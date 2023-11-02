ВИДЕО: Как перевезти родных в Чехию. Воссоединение с семьей

Анастасия Князева 5 ноября 2023 12:00 11852

В этом видео эксперт Оксана Мансурова, специалист по страхованию иностранцев в Чехии, делится ценной информацией о воссоединении семьи с ближайшими родственниками: детьми и немощными родителями, а также с супругами и партнерами. Если вы сталкиваетесь с этими вопросами или вам предстоит процесс воссоединения, обязательно посмотрите!