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Как получить лучшие ответы от ChatGPT: пять простых инструкций для эффективного общения с ИИ
2 августа 2025
13:00
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Искусственный интеллект все больше входит в нашу повседневную жизнь и становится незаменимым помощником как в работе, так и в обучении. Однако для того, чтобы максимально использовать потенциал таких систем, как ChatGPT, нужно уметь с ними правильно взаимодействовать. Как получить от ChatGPT более точные, понятные и полезные ответы?
Главное преимущество ChatGPT и подобных чат-ботов на базе ИИ — это способность адаптироваться к потребностям пользователя в зависимости от того, насколько четко и грамотно сформулирован запрос.
Вот пять ключевых приемов:
1. ELI5 (Explain Like I’m 5 — объясни, как будто мне 5 лет)
Этот промпт поможет получить очень простое и доступное объяснение даже самых сложных тем. Введя в ChatGPT «ELI5» и тему, вы получите ответ, понятный даже ребенку.
Этот промпт поможет получить очень простое и доступное объяснение даже самых сложных тем. Введя в ChatGPT «ELI5» и тему, вы получите ответ, понятный даже ребенку.
2. Step-by-step (Шаг за шагом)
Если вам нужно разбить задачу на последовательные этапы, добавьте перед вопросом «Step-by-step». ChatGPT предоставит структурированный пошаговый план, что облегчает выполнение сложных инструкций — будь то настройка смартфона или приготовление блюда.
Если вам нужно разбить задачу на последовательные этапы, добавьте перед вопросом «Step-by-step». ChatGPT предоставит структурированный пошаговый план, что облегчает выполнение сложных инструкций — будь то настройка смартфона или приготовление блюда.
3. TL;DR (Too Long; Didn’t Read — слишком длинно, не читал)
Когда перед вами большой объем текста, а времени на его изучение нет, используйте этот промпт, чтобы получить краткое и емкое резюме. Несмотря на то, что современные технологии часто имеют встроенные функции аннотации, «TL;DR» остается удобным и надежным способом быстро понять суть.
Когда перед вами большой объем текста, а времени на его изучение нет, используйте этот промпт, чтобы получить краткое и емкое резюме. Несмотря на то, что современные технологии часто имеют встроенные функции аннотации, «TL;DR» остается удобным и надежным способом быстро понять суть.
4. Дерево решений (Decision tree)
Добавьте к вопросу «Decision tree», если хотите проанализировать несколько вариантов решения или получить альтернативные точки зрения. Это помогает оценить плюсы и минусы каждого варианта и сделать осознанный выбор. Например, спросите: «Стоит ли сегодня идти в кино?», и ChatGPT разложит ситуацию по ветвям возможных решений.
Добавьте к вопросу «Decision tree», если хотите проанализировать несколько вариантов решения или получить альтернативные точки зрения. Это помогает оценить плюсы и минусы каждого варианта и сделать осознанный выбор. Например, спросите: «Стоит ли сегодня идти в кино?», и ChatGPT разложит ситуацию по ветвям возможных решений.
5. Диаграмма (Diagram)
Если вам нужен наглядный график, схема или визуальное представление данных, введите слово «Диаграмма». ChatGPT создаст иллюстрацию, которая может помочь лучше понять тему. При комбинировании с «Decision tree» можно получить визуальный разбор вариантов.
Если вам нужен наглядный график, схема или визуальное представление данных, введите слово «Диаграмма». ChatGPT создаст иллюстрацию, которая может помочь лучше понять тему. При комбинировании с «Decision tree» можно получить визуальный разбор вариантов.
Эти простые приемы помогут каждому пользователю — будь то писатель, программист или просто любознательный человек — извлечь максимум пользы из общения с искусственным интеллектом. Благодаря им работа и обучение становятся эффективнее и удобнее.
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