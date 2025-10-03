Как вернуть коже и ногтям здоровье

Научный фундамент



В 2019 году Research Lab совместно с университетами Падуи, Триеста и Феррары создала профессиональную линию для маникюра, педикюра и ухода за кожей. Все продукты разработаны по фармацевтическим стандартам, протестированы под дерматологическим контролем и сертифицированы по ISO. В каждой формуле — активные компоненты, которые работают глубже и дают видимый результат.



Какие проблемы решает Straderm:







Онихолизис







Мыло Treatment Soap предотвращает грибковые инфекции, а кислородные капли Active Care Solution с гиалуроновой кислотой, пантенолом, маслом эвкалипта и ниацинамидом укрепляют пластину и стимулируют рост здорового ногтя, уничтожают микробов, снимают воспаление. Результат — здоровый ноготь через 6–8 недель.



Ломкость ногтей



Лак





А если вы хотите восстановить ногти после гель-лака, то реструктурирующий концентрат KeraFix идеален для этой цели. Он улучшает качество ногтей, делая их прочными и здоровыми. Подходит для использования в перерывах между маникюром, быстро впитывается и не оставляет блеска.



Лак Nail Barrier укрепляет пластину, бальзам Nail & Cuticle Treatment питает и заживляет кутикулу и сам ноготь, капли Active Care Solution поддерживают рост. Ногти становятся плотнее и перестают слоиться.





Дерматиты и экземы



Крем для рук и ног Ultra Moisturizing Repair Cream снимает воспаление и зуд за несколько дней, лечит дерматит, восстанавливает кожу.













Аллергические реакции

















Комбинация мыла Treatment Soap и кислородных капель Active Care Solution уменьшает покраснение, снимает воспаление и поддерживает восстановление кожи. Мыло Treatment Soap глубоко очищает и защищает кожу, капли Active Care Solution ускоряют заживление, ультрапитательный крем Ultra Moisturizing Repair Cream восстанавливает и смягчает. Через несколько дней кожа становится мягче, трещины начинают затягиваться.



Возрастные изменения кожи рук



Крем для рук Revitalizing Hand Cream обеспечивает ежедневный уход, повышает плотность кожи, возвращает тонус и замедляет появление морщин.







Крем для ног



Крем для ног Balancing Care Gel регулирует работу потовых желез, уменьшает отеки и возвращает ощущение легкости.



Грибковые инфекции







Мыло с антимикробным действием Treatment Soap глубоко очищает, поддерживает pH кожи, снимает раздражения, предотвращает грибковые инфекции, нейтрализует запахи. Подходит для ежедневного применения и профилактики.









Что важно знать



StraDerm работает не только с перечисленными состояниями, но и помогает при других проблемах кожи и ногтей. Все продукты прошли клинические испытания и доказали эффективность. Подробное описание состава, активных компонентов и способов применения можно найти на официальном сайте straderm.cz.









Где купить



В Чехии средства StraDerm доступны на сайте straderm.cz или в салонах красоты Праги, спросите у своего мастера.











Продукты только для профессионального использования:







Callus Softener Spray быстро смягчает мозоли, сухую/ороговевшую кожу, гиперкератоз, подготавливает трещины к обработке. Безопасная формула с нейтральным PH подходит для всех типов кожи, увлажняет, устраняет сухость, обладает антибактериальным эффектом. Не содержит щелочи и агрессивных кислот. Активные ингредиенты: мочевина, молочная кислота.









Кератолитикбыстро смягчает мозоли, сухую/ороговевшую кожу, гиперкератоз, подготавливает трещины к обработке. Безопасная формула с нейтральным PH подходит для всех типов кожи, увлажняет, устраняет сухость, обладает антибактериальным эффектом. Не содержит щелочи и агрессивных кислот. Активные ингредиенты: мочевина, молочная кислота.



Средство для удаления кутикулы Cuticle Softener не требует нейтрализации, продолжает увлажнять после процедуры. Поддерживает нейтральный PH во время всей процедуры. Подходит для любых техник работы, минимизируя риск повреждения во время обработки. Не вызывает раздражения и покраснения, подходит для работы с чувствительной кожей. Не содержит агрессивных кислот, силиконов, минеральных масел и парабенов. Минимальный расход за счет жидкой консистенции.

Для профессионалов и салонов действуют специальные условия и цены, заявку можно отправить на info@rbeauty-industry.eu







Записаться на бесплатный ознакомительный семинар для мастеров и владельцев салонного бизнеса можно по электронной почте nfo@rbeauty-industry.eu. Семинары проходят в Праге.











StraDerm — это продуманная система, которая работает с конкретными проблемами, укрепляет и восстанавливает ногти, увлажняет и восстанавливает кожу, повышая упругость и эластичность и всегда заботится о красоте ваших ног и рук.



