Запрещенный бизнес: почему в Чехии нельзя продавать собранные грибы
10 октября 2025
20:00
В разгаре грибного сезона чешское Министерство сельского хозяйства обращает внимание на незаконную практику: некоторые грибники продают грибы, собранные в лесах. По местному законодательству, разрешен только сбор для личных нужд. Коммерческий оборот дикорастущих даров леса запрещен.
Масштабы явления
Статистика за 2024 год показывает значительные объемы сбора: грибы лидируют с показателем 21,3 тысячи тонн, опережая ягоды. Общая стоимость собранного оценивается в 7,2 миллиарда крон, что существенно выше долгосрочного среднего значения. Популярность лесного досуга остается высокой — в среднем каждый житель Чехии посещает лес 44 раза в год.
Правовые последствия
Министерство предупреждает, что коммерческий сбор наносит ущерб экосистемам. Нарушителям, которые собирают грибы способом, вредящим лесу, грозит крупный штраф. Легально продавать можно только грибы, выращенные самостоятельно или собранные с разрешения владельца территории. Для законной торговли также требуется специальное удостоверение.
Еще в 2002 году продавать грибы мог любой человек, имеющий лицензию на торговлю. Однако с 16 июня 2002 года ситуация изменилась, и продавцы грибов должны пройти профессиональную экспертизу, а также медицинский осмотр, который в основном оценивает зрение заявителя.
Сертификат на продажу грибов выдается органом здравоохранения, т.е. региональной станцией здравоохранения. За выдачу сертификата выпускники экзамена платят административный сбор в размере 500 чешских крон.
Сертификат выдается не только продавцам, но и лицам, использующим грибы в приготовлении пищи, например, работникам ресторанов.
