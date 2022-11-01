Выгодное предложение: в Чехии продается фабрика по производству кондитерских изделий и тонкого лаваша

В Чехии продается высокорентабельный бизнес: фабрика по производству кондитерских изделий и тонкого лаваша. Предприятие специализируется на выпуске широкого ассортимента печенья с начинкой и без начинки, арабской и традиционной пахлавы, а также тонкого лаваша. Консультационное сопровождение бизнеса. Помощь в реализации готовой продукции.



