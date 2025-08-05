ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Обещанного отчета по делу о биткоинах снова не будет. Координатор Углирж передумал

Новости и статьи
5 августа 2025
19:30
185
Координатор расследования скандала с биткоинами при Министерстве юстиции Чехии Давид Углирж не будет готовить отчёт о своих выводах. После его преждевременного окончания миссии в министерстве министр юстиции Ева Декруа (партия Гражданская демократическая партия, ODS) на прошлой неделе заявила, что отчёт не будет подготовлен. Однако после давления со стороны коалиционного движения Старосты и независимые (STAN) все же пообещала. Тем не менее 5 августа Углиж сообщил, что от отчёта отказывается.
Давид Углирж пояснил, что поскольку он больше не связан с министерством юстиции юридически, нет оснований для подготовки отчёта. 

В обязанности Углиржа входила координация расследования обстоятельств дела о приёме биткоинов от осуждённого Томаша Йиржиковского.

Углирж завершил работу в министерстве на прошлой неделе. Министр юстиции Декруа заявила, что «его миссия выполнена».

Сначала министр сообщила, что Углирж не будет готовить итоговый отчёт. По её словам, «учитывая другие шаги министерства юстиции и тот факт, что основная работа теперь лежит на правоохранительных органах, документ лишь дублировал бы другие действия. Эта реальность была учтена в общем отчёте доктора Углиржа».

Однако после критики со стороны коалиционных «Старост» министр изменила позицию и пообещала подготовить итоговый результат. Предполагалось, что Углирж приступит к его написанию после возвращения из отпуска 5 августа. Но в этот же день он сообщил, что не намерен.
политика криптовалюта преступность
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:30
5 АВГУСТА 2025
1264
ЖИЗНЬ
ЧЕХИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПОЕЗДКАХ В РОССИЮ
13:30
4 АВГУСТА 2025
3283
БИЗНЕС
ТЫСЯЧИ ОТЕЛЕЙ ТРЕБУЮТ КОМПЕНСАЦИЮ ОТ СЕРВИСА BOOKING.COM
18:00
3 АВГУСТА 2025
2338
БИЗНЕС
РЕКОРДНЫЙ РОСТ ЧИСЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЧЕХИИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА
13:00
2 АВГУСТА 2025
2172
БИЗНЕС
КАК ПОЛУЧИТЬ ЛУЧШИЕ ОТВЕТЫ ОТ CHATGPT: ПЯТЬ ПРОСТЫХ ИНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ С ИИ
09:15
2 АВГУСТА 2025
1800
ЖИЗНЬ
НА КОНЕЦ ИЮНЯ В ЧЕХИИ ПРОЖИВАЛО 1,091 МЛН ИНОСТРАНЦЕВ, ЗА ГОД ИХ ЧИСЛО УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 35 000
21:00
1 АВГУСТА 2025
1097
БИЗНЕС
В ЧЕХИИ СНОВА РАСТЕТ ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
16:30
1 АВГУСТА 2025
935
БИЗНЕС
ИНТЕРЕС К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОММЕРЧЕСКИМ АВТОМОБИЛЯМ В ЧЕХИИ И ЕС СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТЕТ
21:00
31 ИЮЛЯ 2025
1874
БИЗНЕС
В ПРАГЕ ВНОВЬ ОСКВЕРНЕН ПАМЯТНИК УИНСТОНУ ЧЕРЧИЛЛЮ: ПОЛИЦИЯ РАЗЫСКИВАЕТ ВАНДАЛА
19:30
31 ИЮЛЯ 2025
1037
БИЗНЕС
ЭКСПЕРТЫ: DEEPFAKE И ИИ ПОДРЫВАЮТ ДОВЕРИЕ К ИНФОРМАЦИИ И НЕСУТ РИСКИ БЕЗОПАСНОСТИ
13:17
31 ИЮЛЯ 2025
6805
ЖИЗНЬ
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ВСЕ УКРАИНЦЫ УЕДУТ? ЧЕХИЯ ПОТЕРЯЕТ ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ КРОН
09:00
30 ИЮЛЯ 2025
21082
БИЗНЕС
ЧЕШСКИЕ КОМПАНИИ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ В СТРАНЫ БЫВШЕГО СССР И ТУРЦИЮ
19:30
29 ИЮЛЯ 2025
6655
БИЗНЕС
ДОХОДЫ ОТ ПОДРАБОТОК: ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ В ЧЕХИИ
18:00
29 ИЮЛЯ 2025
2641
БИЗНЕС
В УЗБЕКСКОМ РЕСТОРАНЕ В ПРАГЕ ОБНАРУЖИЛИ МЯСО С НЕЛЕГАЛЬНОГО ЗАБОЯ, ВКЛЮЧАЯ ГОВЯЖЬЮ ГОЛОВУ С ГЛАЗАМИ
14:00
29 ИЮЛЯ 2025
11593
ЖИЗНЬ
СРАВНЕНИЕ ЗАРПЛАТ В ЧЕХИИ: РАЗРЫВ В РЕГИОНАХ ОГРОМНЫЙ
12:00
29 ИЮЛЯ 2025
2163
БИЗНЕС
ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИВАЮТ ДЕЙСТВИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ: ПРОГРЕСС В ИНФРАСТРУКТУРЕ, СТАГНАЦИЯ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ