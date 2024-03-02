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Как составить отчет для медицинской страховой компании в Чехии
14 марта 2024
15:00
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Все налогоплательщики, которые хотя бы часть года были самозанятыми и не попадали под действие единой тарифной ставки, должны подать отчет в свою медицинскую страховую компанию. Расчет ежегодной суммы медицинского страхования впоследствии меняется в зависимости от полученной прибыли и от того, является ли деятельность человека основной или второстепенной.
Информация ниже касается иностранцев, у которых уже есть ПМЖ или гражданство Чехии.
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Если человек является индивидуальным предпринимателем, то годовое медицинское страхование всегда должно рассчитываться по крайней мере с минимальной налогооблагаемой базы. В 2023 году это 20 162 кроны за каждый месяц работы на себя.
Размер медицинского страхования на 2023 год составляет 13,5% от налогооблагаемой базы. Для основной самозанятой деятельности используется фактическая база оценки, если она выше минимальной. В противном случае используется минимальная.
В случае дополнительной самозанятости медицинское страхование всегда рассчитывается на основе фактической расчетной базы.
«Таким образом, минимальный годовой размер медицинского страхования при основной самозанятости на весь 2023 год составляет 32 663 кроны», — подсчитала Габриэла Иванко из Mazars.
Самозанятые лица, осуществляющие свою основную деятельность, всегда должны в течение года выплачивать ежемесячные авансы. Затем эти суммы вносятся в отчет и вычитаются из рассчитанной годовой суммы медицинского страхования.
В зависимости от прибыли, полученной в 2023 году, будет рассчитан новый ежемесячный аванс, а в 2024 году по основному виду деятельности всегда должен уплачиваться минимальный аванс в размере 2 968 крон.
«Любая недоплата по медицинскому страхованию должна быть оплачена в течение восьми дней после подачи отчета», — напоминает Иванко.
Индивидуальные предприниматели, которые с июля прошлого года сменили медицинскую страховую компанию, должны представить отчет за 2023 год как в прежнюю, так и в новую страховую компанию.
«Доходы и расходы в обеих сводках будут одинаковыми, для целей медицинского страхования доходы и расходы с января по июнь и с июля по декабрь не суммируются отдельно, они всегда основываются на всей годовой налоговой базе от самозанятости, указанной в налоговой декларации», — отмечает Иванко.
В строке 5 обычно указывается количество месяцев, в течение которых человек был застрахован в компании медицинского страхования, то есть шесть.
На что обратить внимание
Основные параметры декларации одинаковы для всех страховых компаний. Всегда необходимо указывать налогооблагаемую базу, количество месяцев самостоятельной работы и разделение этого количества месяцев на основную и второстепенную деятельность, а также авансы, уплаченные в течение года.
Затем в одностраничной сводке рассчитывается годовая сумма медицинского страхования, годовая недоплата или переплата и сумма нового ежемесячного аванса.
«Новый ежемесячный аванс подлежит уплате до восьмого числа месяца, следующего за подачей отчета, но минимальный аванс в размере 2 968 чешских крон должен быть уплачен впервые за январь 2024 года», — сказал Иванко.
Отчеты в медицинскую страховую компанию и социальное управление должны быть поданы в течение 30 дней после подачи налоговой декларации.
Отчеты должны быть поданы не позднее 2 мая, если декларация была подана до 2 апреля, независимо от того, была ли она подана в электронном или бумажном виде.
Если самозанятое лицо подало декларацию в электронном виде в продленный срок после 2 апреля, отчет должен быть подан до 3 июня.
Все компании медицинского страхования предлагают не только бумажный, но и электронный вариант подачи отчетности.
Размер медицинского страхования на 2023 год составляет 13,5% от налогооблагаемой базы. Для основной самозанятой деятельности используется фактическая база оценки, если она выше минимальной. В противном случае используется минимальная.
В случае дополнительной самозанятости медицинское страхование всегда рассчитывается на основе фактической расчетной базы.
«Таким образом, минимальный годовой размер медицинского страхования при основной самозанятости на весь 2023 год составляет 32 663 кроны», — подсчитала Габриэла Иванко из Mazars.
Самозанятые лица, осуществляющие свою основную деятельность, всегда должны в течение года выплачивать ежемесячные авансы. Затем эти суммы вносятся в отчет и вычитаются из рассчитанной годовой суммы медицинского страхования.
В зависимости от прибыли, полученной в 2023 году, будет рассчитан новый ежемесячный аванс, а в 2024 году по основному виду деятельности всегда должен уплачиваться минимальный аванс в размере 2 968 крон.
«Любая недоплата по медицинскому страхованию должна быть оплачена в течение восьми дней после подачи отчета», — напоминает Иванко.
Индивидуальные предприниматели, которые с июля прошлого года сменили медицинскую страховую компанию, должны представить отчет за 2023 год как в прежнюю, так и в новую страховую компанию.
«Доходы и расходы в обеих сводках будут одинаковыми, для целей медицинского страхования доходы и расходы с января по июнь и с июля по декабрь не суммируются отдельно, они всегда основываются на всей годовой налоговой базе от самозанятости, указанной в налоговой декларации», — отмечает Иванко.
В строке 5 обычно указывается количество месяцев, в течение которых человек был застрахован в компании медицинского страхования, то есть шесть.
На что обратить внимание
Основные параметры декларации одинаковы для всех страховых компаний. Всегда необходимо указывать налогооблагаемую базу, количество месяцев самостоятельной работы и разделение этого количества месяцев на основную и второстепенную деятельность, а также авансы, уплаченные в течение года.
Затем в одностраничной сводке рассчитывается годовая сумма медицинского страхования, годовая недоплата или переплата и сумма нового ежемесячного аванса.
«Новый ежемесячный аванс подлежит уплате до восьмого числа месяца, следующего за подачей отчета, но минимальный аванс в размере 2 968 чешских крон должен быть уплачен впервые за январь 2024 года», — сказал Иванко.
Отчеты в медицинскую страховую компанию и социальное управление должны быть поданы в течение 30 дней после подачи налоговой декларации.
Отчеты должны быть поданы не позднее 2 мая, если декларация была подана до 2 апреля, независимо от того, была ли она подана в электронном или бумажном виде.
Если самозанятое лицо подало декларацию в электронном виде в продленный срок после 2 апреля, отчет должен быть подан до 3 июня.
Все компании медицинского страхования предлагают не только бумажный, но и электронный вариант подачи отчетности.
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