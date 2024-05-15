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Автошколы Чехии: Куда пойти учиться на курсы вождения в Праге, Брно, Остраве?
23 мая 2024
10:30
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Умение водить автомобиль в современном мире — это не просто полезный, но и крайне практичный навык, особенно для тех, кто живет в быстром ритме.
В Чехии, и в частности в Праге, освоить вождение можно в таких автошколах, как Жижков и Гетман.
Поступить в автошколу, научиться управлять автомобилем и получить водительские права можно даже без знания чешского языка. В некоторых чешских автошколах обучение ведется на украинском, русском и английском языках, включая уроки практического вождения. Это открывает двери для многих людей, делая процесс обучения доступным и удобным для каждого.
Поступить в автошколу, научиться управлять автомобилем и получить водительские права можно даже без знания чешского языка. В некоторых чешских автошколах обучение ведется на украинском, русском и английском языках, включая уроки практического вождения. Это открывает двери для многих людей, делая процесс обучения доступным и удобным для каждого.
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Что требуется для поступления в автошколу в Чехии?
Необязательно быть гражданином Чехии или ЕС, чтобы получить водительские права, находясь в Чехии. Но все же, некоторые требования должны быть соблюдены. Это:
- Наличие чешской визы или разрешения на проживание на территории Чешской республики. К этой категории граждан также относятся студенты, обладатели рабочих карт и беженцы с официальным пребыванием.
- Подтверждение о пребывании в Чехии не менее 3-х месяцев до начала учебы в автошколе и шести месяцев к началу сдачи экзамена. Таким документом может являться договор об аренде или выписка из кадастра, если вы владелец квартиры.
- Медицинская справка о состоянии здоровья от семейного врача.
- Достичь возраста 18 лет для категорий А и В (начать учебу и получить права можно даже и в 17 лет). Для категории C (управление грузовым транспортом с массой более 3,5 тонны) – быть не моложе 21 года. А для осуществления пассажирских перевозок потребуется достичь возраста 24 года.
И, конечно, желание посещать теоретические и практические занятия в автошколе и успешно сдать экзамены.
На что обратить при выборе автошколы в Чехии?
Нельзя сказать, что все автошколы в Праге или курсы вождения в Остраве и Брно одинаковы и не отличаются друг от друга. Безусловно, каждая из них имеет свои особенности. Обратить внимание стоит на следующие моменты:
1. Удобное расположение.
Одним из ключевых факторов при выборе автошколы является её расположение. Пока вы ещё не водите автомобиль, добираться на занятия придется на общественном транспорте, поэтому близость автошколы к вашему дому или работе сэкономит ваше время и силы.
1. Удобное расположение.
Одним из ключевых факторов при выборе автошколы является её расположение. Пока вы ещё не водите автомобиль, добираться на занятия придется на общественном транспорте, поэтому близость автошколы к вашему дому или работе сэкономит ваше время и силы.
2. Языковая поддержка.
Для украинцев и русскоговорящих граждан в Чехии важна возможность обучаться на родном языке. Многие популярные автошколы предлагают курсы на украинском, русском и английском языках, что значительно облегчает процесс обучения и делает его комфортным.
Для украинцев и русскоговорящих граждан в Чехии важна возможность обучаться на родном языке. Многие популярные автошколы предлагают курсы на украинском, русском и английском языках, что значительно облегчает процесс обучения и делает его комфортным.
3. Высокое качество обучения.
Популярные автошколы, такие как Жижков и Гетман в Праге, славятся своим высоким стандартом обучения. Профессиональные преподаватели и инструкторы помогут вам не только подготовиться к экзаменам, но и стать уверенным водителем.
Популярные автошколы, такие как Жижков и Гетман в Праге, славятся своим высоким стандартом обучения. Профессиональные преподаватели и инструкторы помогут вам не только подготовиться к экзаменам, но и стать уверенным водителем.
Рассмотрим автошколы, которые завоевали популярность у украинцев и русскоговорящих граждан, проживающих в Чехии.
Автошкола Жижков в Праге
Сайт: https://avtoskola.cz
Сайт: https://avtoskola.cz
Автошкола Zizkov является семейной фирмой и проводит обучение всем категориям вождения. Ее богатый опыт в этой области подтверждает год основания – 1998.
Офис автошколы находится близко к центру Праги, район Прага 3 - Жижков, что позволяет удобно добираться до него разными видами общественного транспорта: автобусом и трамваями.
В автошколе Zizkov находится большой парк мотоциклов и автомобилей разного класса: Opel Corsa, Skoda Fabia, Fiat, Octavia. Возможно обучение на «механике» или «автомате» по желанию студента.
Преимуществом автошколы являются:
- Обучение на чешском, украинском и русском языках.
- Оплата обучения частями. Первый взнос от 5000 кр.
- Прохождение ускоренного курса за 55 или 30 рабочих дней вместо обычных 4 месяцев.
- Обмен водительских просроченных удостоверений или старого образца на европейские.
- Возможность подстроить занятия под собственный график.
- Возможность проходить теоретические занятия онлайн.
- Дополнительные занятия по вождению.
- Возможность практических занятий с женщиной - инструктором.
- Возможность перерыва (при необходимости) в обучении.
Автошкола Гетман (Прага, Брно и Острава)
Сайт: https://avtoskoly.cz/
Особенностью этой автошколы является обучение на украинском языке всем существующим категориям. Здесь вас научат водить как легковой автомобиль, так мотоцикл, грузовик или автобус. Конечно, школа также проводит курсы по реквалификации водителей – дальнобойщиков на получение Кода 95.
Школа Гетман имеет большой парк автомобилей разного класса. Автошкола имеет не только 2 филиала в пражских районах на Праге 7 и Праге 9, но и несколько в Брно и Остраве. Школа предлагает:
- Обучение на чешском, украинском и английском языках.
- Оплату обучения 2 – 3 частями.
- Изучение теории (лекций) на украинском и чешском языках.
- Быстрый курс обучения за 30 дней.
- Возможность перерыва (при необходимости) в обучении.
Филиал автошколы Гетман в Остраве
Автошкола в Остраве, являющаяся филиалом автошколы Гетман, предлагает тот же широкий и качественный перечень услуг, что и автошкола в Праге. Из положительных моментов следуют отметить более низкую стоимость обучения по сравнению с Прагой.
Автошкола в Остраве, являющаяся филиалом автошколы Гетман, предлагает тот же широкий и качественный перечень услуг, что и автошкола в Праге. Из положительных моментов следуют отметить более низкую стоимость обучения по сравнению с Прагой.
Филиал автошколы Гетман в Брно
В Брно также находится один из филиалов автошколы Гетман. Поэтому, если вам неудобно проходить обучение в Праге и Остраве, можно получить хорошие знания и умения на этих курсах вождения.
Хотите пройти обучение на английском?
Если вы хотите пройти обучение на английском и сдавать экзамен на английском, то рекомендуем присмотреться к автошколе на Праге 5 (Driving School in Prague 5), которая специализируется на англоговорящих студентах, а также имеет в этом большой опыт.
Как видим в Чехии есть представительства разных автошкол, проводящих обучение на всевозможных языках. Какую автошколу выбрать в Чехии – решать вам. Надеемся, что эта статья была полезной и помогла сделать лучший выбор.
Как видим в Чехии есть представительства разных автошкол, проводящих обучение на всевозможных языках. Какую автошколу выбрать в Чехии – решать вам. Надеемся, что эта статья была полезной и помогла сделать лучший выбор.
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