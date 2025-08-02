Как получить лучшие ответы от ChatGPT: пять простых инструкций для эффективного общения с ИИ

Главное преимущество ChatGPT и подобных чат-ботов на базе ИИ — это способность адаптироваться к потребностям пользователя в зависимости от того, насколько четко и грамотно сформулирован запрос.









Вот пять ключевых приемов:









1. ELI5 (Explain Like I’m 5 — объясни, как будто мне 5 лет)

Этот промпт поможет получить очень простое и доступное объяснение даже самых сложных тем. Введя в ChatGPT «ELI5» и тему, вы получите ответ, понятный даже ребенку.









2. Step-by-step (Шаг за шагом)

Если вам нужно разбить задачу на последовательные этапы, добавьте перед вопросом «Step-by-step». ChatGPT предоставит структурированный пошаговый план, что облегчает выполнение сложных инструкций — будь то настройка смартфона или приготовление блюда.









3. TL;DR (Too Long; Didn’t Read — слишком длинно, не читал)

Когда перед вами большой объем текста, а времени на его изучение нет, используйте этот промпт, чтобы получить краткое и емкое резюме. Несмотря на то, что современные







Когда перед вами большой объем текста, а времени на его изучение нет, используйте этот промпт, чтобы получить краткое и емкое резюме. Несмотря на то, что современные технологии часто имеют встроенные функции аннотации, «TL;DR» остается удобным и надежным способом быстро понять суть.

4. Дерево решений (Decision tree)

Добавьте к вопросу «Decision tree», если хотите проанализировать несколько вариантов решения или получить альтернативные точки зрения. Это помогает оценить плюсы и минусы каждого варианта и сделать осознанный выбор. Например, спросите: «Стоит ли сегодня идти в







Добавьте к вопросу «Decision tree», если хотите проанализировать несколько вариантов решения или получить альтернативные точки зрения. Это помогает оценить плюсы и минусы каждого варианта и сделать осознанный выбор. Например, спросите: «Стоит ли сегодня идти в кино ?», и ChatGPT разложит ситуацию по ветвям возможных решений.

5. Диаграмма (Diagram)

Если вам нужен наглядный график, схема или визуальное представление данных, введите слово «Диаграмма». ChatGPT создаст иллюстрацию, которая может помочь лучше понять тему. При комбинировании с «Decision tree» можно получить визуальный разбор вариантов.







