Выгодное предложение: в Чехии продается фабрика по производству кондитерских изделий и тонкого лаваша

05 декабря
10:28
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В Чехии продается высокорентабельный бизнес: фабрика по производству кондитерских изделий и тонкого лаваша. Предприятие специализируется на выпуске широкого ассортимента печенья с начинкой и без начинки, арабской и традиционной пахлавы, а также тонкого лаваша. Консультационное сопровождение бизнеса. Помощь в реализации готовой продукции.
Предложение включает в себя производственные и складские помещения с качественным ремонтом. Предприятие оснащено всем необходимым технологическим оборудованием от ведущих европейских производителей, офисное помещение также оснащено оргтехникой. Производительность автоматизированной линии по выпуску тонкого лаваша составляет 150 кг/час.
Ориентировочная окупаемость бизнеса составляет 1,5–2 года.
Фабрика расположена в 65 километрах от центра Праги и в пяти минутах от автомагистрали D5, что очень удобно для логистики.
Весь ремонт, офисная мебель, оргтехника, технологическое оборудование и инвентарь — в безупречном состоянии.
Узнать стоимость и уточнить детали:
+420 773-654-888
Подробности:
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