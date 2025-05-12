Суд над стрелявшим в премьер-министра Словакии начнется в июле

Новости и статьи 12 мая 2025 16:30 668

В начале июля начнется судебный процесс над Юраем Цинтулой, который 15 мая 2024 года совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Цинтула воспользовался тем, что словацкое правительство проводило выездное заседание в городе Хандлова.