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В Чехии начали продавать экологически чистые сладости ручной работы «Сибирский кедр» (Siberian Cedar)

Новости 420on
13 января 2025
10:00
807
В январе компания Econut s.r.o.на своем сайте предлагает большие скидки на разнообразные конфеты на основе кедровых орехов и лесных ягод, а также сами кедровые орехи в очищенном виде, масло кедрового ореха, травяной чай и другие продукты.
На данный момент запущен интернет-магазин бренда https://www.cedartaste.eu/ с доставкой заказов по всей Чехии и Германии. В ближайшее время в Праге откроется офлайн-магазин, а география доставки будет расширена на другие страны.
«Сибирский кедр» делает ставку на натуральные ингредиенты без ароматизаторов, красителей и консервантов. Вся продукция создается вручную по современным технологиям, что гарантирует первоклассное качество и экологическую чистоту. В конфетах используется только высококачественный шоколад — никакого пальмового масла и других суррогатов в составе нет.

Золото Сибири в каждой конфете

Кедровый орех — дар природы, известный своими вкусовыми качествами и пользой. В нем содержится множество микроэлементов, жиров и витаминов, в частности В1, В2, Е, РР, магний, калий, медь, марганец и фосфор. Кроме того, продукт богат высококачественным белком, который быстро усваивается организмом.

Собранные в экологически чистых, отдаленных уголках Сибири, кедровые орехи проходят тщательную и бережную обработку, чтобы сохранить все свои уникальные свойства. В каждой конфете скрыта частичка сибирской тайги, превращенная в произведение кулинарного искусства.

Уникальные вкусы теперь в Чехии

Жители республики уже сейчас могут заказать быструю доставку таких лакомств, как «Кедровый грильяж» или «Ядро в белом и молочном шоколаде».
Знакомство с брендом можно начать с «Кедровых палочек» — это идеальный вкусовой баланс цельного кедрового ореха, карамельного сиропа и качественного шоколада. Оторваться невозможно.

Не меньшей популярностью пользуется конфета «Кедровое золото», в которой гармонично сочетаются кедровый орех, липовый мед и шоколад.

Новизна, натуральность и вкус конфет, а также привлекательный дизайн упаковки делают их прекрасным подарком, который точно понравится каждому.

Контакты компании-импортера:

Econut s.r.o.

Hartigova 2456/241, Žižkov, 130 00, Praha 3

+420 608 217 684

feedback@cedartaste.eu

https://www.cedartaste.eu/
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