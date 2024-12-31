В Чехии начали продавать экологически чистые сладости ручной работы «Сибирский кедр» (Siberian Cedar)



На данный момент запущен интернет-магазин бренда https://www.cedartaste.eu/ с доставкой заказов по всей Чехии и Германии. В ближайшее время в Праге откроется офлайн-магазин, а география доставки будет расширена на другие страны.

«Сибирский кедр» делает ставку на натуральные ингредиенты без ароматизаторов, красителей и консервантов. Вся продукция создается вручную по современным технологиям, что гарантирует первоклассное качество и экологическую чистоту. В конфетах используется только высококачественный шоколад — никакого пальмового масла и других суррогатов в составе нет.





Золото Сибири в каждой конфете







Кедровый орех — дар природы, известный своими вкусовыми качествами и пользой. В нем содержится множество микроэлементов, жиров и витаминов, в частности В1, В2, Е, РР, магний, калий, медь, марганец и фосфор. Кроме того, продукт богат высококачественным белком, который быстро усваивается организмом.





Собранные в экологически чистых, отдаленных уголках Сибири, кедровые орехи проходят тщательную и бережную обработку, чтобы сохранить все свои уникальные свойства. В каждой конфете скрыта частичка сибирской тайги, превращенная в произведение кулинарного искусства.





Уникальные вкусы теперь в Чехии





Жители республики уже сейчас могут заказать быструю доставку таких лакомств, как «Кедровый грильяж» или «Ядро в белом и молочном шоколаде».





Знакомство с брендом можно начать с «Кедровых палочек» — это идеальный вкусовой баланс цельного кедрового ореха, карамельного сиропа и качественного шоколада. Оторваться невозможно.





Не меньшей популярностью пользуется конфета «Кедровое золото», в которой гармонично сочетаются кедровый орех, липовый мед и шоколад.





Новизна, натуральность и вкус конфет, а также привлекательный дизайн упаковки делают их прекрасным подарком, который точно понравится каждому.



Контакты компании-импортера:





Econut s.r.o.





Hartigova 2456/241, Žižkov, 130 00, Praha 3





+420 608 217 684





feedback@cedartaste.eu



