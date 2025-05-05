ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Разборки между двумя иностранцами в Клатови закончились попыткой убийства
5 мая 2025
16:30
442
Полиция расследует случай покушения на убийство, произошедший в ночь на понедельник в Клатови. По итогам конфликта между двумя мужчинами сотрудники полиции задержали подозреваемого. Более подробную информацию правоохранительные органы не разглашают.
О случае в понедельник рассказала полиция в сети X. По первоначальной информации, ночью два иностранца выясняли личные разногласия, что закончилось покушением на убийство.
«С подозреваемым, которого нам удалось задержать, мы проводим процессуальные действия», — сообщили криминалисты.
Od nočních hodin se zabýváme případem zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu, ke kterému došlo v Klatovech mezi dvěma cizinci, kteří si měli vyřizovat osobní spory. S podezřelým, kterého se nám podařilo zadržet, provádíme procesní úkony. #policieplk— Policie ČR (@PolicieCZ) May 5, 2025
Где и как именно инцидент, полиция не раскрыла, сославшись на начальную стадию расследования. «Более подробную информацию мы сообщим, как только это будет возможно с учетом уголовного разбирательства», — добавили сотрудники.