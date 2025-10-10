ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Запрещенный бизнес: почему в Чехии нельзя продавать собранные грибы

10 октября 2025
20:00
76
В разгаре грибного сезона чешское Министерство сельского хозяйства обращает внимание на незаконную практику: некоторые грибники продают грибы, собранные в лесах. По местному законодательству, разрешен только сбор для личных нужд. Коммерческий оборот дикорастущих даров леса запрещен.
Масштабы явления
Статистика за 2024 год показывает значительные объемы сбора: грибы лидируют с показателем 21,3 тысячи тонн, опережая ягоды. Общая стоимость собранного оценивается в 7,2 миллиарда крон, что существенно выше долгосрочного среднего значения. Популярность лесного досуга остается высокой — в среднем каждый житель Чехии посещает лес 44 раза в год.

Правовые последствия
Министерство предупреждает, что коммерческий сбор наносит ущерб экосистемам. Нарушителям, которые собирают грибы способом, вредящим лесу, грозит крупный штраф. Легально продавать можно только грибы, выращенные самостоятельно или собранные с разрешения владельца территории. Для законной торговли также требуется специальное удостоверение.

Еще в 2002 году продавать грибы мог любой человек, имеющий лицензию на торговлю. Однако с 16 июня 2002 года ситуация изменилась, и продавцы грибов должны пройти профессиональную экспертизу, а также медицинский осмотр, который в основном оценивает зрение заявителя. 

Сертификат на продажу грибов выдается органом здравоохранения, т.е. региональной станцией здравоохранения. За выдачу сертификата выпускники экзамена платят административный сбор в размере 500 чешских крон.

Сертификат выдается не только продавцам, но и лицам, использующим грибы в приготовлении пищи, например, работникам ресторанов. 
