba). Сейчас река необычайно красивая, по ее берегам цветут желтые кубышки, а еще можно встретить диких уток и полностью насладиться первозданной природой. Вдоль реки кое-где сидят рыбаки со своими палатками. Это место обязательно понравится любителям активного отдыха: пеших прогулок, велосипедных поездок и плавания.

Всего в пяти километрах от озера Садска, за деревней Градиштко (Hradištko), находится лесной поселок Керско. Этот дачный поселок расположен непосредственно в лесном заповеднике Керско-Боры (Kersko-Bory). По выходным здесь можно увидеть множество любителей велосипедного спорта, которые набираются сил у знаменитого родника Святого Йозефа (sv. Josef) возле ресторана U pramena или рядом со знаменитым рестораном Hajenka.

Посещение этих мест в выходные подарит вам приятные впечатления. Особенно, если вы возьмете с собой велосипед.

Текст и фото Тамара Гуржий