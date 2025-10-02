ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Летом иностранцы в Чехии потратили больше, чем в прошлом году. На еду, стоматологию и пластическую хирургию
2 октября 2025
10:59
634
Самым крупным разовым платежом по карте, обработанным терминалами Global Payments, был платеж в размере 49 782 евро (более 1,2 миллиона крон) за услуги в отеле, название которого не разглашается. Все больше иностранцев приезжают в Чехию не только за достопримечательностями и пивом, но и для проведения процедур эстетической медицины и лечения зубов.
Летом иностранные гости Чехии потратили с помощью платежных карт более 7,4 миллиарда крон. Это на 8% больше, чем в прошлом году. По данным компании Global Payments, ведущего оператора безналичных платежей, это привело к росту выручки не только ресторанов, баров и продавцов сувениров, но и, в необычайно большом объеме, клиник пластической хирургии.
Выручка ресторанов, которые посещают туристы, в июле и августе выросла на 20% по сравнению с прошлым годом. Бары заработали еще больше, их выручка выросла на целых 41%. Улучшилось положение и у сувенирных магазинов, а операторы парковок и парковочных домов также зафиксировали более высокий рост расходов иностранцев по сравнению с прошлым летом.
Согласно данным, предоставленным компанией Global Payments, иностранные туристы в магазинах покупали в основном ювелирные изделия и дорогие часы. Они заплатили за них на 39% больше, чем во время прошлогодних летних каникул.
Движение денег также показывает, что чешская медицина становится все более привлекательной для иностранцев. Иностранные туристы приезжают в страну для лечения или прохождения различных процедур в местных медицинских учреждениях. В частных клиниках они потратили за лето почти 50 миллионов крон, что на треть больше, чем в прошлом году.
«Чаще всего речь идет о процедурах эстетической медицины и лечении зубов. У стоматологов туристы платили в среднем 5 000 крон за визит, в клиниках эстетической медицины — 16 000 крон за каждую оплату», — сообщил Novinky представитель Global Payments Ондрей Голубек.
Больше всего потратили немцы
Средняя сумма одной транзакции по иностранным картам достигла 938 крон. Для сравнения, чехи во время отпуска потратили в среднем 563 кроны на одну покупку.
Как и в прошлом году, больше всего потратили немцы, оставив у местных предпринимателей почти 1,602 миллиарда крон. Вторые — словаки, которые потратили почти 790 миллионов крон. Третье место с 693 миллионами сохранили ирландцы.
Наибольший рост зафиксировали турки. По сравнению с прошлогодними 60 миллионами этим летом в Чехии они потратили 114 миллионов, что на 90% больше.
«Туризм составляет 1,5% валового внутреннего продукта Чехии. При каждой оплате картой иностранные туристы тратят в два раза больше, чем чехи. Поэтому важно, чтобы мы шли им навстречу при покупках и услугах», — заявил Томаш Фуринда, генеральный директор чешского филиала Global Payments.
«Если мы предоставим им возможность оплачивать покупки самым простым способом, к которому они привыкли, то есть картой, они потратят у нас больше денег, и это пойдет на пользу всей экономике», — добавил он, намекая на то, что многие чешские заведения не принимают карты.
Абсолютно самым высоким разовым платежом по карте, обработанным терминалами Global Payments летом, был платеж в размере 49 782 евро, что в пересчете составляет более 1,2 миллиона крон, за услуги в неназванном отеле.
Гостям понравились и чешские курорты: Карловы Вары и Марианске-Лазни сообщают о росте выручки на десятую часть. Аналогичный рост зафиксировали продавцы и поставщики услуг, например, в Чешском Крумлове.
Фото @konstantin_zhdanov
Выручка ресторанов, которые посещают туристы, в июле и августе выросла на 20% по сравнению с прошлым годом. Бары заработали еще больше, их выручка выросла на целых 41%. Улучшилось положение и у сувенирных магазинов, а операторы парковок и парковочных домов также зафиксировали более высокий рост расходов иностранцев по сравнению с прошлым летом.
Согласно данным, предоставленным компанией Global Payments, иностранные туристы в магазинах покупали в основном ювелирные изделия и дорогие часы. Они заплатили за них на 39% больше, чем во время прошлогодних летних каникул.
Движение денег также показывает, что чешская медицина становится все более привлекательной для иностранцев. Иностранные туристы приезжают в страну для лечения или прохождения различных процедур в местных медицинских учреждениях. В частных клиниках они потратили за лето почти 50 миллионов крон, что на треть больше, чем в прошлом году.
«Чаще всего речь идет о процедурах эстетической медицины и лечении зубов. У стоматологов туристы платили в среднем 5 000 крон за визит, в клиниках эстетической медицины — 16 000 крон за каждую оплату», — сообщил Novinky представитель Global Payments Ондрей Голубек.
Больше всего потратили немцы
Средняя сумма одной транзакции по иностранным картам достигла 938 крон. Для сравнения, чехи во время отпуска потратили в среднем 563 кроны на одну покупку.
Как и в прошлом году, больше всего потратили немцы, оставив у местных предпринимателей почти 1,602 миллиарда крон. Вторые — словаки, которые потратили почти 790 миллионов крон. Третье место с 693 миллионами сохранили ирландцы.
Наибольший рост зафиксировали турки. По сравнению с прошлогодними 60 миллионами этим летом в Чехии они потратили 114 миллионов, что на 90% больше.
«Туризм составляет 1,5% валового внутреннего продукта Чехии. При каждой оплате картой иностранные туристы тратят в два раза больше, чем чехи. Поэтому важно, чтобы мы шли им навстречу при покупках и услугах», — заявил Томаш Фуринда, генеральный директор чешского филиала Global Payments.
«Если мы предоставим им возможность оплачивать покупки самым простым способом, к которому они привыкли, то есть картой, они потратят у нас больше денег, и это пойдет на пользу всей экономике», — добавил он, намекая на то, что многие чешские заведения не принимают карты.
Абсолютно самым высоким разовым платежом по карте, обработанным терминалами Global Payments летом, был платеж в размере 49 782 евро, что в пересчете составляет более 1,2 миллиона крон, за услуги в неназванном отеле.
Гостям понравились и чешские курорты: Карловы Вары и Марианске-Лазни сообщают о росте выручки на десятую часть. Аналогичный рост зафиксировали продавцы и поставщики услуг, например, в Чешском Крумлове.
Фото @konstantin_zhdanov
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:00
2 ОКТЯБРЯ 2025
1192
22:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
1134
19:30
1 ОКТЯБРЯ 2025
2430
16:30
1 ОКТЯБРЯ 2025
769
11:30
1 ОКТЯБРЯ 2025
1188
11:30
30 СЕНТЯБРЯ 2025
2937
21:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
13836
19:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
2131
10:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
2911
12:00
28 СЕНТЯБРЯ 2025
2981
09:00
27 СЕНТЯБРЯ 2025
3305
22:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
3084
16:30
26 СЕНТЯБРЯ 2025
2953
15:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
3421
14:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
16468