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Разборки между двумя иностранцами в Клатови закончились попыткой убийства

Новости и статьи
5 мая 2025
16:30
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Полиция расследует случай покушения на убийство, произошедший в ночь на понедельник в Клатови. По итогам конфликта между двумя мужчинами сотрудники полиции задержали подозреваемого. Более подробную информацию правоохранительные органы не разглашают.
О случае в понедельник рассказала полиция в сети X. По первоначальной информации, ночью два иностранца выясняли личные разногласия, что закончилось покушением на убийство.

«С подозреваемым, которого нам удалось задержать, мы проводим процессуальные действия», — сообщили криминалисты.

Где и как именно инцидент, полиция не раскрыла, сославшись на начальную стадию расследования. «Более подробную информацию мы сообщим, как только это будет возможно с учетом уголовного разбирательства», — добавили сотрудники.
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