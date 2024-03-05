Съемки в Праге: заработок, интересный досуг, начало карьеры или пустая трата времени?

Это возможность заработать, способ интересно провести время, шанс начать карьеру в киноиндустрии или все же пустая трата времени? Обсудим эти аспекты с Джамилей Андреевой, которая успешно прошла путь от ролей в массовках, эпизодах и нескольких второстепенных ролей до работы с чешской продюсерской компанией, занимающейся съемкой художественных, анимационных фильмов, рекламы и клипов.



Пусть каждый сделает для себя выводы сам.



Заработок



Участие в киносъемках в Праге может стать отличным источником дохода, особенно для студентов и тех, кто ищет подработку. Гонорары зависят от проекта, вашей роли и времени, проведенного на съемочной площадке. Это может быть как небольшое вознаграждение за массовку, так и более существенные суммы за работу в эпизодических ролях. Обычные гонорары — это 500-1500 крон для европейцев и 2000-3000 крон для представителей других этносов. Гонорар за эпизодические роли для всех — от 5000 крон за рабочий день, который длится около 10 часов с оплатой за сверхурочные 10-12% от гонорара за каждый последующий час.



Джамиля Андреева: Мне удалось заработать на съемках за прошедший период более миллиона крон. Притом, что я в течение последнего года ходила на основную работу. Конечно, я получаю этнический гонорар и человеку с европейской внешностью будут платить меньше, но когда речь идет об эпизодических ролях и ролях второго плана, а также главных ролях, то разделения на этносы не влияют на суммы вознаграждения. Поэтому я считаю, что шансы у всех равны.



Интересный досуг



Для многих участие в съемках — это уникальный способ провести свободное время. Это возможность увидеть процесс создания кино изнутри, познакомиться с актерской игрой и режиссурой, а также оценить работу съемочной группы. Такой опыт может быть бесценным для тех, кто мечтает о карьере в кинематографе.



Джамиля Андреева: На съемочной площадке я познакомилась с такими интересными людьми, с которыми в обычной жизни я бы никогда не встретилась. Долгие часы ожидания своих сцен располагают к беседе. Кроме того, я могу сказать, что мне удалось пообщаться с актерами из сериала «Колесо времени», видеть близко самого Киану Ривза, Анну де Армас, потискать Райана Гослинга, пообщаться со Стромае и многими другими. А сколько таких встреч нам еще предстоит. Это достаточно забавно.



Начало карьеры



Для амбициозных и талантливых людей массовка или небольшая роль в фильме может стать отправной точкой карьеры в кино. Важно быть замеченным, проявить себя и создать портфолио, которое поможет в будущем получать более значимые роли.



Джамиля Андреева: Я не могу сказать, что у меня прямо-таки карьера началась, но я готовлю почву для старта своим подрастающим детям, если они этого захотят. Если нет, то в любом случае я интересно провожу время.



Пустая трата времени?



Некоторые считают, что участие в съемках — это пустая трата времени из-за долгих ожиданий и низкой вероятности получить значимую роль. Однако даже в процессе ожидания можно найти полезное занятие, например практиковать чешский или английский язык, читать книги или заниматься самообразованием.



Джамиля Андреева: Иногда очень сложно сидеть часами напролет, фактически ничего не делая, но тот факт, что тебе за это платят, мотивирует учить английский, например, ведь за ничегонеделание можно получать и больше.



Дополнительные преимущества



Кроме всего прочего, участие в съемках в Праге может служить отличным инструментом для пиара и самопрезентации. Это шанс познакомиться с интересными людьми разных социальных прослоек и возрастов, расширить кругозор и завести полезные знакомства в индустрии.





Джамиля Андреева: Я лично знаю одну даму, которая благодаря узнаваемости, которую ей принесло участие в популярном шоу, сумела расширить свой бизнес и выйти на уровень доходов, о котором она и не мечтала. Все только потому, что теперь, когда она приходит на переговоры, никто не торгуется и соглашается на все ее условия.



В заключение



Съемки в Праге могут предложить что-то полезное каждому: от практики языка до возможности зарабатывать, не говоря уже об интересном досуге и начале карьеры в кино.





Джамиля Андреева: Все, что происходит на съемочной площадке, меня завораживает, вдохновляет и придает сил. Я уверена, что тут я на своем месте. Единственное, о чем я жалею, — это о том, что не начала сниматься еще в 2010 году, когда только переехала в Прагу.



Для тех, кто хочет углубиться в мир кинопроизводства в Праге и узнать все о кастингах, успешном их прохождении, выборе агентства, а также о том, как сделать качественные фото и видеовизитки дома, рекомендуем мастер-класс Джамили Андреевой, который состоится в Праге 29 марта 2024 года.



Регистрация на мастер-класс по ссылке



И конечно же мы приготовили для вас мастер-класс на тему «Основы актерского мастерства: Принципы работы на камеру».



Наш лектор — профессиональная актриса Мария Михеева @masha__miheeva, окончила Харьковский Национальный Университет Искусств.



В Праге живет почти два года и за это время уже успела посниматься в массовке, поработать в фильме как актриса и помощник режиссера, где она приобрела огромный опыт работы в кадре и за кадром. Поработала в двух школах, где преподавала актёрское мастерство и на данный момент уже в течение полугода снимается в чешском сериале и самое главное Мария открыла свои курсы актёрского мастерства STAGEMATES @stagemates.cz



Регистрация на мастер-класс по ссылке



При регистрации сразу на оба мероприятия можно получить специальную цену 1200 крон.