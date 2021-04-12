Ремонт съемной квартиры в Чехии: за что платит наниматель, а за что арендодатель

Разбираемся, как распределить обязанности между арендодателем и квартирантом и выясняем, кто и за что должен платить.

Каждый арендодатель в Чехии обязан поддерживать свою квартиру в хорошем состоянии, чтобы жить в ней было комфортно. Хозяин должен позаботиться об устранении любых причин, которые приносят нанимателю неудобства. С другой стороны, квартирант должен сам обеспечивать и оплачивать мелкий и текущий ремонт в арендуемой квартире. Что подразумевается под этими терминами?

Современное чешское законодательство подробно не определяет, что можно отнести к текущему или мелкому ремонту. Учитывая это обстоятельство, квартирант может сам договориться с хозяином о распределении обязанностей. Все это желательно отразить в договоре. Например, квартирант может взять на себя определенные виды ремонта или указать сумму, которую он готов потратить на ремонт.

Что считать мелким ремонтом

Как правило, к мелкому ремонту в Чехии относят:

- ремонт напольного покрытия и порогов;

- частичный ремонт окон и дверей;

- смену замков, роллетов и жалюзи;

- смену электрического оборудования, выключателей, розеток, рубильников, замков, домашних телефонов, телевизионного кабеля и др.;

- ремонт водопроводной системы, полотенцесушителя, душа, бойлера, умывальников, раковин, кухонного оборудования, шкафов, вытяжки и др.

У отопительного оборудования мелким ремонтом считается починка печи для твердого топлива, газа и электричества, котлов отопления и термостатов. Смена радиаторов считается крупным ремонтом, оплачивать который должен арендодатель.

Сразу же предупреждайте хозяина о поломках

Если вы заметите в съемной квартире серьезную поломку, починку которой нельзя будет отнести к мелкому ремонту, сразу же сообщайте об этом арендодателю. Это в Чехии считается обязанностью квартирантов.

Например, если ночью прорвет стояк водоснабжения, наниматель должен сразу же перекрыть воду и при необходимости вызвать аварийную службу. Если он этого не сделает, то должен будет сам отвечать за нанесенный вытекающей водой ущерб. Если вам придется заплатить за аварийный ремонт, вы сможете потребовать, чтобы хозяин возместил расходы.

Заметив любую серьезную поломку в квартире, которая будет мешать вашему нормальному проживанию, не стесняйтесь и сразу же сообщайте об этом хозяину. Речь может идти, например, о необходимости ремонта крыши дома, если во время дождя через нее стекает вода, и других проблемах, которые не нужно терпеть.

Серьезные дефекты – повод для снижения арендной платы

Как только вы сообщите арендодателю о проблеме, его обязанностью будет в ближайшее время провести ремонт. Если он так не сделает, вы можете провести ремонт за свои деньги, но арендодатель должен будет возместить вам расходы.

Если дефект не так критичен, чтобы заниматься его устранением самостоятельно, а хозяин медлит с ремонтом, за снижение комфортабельности жилья квартирант получает право потребовать скидку на арендную плату.