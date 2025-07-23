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Иностранец едва не забил до смерти 86-летнюю женщину: его обвиняют в покушении на убийство

Новости и статьи
23 июля 2025
18:00
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В середине июля в одном из населённых пунктов в районе Колина (Среднечешский край) произошло чрезвычайно жестокое преступление: 27-летний иностранец проник в частный дом и едва не убил 86-летнюю хозяйку. По данным полиции, он бил пожилую женщину руками, ногами, зонтом, а также пытался её задушить. Всё это — ради двух пачек сигарет и тысячи крон. Женщина чудом выжила, а подозреваемого вскоре задержали.
Как сообщила представитель полиции Власта Суханкова, пострадавшую в тяжёлом состоянии обнаружил её сын. Он сразу вызвал скорую помощь и полицию.

Национальность нападавшего не уточняется, известно лишь, что он не является гражданином Чехии.

Нападение произошло в момент, когда женщина застала грабителя внутри собственного дома. Следствие установило, что преступник проник в дом дважды в течение одного дня — первый раз около пяти утра, когда хозяйка ещё спала. Тогда он украл две пачки сигарет и тысячу крон. Позже вернулся — и тогда произошёл жестокий инцидент.

По версии полиции, злоумышленник хотел сымитировать обычную кражу, чтобы скрыть иной, более тяжкий состав преступления. Вполне возможно, что он пытался создать себе «алиби», инсценировав ограбление.

Благодаря камерам видеонаблюдения и помощи свидетелей, мужчину задержали через 20 часов. Краевая криминальная полиция квалифицировала случившееся как особо тяжкое преступление — покушение на убийство. Против подозреваемого было возбуждено уголовное дело, и он был помещён в следственный изолятор.

Кроме покушения на убийство, ему предъявлены обвинения в имущественных преступлениях. Если вина будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
иностранцы преступность Чехия
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