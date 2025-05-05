Разборки между двумя иностранцами в Клатови закончились попыткой убийства

«С подозреваемым, которого нам удалось задержать, мы проводим процессуальные действия», — сообщили криминалисты.

Od nočních hodin se zabýváme případem zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu, ke kterému došlo v Klatovech mezi dvěma cizinci, kteří si měli vyřizovat osobní spory. S podezřelým, kterého se nám podařilo zadržet, provádíme procesní úkony. #policieplk — Policie ČR (@PolicieCZ) May 5, 2025

Где и как именно инцидент, полиция не раскрыла, сославшись на начальную стадию расследования. «Более подробную информацию мы сообщим, как только это будет возможно с учетом уголовного разбирательства», — добавили сотрудники.