ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЧЕХИИ
12:00
Одна компания, десятки вакансий. Требования не соответствуют квалификации кандидатов
10:30
Автошкола в Праге стоит почти в два раза дороже, чем в Остраве
09:00
Чиновники не согласны со строительством 72-метровых жилых домов в Праге
07:00
Чехии не грозит опасность из-за ситуации в Израиле, заявил Фиала
22:30
Жители Чехии смогут оформлять пенсию онлайн
21:30
Открытые данные о физлицах в перечне «датовых схранок» вот-вот исчезнут
20:30
Автомобили из фильмов о Бонде будут выставлены в Праге
19:30
Почти 100 000 человек привилось новой вакциной против ковида, в том числе Министр здравоохранения Чехии
18:30
Аномально теплая осень в Чехии. В конце века Брно может уподобиться Барселоне
17:30
В Чехии будет продаваться более компактная PlayStation 5 со съемным дисководом
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ПРОБУЖДЕНИЕ ПОСЛЕ СИЛЬНОГО ПАДЕНИЯ. НОВЫЕ КВАРТИРЫ СНОВА ПРОДАЮТСЯ, СООБЩАЮТ ЗАСТРОЙЩИКИ
19 ОКТЯБРЯ 2023
07:00
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ТАБУ СНЯТО. ЦЕНЫ ДАЖЕ НА НОВЫЕ КВАРТИРЫ УПАЛИ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
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