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Полиция разыскивает шизофреника, который может быть опасен — ранее он уже совершал нападение

Новости и статьи
19 июля 2025
18:00
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Полиция Краловеградецкого края объявила розыск 49-летнего мужчины — Йозефа Витоушека из района Трутнова. Учитывая его психические проблемы, требующие медикаментозного лечения, мужчина без лекарств может представлять опасность для себя и окружающих.
Семья разыскиваемого отметила его пропажу с утра среды, когда родственники видели его в последний раз перед уходом из дома в деревне Горни-Бруснице. 

«Жена вернулась домой в 18:30 и обнаружила, что мужа нет. Сначала она думала, что он вышел на прогулку с собакой, но собака находилась дома», — сообщила пресс-секретарь полиции Каролина Махачкова в субботу. 

Мужчина так не был найден, а его мобильный телефон с того момента недоступен. 


По словам правоохранителей, Йозеф Витоушек длительное время лечится от серьезных психических заболеваний. Без необходимой медикаментозной поддержки он может быть опасен как для себя, так и для окружающих. Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, сообщить по телефону экстренной службы 158. 

Ранее CNN Prima News сообщал, что у мужчины есть криминальное прошлое: около десяти лет назад он с ножом напал на свою тогдашнюю партнершу, которая чудом выжила. Из-за психического расстройства, связанного с диагностированной шизофренией, мужчине удалось избежать тюремного заключения, он проходил лечение и спустя некоторое время был освобожден. 

Полиция призывает жителей региона быть бдительными и незамедлительно сообщать любую информацию, связанную с разыскиваемым, поскольку отсутствие необходимой терапии может привести к опасным действиям с его стороны.
преступность Медицина и фармацевтика Краловеградецкий край
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