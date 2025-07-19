Полиция разыскивает шизофреника, который может быть опасен — ранее он уже совершал нападение

Семья разыскиваемого отметила его пропажу с утра среды, когда родственники видели его в последний раз перед уходом из дома в деревне Горни-Бруснице.





«Жена вернулась домой в 18:30 и обнаружила, что мужа нет. Сначала она думала, что он вышел на прогулку с собакой, но собака находилась дома», — сообщила пресс-секретарь полиции Каролина Махачкова в субботу.











Мужчина так не был найден, а его мобильный телефон с того момента недоступен.

По словам правоохранителей, Йозеф Витоушек длительное время лечится от серьезных психических заболеваний. Без необходимой медикаментозной поддержки он может быть опасен как для себя, так и для окружающих. Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, сообщить по телефону экстренной службы 158.









Ранее CNN Prima News сообщал, что у мужчины есть криминальное прошлое: около десяти лет назад он с ножом напал на свою тогдашнюю партнершу, которая чудом выжила. Из-за психического расстройства, связанного с диагностированной шизофренией, мужчине удалось избежать тюремного заключения, он проходил лечение и спустя некоторое время был освобожден.

Полиция призывает жителей региона быть бдительными и незамедлительно сообщать любую информацию, связанную с разыскиваемым, поскольку отсутствие необходимой терапии может привести к опасным действиям с его стороны.