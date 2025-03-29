Начинаются вступительные экзамены, в государственных гимназиях нет мест

Единые вступительные экзамены в четырехлетние гимназии начинаются сегодня, а второй срок подачи документов — в понедельник, 14 апреля. Те, кого интересуют гимназии с более продолжительным обучением, будут сдавать экзамены на следующей неделе во вторник и среду.



В то время как государственные гимназии Праги предлагают практически то же количество мест, частные школы активизировались. Понимая, что спрос на общеобразовательные предметы в столице высок, они открывают на 60% больше мест в первом туре, чем в прошлом году.



Родители с детьми реагируют на это. В этом году частные гимназии получили в два раза больше заявлений. А вот в государственные — почти на 400 меньше. Таким образом, ситуация в пражской системе образования уже 50 на 50. Половину мест в первом классе предлагают государственные школы, другую половину — частные.



Частный сектор более гибок, чем регионы или государство

Одна из частных компаний, которая значительно увеличивает предложение мест в гимназиях, — Fostra.



«В государственных средних школах Праги ощущается значительная нехватка мест. Мы реагируем на эту ситуацию, постоянно расширяя наше предложение. Открываем новые курсы, например, в этом году для тех, кто заинтересован в будущем университетском образовании в области медицины или психологии. А в нашей международной средней школе Fostra мы физически увеличили количество мест, переехав в другое здание», — говорит Станислав Павлин, совладелец группы Fostra.



Частники могут реагировать гораздо гибче, чем регионы или государство. В некоторых местах государственные школы отстают, хотя, например, в Праге ситуация очень сложная, поскольку столица традиционно привлекает жителей Среднечешского края: 40% абитуриентов подают заявления хотя бы в одну школу в Праге.



«Когда мы хотим купить здание, это затягивается на два года, хотя у нас уже есть исследования, что там может разместиться гимназия. В то время как частное лицо покупает помещение сразу или арендует его за большие деньги. Частные гимназии находятся в зданиях, которые мы рассматривали, но у нас не было возможности их приобрести, потому что цена была выше рыночной, за которую мы можем их купить», — говорит Антонин Клечанда, советник Праги по вопросам образования.



Не беспокоит ли его приватизация государственного образования?



«Это не является угрозой. Конечно, нам нужно увеличивать количество мест, и мы пытаемся это сделать, но медленно», — говорит Клечанда. По его словам, несколько гимназий в Праге находятся на разных стадиях расширения, также строятся новые школы.



Мирослав Гржебецкий, программный директор информационного центра EDUin по вопросам образования, говорит, что проблема уже решается.



«Не то чтобы Прага не реагировала. Но она начала решать эту проблему слишком поздно. По крайней мере ей удалось ввести гимназические отделения в некоторых профессиональных школах. Но мест не хватает. Прага занимает такое специфическое положение по отношению к составу населения, что по вместимости общеобразовательные школы должны преобладать, но этого не происходит. Конечно, инвесторы увидели эту возможность, и в последнее время появилось много частных школ», — говорит Гржебецкий.



Глядя на растущий интерес к частным гимназиям, он говорит, что дело не в том, что родители предпочитают их государственным.



«Если вы находитесь в ситуации, когда вам нужно решить, куда подавать документы, и вы видите эти ужасные многократные перегрузки в государственных гимназиях, возможно, вам лучше пойти по частному пути», — утверждает Гржебецкий.



Чрезвычайно сложный путь к средней школе

Поступить в общеобразовательную школу в Праге чрезвычайно сложно. Средний балл абитуриентов здесь самый высокий в стране. Среди 10 лучших гимназий, где для поступления требуется больше всего баллов, шесть пражских.



В целом данные свидетельствуют о недостаточном потенциале столицы. Но это не значит, что в той или иной степени это не относится и к другим регионам Чехии.



Именно поэтому родители с детьми меняют свою тактику при выборе трех (или даже пяти) средних школ. Данные первого тура этого года показывают, что количество заявлений в гимназии в целом снизилось. Не столько потому, что пропал интерес. Скорее, абитуриенты тщательно обдумывают, стоит ли делать такой выбор. И не стоит ли отдать хотя бы одно из своих заявлений в профессиональную школу.



Если говорить о Праге, то чаще всего выбирают частные школы, но одним из вариантов являются и гимназические классы при профессиональных училищах. Именно такой план разработала предыдущая мэрия при тогдашнем советнике по образованию Вите Шимрале. И в этом году число желающих поступить в такие классы значительно увеличилось.



«Мы были приятно удивлены интересом к старшей школе. Я думаю, важно, чтобы нам было что предложить абитуриентам в области естественных наук, ведь мы являемся центром для этого», — говорит Зузана Похлова, директор Пражской высшей профессиональной школы здравоохранения и средней медицинской школы, а также гимназии Alšovo nábřeží.



В целом, однако, количество заявлений о приеме на обучение также значительно выросло. Очевидно, что абитуриенты стали более уверены в том, что смогут поступить хотя бы в какую-то среднюю школу.



«Наблюдается рост интереса ко всем ученическим курсам. Я объясняю это тем, что не только родительское сообщество стало обращать внимание на то, что „простой ремесленник“ может добиться в жизни больших успехов. Если он хороший и надежный, у него будет работа и достойный заработок», — говорит Милослав Янечек, директор средней профессиональной школы Ярова в Праге.



Что кажется успешным, по крайней мере на первом этапе, так это государственная поддержка лицеев, второй ветви общего образования. Министерство образования продвигает эту часть, например, впервые запустив в сентябре этого года пилотное отделение общего лицея примерно в 30 школах. Из года в год растет как количество лицейских курсов, так и число поданных заявлений.