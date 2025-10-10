Запрещенный бизнес: почему в Чехии нельзя продавать собранные грибы

Новости и статьи 10 октября 2025 20:00 76

В разгаре грибного сезона чешское Министерство сельского хозяйства обращает внимание на незаконную практику: некоторые грибники продают грибы, собранные в лесах. По местному законодательству, разрешен только сбор для личных нужд. Коммерческий оборот дикорастущих даров леса запрещен.