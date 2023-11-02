ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

ВИДЕО: Как перевезти родных в Чехию. Воссоединение с семьей

Анастасия Князева
5 ноября 2023
12:00
11852
В этом видео эксперт Оксана Мансурова, специалист по страхованию иностранцев в Чехии, делится ценной информацией о воссоединении семьи с ближайшими родственниками: детьми и немощными родителями, а также с супругами и партнерами. Если вы сталкиваетесь с этими вопросами или вам предстоит процесс воссоединения, обязательно посмотрите!
Сегодня мы поговорим о том, что такое воссоединение семьи, как мы можем использовать его в своих целях, что это значит и зачем это нужно.

– Воссоединение семьи, как правило, включает ближайших родственников: родителей и детей. То есть по воссоединению семьи мы можем пригласить родителей, если они остались одни и являются нетрудоспособными, а нам нужно за ними ухаживать. Это также касается несовершеннолетних детей, которых мы можем присоединить к себе, и супругов.

Присоединяем мы их только если у нас есть гражданство или ПМЖ тоже подходит?

– ПМЖ тоже подходит, можно присоединить к себе партнера, но здесь проще, если один из партнеров является гражданином ЕС или ЧР.

То есть здесь уже важно, что не ПМЖ, а гражданство?

– Если это брак, воссоединяем и на долгосрочном пребывании, и на ПМЖ, и на гражданстве.

Подробнее остановимся на первой категории, когда у нас нетрудоспособный родитель. Есть ли лимит по возрасту?

– Как правило, лимита нет, но условно это 65+, потому что считается, что человек уже находится в пенсионном возрасте и один или оба родителя остались без присмотра или же они больны, тогда воссоединяются и на ПМЖ, и на гражданстве. Здесь нужна будет обязательно комплексная страховка на подачу визы.

Можно воссоединять детей. В этом случае какие типы страховок нам нужны?

– С 1 января меняются условия для детей, поэтому детей мы сейчас не обсуждаем. Это можно сделать лично на консультации.

Если один член семьи приехал в Чехию на работу по ВНЖ, то он уже может подсоединить супругу? Или надо дождаться ПМЖ?

– Он может присоединить супруга или супругу и детей.

А если говорим про однополые браки, как в этом случае относится Чехия?

– Здесь тоже можно сделать воссоединение, потому что для гражданина Чехии или обладателя ПМЖ в Чехии можно воссоединить с собой партнера вне зависимости от того, однополый это брак или нет. Или партнерство классическое. Что касается именно однополых браков, буквально недавно я столкнулась с таким случаем, когда заключение брака, именно не партнерства, а брака, произошло в Дании, и здесь брак был признан именно браком. То есть было выдано свидетельство о браке, один из участников является гражданином Чехии, а второй — гражданином РФ. И здесь произошло воссоединение семьи для гражданина Чехии.

Что касается других документов, кроме страховки, вы можете дать какой-то комментарий, что нужно, чтобы присоединить членов семьи?

– С удовольствием расскажу каждому клиенту, который интересуется данным вопросом, на личной консультации, так как при присоединении/воссоединении родителей нужен один пакет документов, для супругов и детей — другой, для партнерства — третий… Это все, как правило, обсуждается на личной консультации, потому что набор документов разный и страховки разные.

С полным выпуском вы можете ознакомиться на нашем YouTube-канале.

 
Оксана Мансурова предоставляет консультации как страховой агент, помогая своим клиентам разобраться во всех тонкостях и особенностях процесса. Записаться на платную консультацию к Оксане можно по номеру +420 776 775 595, также вы можете связаться с ней через Viber, Telegram или WhatsApp. В случае покупки страховки консультация бесплатна.
Чехия страхование
Топ новостей
Формат: текст
Все новости
Формат: фото и видео
Полезный контент
Формат: видео
Все новости
Формат: дискуссия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
4 НОЯБРЯ 2023
20:30
5686
ЖИЗНЬ
КАК ЖЕНЩИНЕ, КОТОРАЯ ПЛАНИРУЕТ БЕРЕМЕННОСТЬ, СЭКОНОМИТЬ НА СТРАХОВКЕ
3 НОЯБРЯ 2023
20:00
1438
ЖИЗНЬ
СУПЕРБУДУЩЕЕ: ЧТО ЖДАТЬ ОТ НОВОЙ ŠKODA SUPERB В 2023 ГОДУ
2 НОЯБРЯ 2023
18:31
4093
БИЗНЕС
СДЕЛАНО В ЧЕХИИ, ПРОДАНО ЗА МИЛЛИАРДЫ. 14 СТАРТАПОВ, ОЗОЛОТИВШИХ СВОИХ ОСНОВАТЕЛЕЙ
2 НОЯБРЯ 2023
17:30
720
БИЗНЕС
ЛУЧШЕ УЖ НИКАКОЙ ИНВЕСТОР, ЧЕМ ПЛОХОЙ. КАК БЕЗ НЕГО ПОСТРОИТЬ КОМПАНИЮ СТОИМОСТЬЮ 100 МЛН ЗА ПЯТЬ ЛЕТ?
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
14:00
Восемь граждан Чехии просят об эвакуации из сектора Газа
11:00
Искаженная статистика: инфляция в октябре вновь выросла до 8%
08:30
Аэропорт Гамбурга по-прежнему закрыт. Вооруженный мужчина взял в заложники свою дочь
20:30
Как женщине, которая планирует беременность, сэкономить на страховке
18:01
Уже в ноябре: «Ляпис Трубецкой» выступит в Праге и Брно
16:00
Купить, но не читать: почему чехи теряют интерес к чтению книг?
14:00
Опасные сделки: как защититься от мошенничества при онлайн-покупках в Чехии
11:00
Саудовская Аравия отменила переговоры с чешским министром по поводу поставок нефти
09:00
Хотите приобрести инвестиционную квартиру? Выбирайте тщательно: в половине европейских стран можно заработать больше, чем в Чехии
23:00
Импорт из Китая в обход закона: семь обвиняемых в громком деле о неуплате НДС