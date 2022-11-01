Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Иммиграция
Продажа бизнеса
Выгодное предложение: в Чехии продается фабрика по производству кондитерских изделий и тонкого лаваша

Выгодное предложение: в Чехии продается фабрика по производству кондитерских изделий и тонкого лаваша

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
05 декабря
10:28
318
В Чехии продается высокорентабельный бизнес: фабрика по производству кондитерских изделий и тонкого лаваша. Предприятие специализируется на выпуске широкого ассортимента печенья с начинкой и без начинки, арабской и традиционной пахлавы, а также тонкого лаваша. Консультационное сопровождение бизнеса. Помощь в реализации готовой продукции.

Выгодное предложение: в Чехии продается фабрика по производству кондитерских изделий и тонкого лаваша
Предложение включает в себя производственные и складские помещения с качественным ремонтом. Предприятие оснащено всем необходимым технологическим оборудованием от ведущих европейских производителей, офисное помещение также оснащено оргтехникой. Производительность автоматизированной линии по выпуску тонкого лаваша составляет 150 кг/час.
 

Ориентировочная окупаемость бизнеса составляет 1,5–2 года.

Фабрика расположена в 65 километрах от центра Праги и в пяти минутах от автомагистрали D5, что очень удобно для логистики.

Весь ремонт, офисная мебель, оргтехника, технологическое оборудование и инвентарь — в безупречном состоянии.

Узнать стоимость и уточнить детали:

+420 773-654-888

[email protected]

Подробности:

[email protected]

[email protected]



читайте по теме
Assets
03 декабря
10:53
1098
Общество
Более 80% компаний в Чехии будут проводить корпоративные новогодние вечеринки и дарить сотрудникам подарки
Assets
25 ноября
08:48
1370
Общество
Чешская компания FTMO стала самой быстрорастущей технологической компанией в Центральной Европе
Assets
21 ноября
20:15
1185
Общество
Чешский миллиардер и девелопер Эвжен Корец спасает животных
Assets
21 ноября
08:57
2113
Экономика
Близкий к Путину олигарх продал фабрику под Прагой
Последние новости:
Assets
05 декабря
11:05
413
Экономика
Реальная заработная плата в Чехии упала почти на 10%. Сколько в среднем получают чехи?
Assets
05 декабря
09:14
487
Общество
Самолет совершил аварийную посадку в Праге из-за сообщения о заложенной на борту бомбы
Assets
05 декабря
08:53
678
Экономика
Глава Raiffeisenbank в Чехии: Мы заплатим более миллиарда налогов, а чешские банки нет
Assets
04 декабря
17:48
1016
Общество
Они стали лучшими снайперами мира. Как выглядит подготовка элитных подразделений в Чехии
Assets
04 декабря
10:29
1998
Политика
«Я буду защищать независимость России» — Эдвард Сноуден принял российское гражданство
Assets
04 декабря
09:23
1947
Политика
Какие гарантии мы дадим России? Макрон призвал Запад готовиться к мирным переговорам
Assets
03 декабря
19:39
3083
Общество
Чешские города начали борьбу с электросамокатами
Assets
03 декабря
10:53
1098
Общество
Более 80% компаний в Чехии будут проводить корпоративные новогодние вечеринки и дарить сотрудникам подарки
Assets
03 декабря
09:54
1742
Общество
Поставщики энергии в Чехии рассылали прайс-листы без потолка цен
Assets
02 декабря
20:37
2410
Политика
Выборы президента в Чехии: Дануше Нерудова догнала Петра Павела


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы