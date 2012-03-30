Трудовое законодательство Чехии в двух словах

Трудовой договор

По закону, работа в Чехии обязывает работодателя и сотрудника заключить трудовой договор, независимо от того, будет это долгосрочное или краткосрочное сотрудничество, с установленной или открытой датой окончания срока действия.

Трудовой договор регулирует все отношения между работодателем и работником, включая решение спорных вопросов. При подписании договора убедитесь, что он полностью соответствует законодательству, что в договоре четко прописаны все ваши функции, права и обязанности, указано место выполнения работы, день выхода на работу, а главное, срок действия данного договора. Также убедитесь, что вы правильно понимаете требования, предъявляемые работодателем, для выполнения указанного вида деятельности. Жизнь и работа в Чехии и вообще за границей должна учить вас внимательно читать договора, знать четкое описание ваших рабочих функций и обязанностей. Помимо этого, не забудьте ознакомиться с тем, как ваш работодатель совершает платежи по медицинскому и социальному страхованию.

По закону в трудовом договоре также должна быть указана продолжительность испытательного срока, обычно это не более трех месяцев. В эти три месяца работодатель или работник без объяснения причин могут отказаться от трудового договора и тем самым закончить всякие трудовые отношения. По завершении испытательного срока работник официально зачисляется в штат.

При истечении срока действия трудового договора в Чехии работник и работодатель могут его продлить на определенный или неопределенный период. В случае если договор не был продлен, а сотрудник продолжает работать, это означает, что договор автоматически продлен на неопределенный срок. В ваших же интересах обсудить данный вопрос с вашим работодателем и получить письменный договор на руки.

При возникновении конфликтных ситуаций сотрудник обязан обратиться к работодателю и ссылаться на свой трудовой договор. Если же от работодателя не поступает реакции, вы можете обратиться в вышестоящие инстанции. Если обнаружатся обстоятельства, нарушающие трудовое законодательство, работодатель будет привлечен к ответственности и на него наложат штрафные санкции.

Рабочее время Рабочее время в Чехии по закону не должно превышать установленный восьмичасовой рабочий день или же 40-часовую рабочую неделю, при этом не учитывается перерыв на обед. Время работы устанавливает сама организация или компания. Во многих организациях и компаниях существуют коллективные договоры, на основании которых возможно изменить время работы или увеличить количество часов, при этом оговариваются условия о поощрении каждого сотрудника: оплата работы сверх нормы, продление отпуска, оплата посещения детского сада и прочее. Основной трудовой отпуск Согласно законодательству, основной трудовой отпуск длится 4 недели в год. Продление отпуска возможно на основании коллективного договора. По Трудовому кодексу за каждый отработанный месяц вам полагается 1/12 часть периода установленного законом трудового отпуска. Государственные праздники Решение о работе во время государственных праздников принимает каждая компания самостоятельно. Решение в пользу труда в такой день обязывает работодателя оплатить ваш рабочий день по повышенной ставке.

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