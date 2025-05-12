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Суд над стрелявшим в премьер-министра Словакии начнется в июле
12 мая 2025
16:30
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В начале июля начнется судебный процесс над Юраем Цинтулой, который 15 мая 2024 года совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Цинтула воспользовался тем, что словацкое правительство проводило выездное заседание в городе Хандлова.
Процесс начнется 8 июля в Специализированном уголовном суде в Банска-Бистрице. Слушание назначено на 9 июля.
Прокурор отдела по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры Словацкой Республики в марте предъявила Юраю обвинение в особо тяжком преступлении — террористическом акте. Дело состоит из 18 томов и насчитывает более 6200 страниц. Цинтула находится в заключении с момента покушения.
В мае 2024 года, после завершения выездного заседания словацкого правительства в Доме культуры в Хандлове, премьер-министр Фицо вышел поздороваться с людьми на площади. Цинтула достал пистолет и открыл огонь. Несколько раз он попал в премьер-министра. Фицо был доставлен вертолетом в Банска-Бистрицу, где врачи после пятичасовой операции смогли спасти ему жизнь.
Цинтула был задержан на месте сразу после преступления, а на следующий день ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство особо важной персоны. Позже преступление было переквалифицировано в террористический акт.