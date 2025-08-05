Обещанного отчета по делу о биткоинах снова не будет. Координатор Углирж передумал

Давид Углирж пояснил, что поскольку он больше не связан с министерством юстиции юридически, нет оснований для подготовки отчёта.





В обязанности Углиржа входила координация расследования обстоятельств дела о приёме биткоинов от осуждённого Томаша Йиржиковского.





Углирж завершил работу в министерстве на прошлой неделе. Министр юстиции Декруа заявила, что «его миссия выполнена».









Сначала министр сообщила, что Углирж не будет готовить итоговый отчёт. По её словам, «учитывая другие шаги министерства юстиции и тот факт, что основная работа теперь лежит на правоохранительных органах, документ лишь дублировал бы другие действия. Эта реальность была учтена в общем отчёте доктора Углиржа».

Однако после критики со стороны коалиционных «Старост» министр изменила позицию и пообещала подготовить итоговый результат. Предполагалось, что Углирж приступит к его написанию после возвращения из отпуска 5 августа. Но в этот же день он сообщил, что не намерен.