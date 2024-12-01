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В Чехии запустилась уникальная платформа запросов и услуг «WeCan»

Новости 420on
11 декабря 2024
18:00
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Теперь зарабатывать и находить профессионалов в Чехии станет гораздо проще. Специалисты различных профессий сейчас могут зарегистрироваться на сайте «WeCan» в каталоге компаний совершенно бесплатно.
Мы побеседовали с директором компании «WeCan»:

Какая основная идея работы вашей платформы?

— В эпоху упрощения наша цель — дать возможность заказчикам и специалистам легко находить друг друга. Сейчас мы активно регистрируем специалистов более чем по 250 профессиям. Мы описываем платформу как «помощь в решении всех Ваших бытовых и бизнес-задач».



Например, о каких бизнес-задачах идет речь?

— Это офисные переезды, бухгалтерские услуги, консультации, организация мероприятий, IT-услуги, маркетинг, реклама, рекрутинг, страхование — всего более 100 услуг.

А какие бытовые вопросы вы помогаете решить?

— Мы шутим, что наша миссия — сохранять семьи. Часто считается, что мужчина по умолчанию обязан уметь собрать мебель, сделать ремонт или отремонтировать бытовую технику. А женщина, соответственно, должна легко испечь торт, приготовить еду на 20+ гостей, сделать уроки с детьми и одновременно подстричь собаку. Нереализованные ожидания нередко приводят к конфликтам.


Платформы, аналогичные нашей, успешно работают в США, Канаде и Азии, и статистика везде примерно одинакова. Специалисты строительных специальностей ищут заказы для полной загрузки, иногда сами становятся заказчиками, подбирая себе смежников или бригадников. Психологи, учителя, массажисты ищут клиентов, которые станут постоянными. Многие используют платформу для подработки на частичную занятость: курьеры, кондитеры, няни, уборщики или те, кто ищет онлайн-работу.



По опыту других стран, 30–40% специалистов воспринимают платформу как основной источник заказов, работают над рейтингом и даже перестают самостоятельно продвигаться. Мы также планируем привлечь максимум специалистов для всех видов подработок и бригадных услуг.

Вы сейчас работаете уже в полном объеме?

— Мы активно регистрируем специалистов, но пока не можем удовлетворить все поступающие заказы. Географически мы работаем по всей Чехии в онлайн- и оффлайн-форматах. Платформа уже доступна на трех языках, и мы дополняем ее украинским. Это позволяет находить работу или услуги на удобном языке.

Кто оплачивает услуги платформы?

— Мы пришли надолго, и для нас это не спринт, а марафон. Мы не стремимся быстро заработать «любой ценой», как в «крымском синдроме», когда за четыре месяца сезона нужно успеть получить максимум. Минимум три месяца платформа будет работать бесплатно. В дальнейшем плату будут вносить специалисты, причём тарифы останутся лояльными. Для частичных подработок (фушек) платить будет заказчик.

Наша основная задача сейчас — сделать платформу удобной, быстрой и простой. Мы уверены, что деньги придут позже как комплимент за хороший сервис.



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