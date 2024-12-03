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Не аптека и не парфюмерия. Dr. Max выходит на рынок косметики премиум-класса

Новости и статьи
12 декабря 2024
21:00
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Dr. Max расширяется. В начале декабря она открыла первый филиал Bjut в самом большом торговом центре страны.
Несколько дней назад Dr. Max, крупнейшая в стране сеть аптек, сделала еще больший шаг в сторону ухода за телом и косметики премиум-класса. Она открыла свой новый концептуальный магазин под названием Bjut в торговом центре в пражском районе Ходов. Помимо аптечного обслуживания и консультаций по вопросам здоровья в торговых точках он ориентирован на покупателей, которые ищут связь между здоровьем и уходом.

Bjut — это не аптека и не парфюмерия, но в этом магазине есть что-то от каждого. Неудивительно, что большинство еклиентов — женщины. Открытие Bjut, включая запуск онлайн-поддержки, — это инвестиции в десятки миллионов крон и год интенсивной подготовки.

«Уход за кожей — это наша сфера деятельности. Мы являемся генеральным партнером организации Stan proti melanomu, у нас есть дермоцентры в сотнях аптек, специальная линия Skinexpert в нашем собственном портфеле брендов. И наши цифры четко показывают, что люди все больше интересуются диагностикой кожи или волос. Но эти услуги обычно не вписываются в рамки обычной аптеки», — объясняет Ян Жак, генеральный директор сети Dr. Max в Чехии, и рассказывает, почему около года назад они начали думать о том, как преобразовать этот — пока еще неиспользованный — потенциал.

«В нашей базе данных более 100 000 клиентов, которые тратят у нас более 3 000 крон. И когда мы спросили, что бы они хотели видеть, ответы указывали не на классическую парфюмерию, а на специализированную терапию, на услуги, связанные со здоровьем, и респонденты также требовали большей степени индивидуализации, чем та, которую предлагают дермоцентры в аптеках», — говорит Ян Жак.

Почему именно Ходов? «Это адрес номер один с точки зрения фокуса, и у нас пока нет там точки, но мы определенно хотели бы открыть ее в один прекрасный день. Это самый большой торговый центр в стране, там также есть этаж премиальных магазинов, поэтому мы хотим быть там, где находятся наши покупатели», — говорит глава сети. Они хотят оценить функционирование нового проекта через год, так что не исключено, что со временем бренд появится в одной из пяти других европейских стран, где работает группа.

В прошлом году сеть Dr. Max в Чехии заработала 1,29 миллиарда крон, а ее чистая прибыль выросла на 40% по сравнению с предыдущим годом. Продажи также выросли более чем на 10% и составили в прошлом году почти 27,4 миллиарда крон. Сетью управляет холдинг Česká lékárna, входящий в портфель группы Penta миллиардера Марека Доспивы.
Чехия Аптеки
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