Летом иностранцы в Чехии потратили больше, чем в прошлом году. На еду, стоматологию и пластическую хирургию

2 октября 2025

Самым крупным разовым платежом по карте, обработанным терминалами Global Payments, был платеж в размере 49 782 евро (более 1,2 миллиона крон) за услуги в отеле, название которого не разглашается. Все больше иностранцев приезжают в Чехию не только за достопримечательностями и пивом, но и для проведения процедур эстетической медицины и лечения зубов.