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Обещанного отчета по делу о биткоинах снова не будет. Координатор Углирж передумал
5 августа 2025
19:30
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Координатор расследования скандала с биткоинами при Министерстве юстиции Чехии Давид Углирж не будет готовить отчёт о своих выводах. После его преждевременного окончания миссии в министерстве министр юстиции Ева Декруа (партия Гражданская демократическая партия, ODS) на прошлой неделе заявила, что отчёт не будет подготовлен. Однако после давления со стороны коалиционного движения Старосты и независимые (STAN) все же пообещала. Тем не менее 5 августа Углиж сообщил, что от отчёта отказывается.
Давид Углирж пояснил, что поскольку он больше не связан с министерством юстиции юридически, нет оснований для подготовки отчёта.
В обязанности Углиржа входила координация расследования обстоятельств дела о приёме биткоинов от осуждённого Томаша Йиржиковского.
Углирж завершил работу в министерстве на прошлой неделе. Министр юстиции Декруа заявила, что «его миссия выполнена».
Сначала министр сообщила, что Углирж не будет готовить итоговый отчёт. По её словам, «учитывая другие шаги министерства юстиции и тот факт, что основная работа теперь лежит на правоохранительных органах, документ лишь дублировал бы другие действия. Эта реальность была учтена в общем отчёте доктора Углиржа».
Однако после критики со стороны коалиционных «Старост» министр изменила позицию и пообещала подготовить итоговый результат. Предполагалось, что Углирж приступит к его написанию после возвращения из отпуска 5 августа. Но в этот же день он сообщил, что не намерен.
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