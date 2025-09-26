ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Budvar инвестирует 800 миллионов крон в развитие своего комплекса в Ческе-Будеевице

Новости и статьи
26 сентября 2025
22:00
321
Государственный пивоваренный завод Budějovický Budvar, единственный в Чехии, принадлежащий государству и ежегодно перечисляющий сотни миллионов крон в госказну, планирует вложить 800 миллионов крон в развитие своего комплекса. К 2030 году здесь появится новый центр для посещений и паркинг на 300 машин.
По данным архитектурного исследования, подготовленного в результате международного конкурса 2024 года, проект под названием Pivovar otevřený a zelený направлен на модернизацию комплекса и его более широкое открытие для посетителей, сообщил директор предприятия Петр Дворжак. 

Дворжак подписал меморандум о сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства, Южночешским краем и городом Ческе-Будеевице. Инвестором выступает сам завод; государство не финансирует проект, однако возможна поддержка, например, через снижение отчислений в госказну, отметил министр сельского хозяйства Марек Виборны (KDU-ČSL). В этом году отчисления составляют 500 миллионов крон. Чистая прибыль Budvar в прошлом году выросла до 361 миллиона крон. 

«Цель проекта — не только расширение производственных мощностей, но и открытие завода для людей, озеленение территории, чтобы показать, что современные производства могут сочетать промышленность и зелёные пространства, а также создавать приятное и успокаивающее место в сердце города», — заявил Дворжак. 

Ожидается рост числа посетителей комплекса до 200 000 человек в год, тогда как в прошлом году туристов было около 60 000. Дополнительно десятки тысяч людей смогут пользоваться открытым пивоваренным садом. Посетители смогут осматривать комплекс самостоятельно по специальным мосткам или воспользоваться услугами экскурсовода, не мешая производству. 

Budvar заключил с архитекторами контракт на дальнейшее сотрудничество, а до конца года будет готова полная архитектурная концепция. Строительство пройдет поэтапно: первая очередь должна завершиться к 2028 году. Остальная часть проекта планируется к 2030 году. 

В прошлом году чистая прибыль Budvar составила 361 миллион крон, что на 22,9% больше, чем в 2023 году. Выручка от продажи продукции и услуг выросла на 8,58% и достигла рекордных 3,67 миллиарда крон. Производство пива также установило рекорд — 1,928 миллиона гектолитров, что на 3,36% больше, чем годом ранее. 
чешское пиво пивоварни Ческе Будеёвице
